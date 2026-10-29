Chứng khoán Mỹ tăng liền 3 phiên, giá dầu leo thang trở lại

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Giá dầu thô tăng khá mạnh sau khi có thông tin nói rằng Mỹ đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,28%, đạt 7.743,98 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,27%, đạt 26.549,85 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 97,53 điểm, tương đương tăng 0,19%, đạt 52.475,1 điểm.

Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của cả ba chỉ số, diễn ra khi Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75-4%, một quyết định phù hợp với dự báo của thị trường. Trước cuộc họp này của Fed, thị trường đã đặt cược khả năng trên 90% Fed không thay đổi lãi suất.

Tại cuộc họp báo sau quyết định trên, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết ngân hàng trung ương này vẫn tập trung vào mục tiêu “ổn định giá cả” dù tạm dừng tăng lãi suất, đồng thời nhận định tình hình thị trường việc làm đang “khá tích cực”.

Ông Jeff Schulze, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Viện Franklin Templeton, nhận định với hãng tin CNBC: “Những diễn biến hôm nay không loại trừ khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trước khi kết thúc năm 2026. Câu hỏi then chốt đối với thị trường bây giờ là tốc độ thắt chặt chính sách của Fed sẽ như thế nào. Fed dường như muốn đảo ngược các đợt cắt giảm lãi suất của năm ngoái theo một lộ trình có kiểm soát, và cách tiếp cận như vậy thường tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tài sản rủi ro”.

Cổ phiếu công nghệ giữ vai trò là động lực chính đưa các chỉ số tăng điểm.

Cổ phiếu của công ty phần mềm Oracle đã tăng gần 11% sau khi công ty đưa ra dự báo doanh thu đạt 225 tỷ USD trong năm tài chính 2030, tương đương với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 35%. Oracle cũng cho biết sẽ giới hạn mức huy động vốn bổ sung trong giai đoạn từ năm tài chính 2027 đến 2030 ở mức 20 tỷ USD.

Cổ phiếu các nhà sản xuất chip không nằm ngoài xu thế tăng của cổ phiếu công nghệ trong phiên này, nhờ thông tin SK Hynix đạt lợi nhuận hàng quý cao kỷ lục. Kết quả này giúp cổ phiếu của nhà sản xuất chip Hàn Quốc niêm yết tại thị trường Mỹ tăng 13%. Cổ phiếu Micron Technology tăng gần 6%, Arm Holdings tăng 4%, trong khi Marvell Technology và Advanced Micro Devices đều tăng 3%.

Sự chú ý của các nhà đầu tư vẫn tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), khi hai “gã khổng lồ” trong nhóm Magnificent 7 là Alphabet và Microsoft chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý mới nhất. Trước thời điểm đóng cửa phiên giao dịch, cổ phiếu Alphabet tăng hơn 1%, trong khi cổ phiếu Microsoft giảm nhẹ.

Các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là những doanh nghiệp tham gia vào quá trình phát triển AI, đã gặp khó khăn trong những tuần gần đây do những hoài nghi về hoạt động vay nợ và đầu tư ồ ạt vào công nghệ này.

Ông Bill Northey, Giám đốc đầu tư tại U.S. Bank Asset Management Group, nhận định về làn sóng đầu tư AI: “Chu kỳ ngắn hạn vẫn đang rất lành mạnh. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ liệu đà tăng trưởng này có thể duy trì bền vững trong nhiều năm hay không, và lợi nhuận thu về sẽ ra sao đối với những doanh nghiệp đang đầu tư mạnh tay vào thời điểm hiện tại. Liệu đây có phải là một nỗ lực mang lại lợi nhuận cho tất cả mọi người, hay sẽ bắt đầu xuất hiện những bên thắng cuộc và kẻ thua cuộc? Chúng tôi nghiêng về khả năng thứ hai”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,44 USD/thùng, tương đương tăng 1,3%, đóng cửa ở mức 115,32 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,88 USD/thùng, tương đương tăng 3%, chốt ở mức 102,78 USD/thùng.

Dầu tăng giá do lo ngại về khả năng xảy ra một sự gián đoạn mới đối với nguồn cung từ Trung Đông do tiếp tục có các cuộc giao tranh ở Yemen và tấn công vào hạ tầng dầu khí của Saudi Arabia, cũng như thông tin nói rằng Mỹ có thể sẽ tấn công Iran trở lại sau cuộc bầu cử quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11.

Các lực lượng chính phủ Yemen cho biết phiến quân Houthi thân Iran tại nước này đã tấn công sân bay Aden trong ngày thứ Tư. Trước đó, vào ngày thứ Ba, Houthi tuyên bố đã dùng tên lửa tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại công ty dịch vụ tài chính BOK Financial, nhận định: "Giá dầu thô giao sau đang một lần nữa phản ánh kỳ vọng về tình trạng nguồn cung thắt chặt hơn trong ngắn hạn, một phần do thông tin Mỹ có khả năng sớm tái khởi động các hoạt động quân sự. Các cuộc tấn công mới có thể diễn ra với cường độ mạnh hơn trước, xét đến những vụ tấn công gần đây nhằm vào Saudi Arabia và các đồng minh khác của Mỹ tại Trung Đông".

Trong những tuần gần đây, một số nhà phân tích cho rằng Mỹ có thể thực hiện các đợt tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Tờ báo Wall Street Journal ngày thứ Tư dẫn nguồn tạo tin nói rằng Mỹ đã thông báo một số quốc gia Vùng Vịnh chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch quân sự chóng vánh nhưng mạnh mẽ sau cuộc bầu cử ở Mỹ.

Một quan chức nắm rõ tiến trình đàm phán cho biết nhằm chấm dứt cuộc xung đột Mỹ - Iran đã kéo dài 8 tháng qua, các nhà hòa giải từ Qatar đã đưa ra một dự thảo thỏa thuận mới cho Iran. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Iran cho biết các đề xuất từ Doha là không thể chấp nhận được và thậm chí chưa được coi là một lời đề nghị chính thức.

Ngày thứ Tư, Bộ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định Tehran vẫn tiếp tục tạo cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao, đồng thời cho biết kế hoạch 7 ngày do phía Iran đề xuất có thể hoàn tất trong thời gian ngắn hơn nếu được triển khai - hãng tin Reuters đưa tin.