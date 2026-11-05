Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, giá dầu lao dốc

Giao dịch viên làm việc trên sàn chứng khoán New York (NYSE) tại thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 4/11 khi giới đầu tư đánh giá kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và những tác động tiềm tàng đối với nền kinh tế.

Khép phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 1.569,40 điểm, tương đương 3,03%, lên 53.356,12 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 119,70 điểm (1,58%), đạt 7.688,62 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 364,50 điểm (1,44%), lên 25.736,51 điểm.

Trong 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, có 9 nhóm tăng điểm. Ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu và tài chính dẫn đầu đà tăng, lần lượt đạt 4,27% và 3,46%.

Ngược lại, nhóm năng lượng giảm 4,77%, còn công nghiệp mất 1,11%. Giới đầu tư đang đánh giá lại cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử.

Trên thị trường công nghệ, các tập đoàn vốn hóa lớn như Microsoft, Amazon và Apple đồng loạt tăng hơn 5%, trong đó Apple và Microsoft cùng thiết lập mức giá cao kỷ lục mới.

Trái lại, cổ phiếu Nvidia và Micron Technology chịu sức ép trước lo ngại về khả năng các quy định mới hạn chế hoạt động phát triển trung tâm dữ liệu.

Các cổ phiếu thuộc nhóm ngành công nghiệp và tiêu dùng cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của Dow Jones. Tập đoàn đa ngành 3M dẫn đầu chỉ số với mức tăng 9,55%. Cổ phiếu McDonald's và hãng dược phẩm sinh học Amgen lần lượt tăng 6,53% và 3,73%, sau khi hai doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý khả quan.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu giảm mạnh, góp phần xoa dịu những lo ngại về chi phí sinh hoạt. Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm hơn 8%, xuống còn 94,62 USD/thùng trên sàn giao dịch ICE London.

Diễn biến này phản ánh kỳ vọng của thị trường rằng kết quả bầu cử có thể gia tăng áp lực chính trị trong nước và sức ép ngoại giao, qua đó thúc đẩy các nỗ lực giải quyết xung đột tại Trung Đông.

Theo các nhà phân tích, sự bất mãn của cử tri trước giá nhiên liệu cao và tình trạng lạm phát có thể buộc các nhà hoạch định chính sách thúc đẩy những giải pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, các số liệu khảo sát công bố ngày 4/11 cho thấy đà tăng trưởng của khu vực dịch vụ Mỹ đang chậm lại. Dữ liệu từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM) và S&P Global cho thấy hoạt động dịch vụ trong tháng 10 vẫn tăng trưởng nhưng với tốc độ thấp hơn, khi các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với chi phí vận hành cao và những hạn chế trong chuỗi cung ứng.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi những thay đổi về chính sách lập pháp và quản lý sau bầu cử Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực nhà ở, giá dược phẩm và các quy định môi trường liên quan đến mức tiêu thụ năng lượng của ngành trí tuệ nhân tạo (AI)./.