Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi Fed giữ nguyên lãi suất. Ảnh: TTXVN

Kết thúc cuộc họp chính sách tháng 10, Fed quyết định duy trì lãi suất cơ bản trong biên độ 3,75-4%, với 10 phiếu thuận và hai phiếu chống. Trong tuyên bố đi kèm, ngân hàng trung ương Mỹ đưa ra đánh giá tích cực hơn về tình hình kinh tế, song thừa nhận lạm phát vẫn ở mức cao. Tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định ngân hàng trung ương đã thể hiện rõ sự sẵn sàng hành động.

Đánh giá về động thái này, ông Ryan Detrick, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại Tập đoàn Carson ở Omaha, nhận định Fed đã không đưa ra bất kỳ yếu tố bất ngờ nào. Quyết định giữ nguyên lãi suất đã được dự báo từ trước, do đó không gây ra ngạc nhiên lớn cho giới đầu tư.

Cả ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều biến động trồi sụt sau quyết định của Fed và trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp báo của ông Warsh, nhưng cuối cùng đều khép phiên trong sắc xanh. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 97,53 điểm, hay 0,19%, lên 52.475,10 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 21,37 điểm, hay 0,28%, lên 7.743,97 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 72,04 điểm, hay 0,27%, lên 26.549,85 điểm.

Theo công cụ FedWatch của Tập đoàn CME, các thị trường tài chính hiện đang đặt cược xác suất 85% Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12, tăng đáng kể so với mức 78,3% ghi nhận vào ngày 27/10.

Dù vậy, các dự báo về khả năng tăng lãi suất vẫn có thể bị tác động bởi hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng dự kiến được công bố vào ngày 29/10, bao gồm Báo cáo Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) thước đo lạm phát ưa thích của Fed — cùng với số liệu ước tính sơ bộ về tăng trưởng GDP quý III.

Lực đẩy cho chứng khoán Mỹ trong phiên này còn đến từ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III hiện đang bước vào giai đoạn cao điểm với 200 doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả. Theo dữ liệu mới nhất từ LSEG, có tới 84% trong số các công ty này ghi nhận kết quả vượt dự báo của giới phân tích.

Cũng theo LSEG, giới phân tích ước tính tổng lợi nhuận quý III của các công ty thuộc S&P 500 sẽ tăng trưởng 31,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự báo 30,6% đưa ra hồi đầu tháng 10.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 28/10, chỉ số VN-Index tăng 4,78 điểm, hay 0,27%, lên 1.766,65 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,36 điểm, hay 0,14%, lên 259,86 điểm.