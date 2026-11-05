Chứng khoán Mỹ tăng mạnh, giá dầu lao dốc sau bầu cử giữa kỳ

Kết thúc phiên giao dịch tại Sàn chứng khoán New York, ngày 4/11, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1.569,40 điểm, tương đương 3,03%, lên 53.356,12 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 8/9, chỉ số này vượt ngưỡng 53.000 điểm, đồng thời ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 4/2025. Chỉ số S&P 500 tăng 1,58%, lên 7.688,62 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,44%, đạt 25.736,51 điểm.

Giới đầu tư đánh giá kết quả bầu cử có thể tạo ra thế cân bằng quyền lực giữa Nhà Trắng và Quốc hội, hạn chế khả năng thông qua những chính sách làm gia tăng mạnh chi tiêu chính phủ. Điều này được cho là có thể giảm áp lực tăng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường cổ phiếu.

Tuy nhiên, diễn biến nhóm cổ phiếu công nghệ và AI có sự phân hóa. Các tập đoàn lớn có tiềm lực tài chính mạnh như Microsoft, Amazon, Alphabet và Meta đều tăng giá, trong đó Microsoft tăng 6,7%, Amazon tăng 6,1%. Ngược lại, cổ phiếu các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu và cung cấp thiết bị, dịch vụ cho lĩnh vực này giảm mạnh do lo ngại việc mở rộng hạ tầng AI có thể chậm lại nếu Quốc hội tăng cường giám sát và siết chặt các quy định. Cổ phiếu Hut 8 giảm 23%, IREN giảm 11%, trong khi chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 3,1%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12 giảm 7,97 USD, tương đương 8,29%, xuống 88,12 USD/thùng; dầu Brent giao tháng 1/2027 giảm 8,98 USD, tương đương 8,67%, còn 94,62 USD/thùng. Cả hai mức giá đều thấp nhất trong khoảng hai tháng. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng những thay đổi về tương quan quyền lực tại Mỹ có thể thúc đẩy chấm dứt xung đột với Iran, qua đó cải thiện nguồn cung dầu thô qua eo biển Hormuz.