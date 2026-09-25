Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, lợi suất trái phiếu cao nhất trong hai thập niên

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số S&P 500 tăng 0,3%, Nasdaq Composite tăng 0,4%, trong khi Dow Jones Industrial Average tăng khoảng 190 điểm, tương đương 0,3%. Tuy nhiên, Dow Jones đang hướng tới tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp, với mức giảm khoảng 0,6% tính đến cuối phiên 24/9. Ngược lại, S&P 500 tăng khoảng 0,7% và Nasdaq Composite tăng 1,6% từ đầu tuần.

Trong nhóm cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu của Akamai Technologies tăng hơn 14%, dẫn đầu đà tăng sau khi công ty công bố thỏa thuận hợp tác nhiều năm với Anthropic. Giá dầu giảm cũng góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đi xuống trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu về khả năng Eo biển Hormuz được mở lại. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đề nghị mở lại tuyến hàng hải chiến lược này và nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ trong vòng 7 ngày nếu Washington đáp ứng một số điều kiện của Tehran. Reuters trước đó đưa tin các nhà đàm phán Mỹ và Iran tại New York đang xem xét một thỏa thuận theo từng giai đoạn nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm khoảng 2%, xuống gần 92 USD/thùng, trong khi dầu Brent giảm khoảng 1%, xuống khoảng 104 USD/thùng.

Đáng chú ý, thị trường trái phiếu tiếp tục chịu áp lực. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất kể từ năm 2004. Trong phiên ngày 25/9, hai loại lợi suất này lần lượt ở khoảng 5,183% và 5,478%.

Đà tăng lợi suất trái phiếu trong tuần được thúc đẩy bởi các tín hiệu cho thấy chính sách tiền tệ có thể duy trì ở mức thắt chặt, cùng với giá năng lượng cao do xung đột tại Iran và các số liệu kinh tế cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn tương đối mạnh. Thị trường cũng điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lợi suất trái phiếu tăng đang trực tiếp làm gia tăng chi phí vay của gia đình và doanh nghiệp. Lãi suất thế chấp cố định 30 năm tăng lên khoảng 7,45%, mức cao nhất kể từ năm 2024, qua đó tạo thêm sức ép đối với thị trường nhà ở và khả năng chi tiêu của người tiêu dùng.

Theo chuyên gia kinh tế Heather Berger của Morgan Stanley, xu hướng giảm lãi suất đối với thẻ tín dụng và các khoản vay mua ô tô từng diễn ra từ giữa năm 2024 đến đầu năm 2026 đã chững lại, trong khi lãi suất thế chấp quay trở lại xu hướng tăng. Bà nhận định những điều kiện tài chính thắt chặt hơn có thể làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng, đặc biệt đối với hàng hóa.