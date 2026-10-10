Chứng khoán Mỹ tăng trở lại, áp lực lãi suất vẫn phủ bóng Phố Wall

Phố Wall khép tuần tăng điểm, khi kỳ vọng về mùa báo cáo lợi nhuận quý III hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư

Thị trường chứng khoán Mỹ khép phiên giao dịch ngày 9/10 (giờ Mỹ) trong sắc xanh, với cả ba chỉ số chủ chốt cùng tăng điểm. Tuy nhiên, đằng sau diễn biến tích cực của các chỉ số, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao, giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng và những biến động khó lường của tình hình địa chính trị.

Theo AP, chỉ số S&P 500 tăng 46,18 điểm, tương đương 0,6%, lên 7.811,54 điểm, tiến sát mức đỉnh lịch sử được thiết lập đầu tuần. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 423,31 điểm, tương đương 0,8%, lên 51.654,95 điểm. Nasdaq Composite tăng 172,83 điểm, tương đương 0,6%, lên 27.366,17 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, tăng 12,85 điểm, tương đương 0,5%, lên 2.806,98 điểm. Dù vậy, tính chung cả tuần, Russell 2000 vẫn giảm 0,9%, trái ngược với xu hướng tăng của các chỉ số lớn.

Đà tăng trong phiên cuối tuần phản ánh sự cải thiện nhất định trong tâm lý nhà đầu tư khi thị trường hướng tới loạt thông tin kinh tế và kết quả kinh doanh doanh nghiệp quan trọng trong tuần tới. Tuy nhiên, mức tăng chưa đủ để khẳng định thị trường đã bước vào một nhịp tăng bền vững, nhất là khi những rủi ro về chi phí vốn và giá năng lượng vẫn hiện hữu.

Một trong những yếu tố được thị trường chờ đợi nhất là mùa công bố kết quả kinh doanh quý III, dự kiến khởi động trong tuần tới với báo cáo của nhiều ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America và Morgan Stanley.

Kết quả kinh doanh sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp Mỹ trong bối cảnh chi phí vay vốn cao, giá năng lượng biến động và triển vọng tiêu dùng còn nhiều dấu hỏi. Đây cũng là cơ sở quan trọng để xác định liệu mức định giá cổ phiếu hiện tại có được hỗ trợ bởi tăng trưởng lợi nhuận thực chất hay không.

Thị trường đang dành sự quan tâm lớn cho triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500. Dữ liệu do LSEG tổng hợp cho thấy giới phân tích kỳ vọng lợi nhuận bình quân của các doanh nghiệp trong chỉ số tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước trong quý III, với năng lượng và công nghệ là hai lĩnh vực được dự báo có mức tăng trưởng nổi bật.

Dù vậy, kỳ vọng cao cũng đồng nghĩa với việc thị trường có thể phản ứng mạnh nếu kết quả thực tế không đáp ứng dự báo. Những doanh nghiệp có khả năng duy trì biên lợi nhuận, kiểm soát chi phí và tạo dòng tiền ổn định nhiều khả năng tiếp tục được ưu tiên trong quá trình phân bổ vốn.

Nhóm cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn là một trong những động lực chính của thị trường. Theo Reuters, quỹ Roundhill Magnificent Seven ETF tăng khoảng 1% trong phiên 9/10, cho thấy sức hút của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn vẫn được duy trì.

Tuy nhiên, giới đầu tư ngày càng chú ý tới khả năng chuyển hóa các khoản đầu tư lớn vào AI thành doanh thu và lợi nhuận. Trong bối cảnh chi phí huy động vốn tăng, những doanh nghiệp có định giá cao nhưng chưa chứng minh được hiệu quả kinh doanh tương xứng có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh mạnh hơn.

Bên cạnh mùa báo cáo lợi nhuận, diễn biến của thị trường trái phiếu tiếp tục là yếu tố chi phối khẩu vị rủi ro. Reuters cho biết lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 5,261% trong phiên cuối tuần, tăng 2,8 điểm cơ bản. Mức lợi suất này duy trì áp lực đối với các tài sản có độ nhạy cao với lãi suất, đặc biệt là cổ phiếu tăng trưởng.

Lợi suất trái phiếu cao khiến chi phí vốn tăng, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn tương đối của cổ phiếu khi nhà đầu tư có thêm lựa chọn sinh lời từ các tài sản thu nhập cố định. Với nhóm doanh nghiệp công nghệ, nơi giá trị cổ phiếu thường phụ thuộc đáng kể vào kỳ vọng lợi nhuận trong tương lai, mặt bằng lãi suất cao có thể tạo sức ép lên định giá.

Thị trường cũng đang chờ các dữ liệu lạm phát sắp được công bố để đánh giá hướng đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những số liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về quyết định lãi suất tại cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra ngày 27-28/10.

Trong bối cảnh đó, việc các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm cho thấy dòng tiền vẫn sẵn sàng tìm kiếm cơ hội, nhưng mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro chưa thực sự đồng đều.

Diễn biến giữa các nhóm ngành trong phiên 9/10 cho thấy sự phân hóa rõ nét. Cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI nhìn chung tích cực, trong khi nhóm dịch vụ truyền thông là lĩnh vực duy nhất trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500 giảm điểm.

Đáng chú ý, cổ phiếu các doanh nghiệp viễn thông chịu sức ép sau thông tin SpaceX đạt thỏa thuận mua danh mục phổ tần vô tuyến băng tần thấp trên phạm vi toàn quốc, làm gia tăng lo ngại về cạnh tranh từ các dịch vụ di động dựa trên vệ tinh. Theo Reuters, cổ phiếu T-Mobile US, AT&T và Verizon giảm từ 8,8% đến 13,3%.

Vì vậy, phiên tăng điểm ngày 9/10 mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường, nhưng chưa loại bỏ những bất định về định giá, lãi suất và địa chính trị. Diễn biến trong tuần tới sẽ giúp xác định rõ hơn liệu đà tăng hiện tại có đủ nền tảng để tiếp diễn hay không.