Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm từ các mức cao được xác lập gần đây, còn giá dầu thô rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/9 do kỳ vọng các cuộc đàm phán về tình hình Trung Đông có thể đạt bước đột phá tại một cuộc họp của Liên hợp quốc trong tuần này.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 1,49%, lên 7.764,70 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 2,26%, lên 27.122,09 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,71%, lên 52.048,83 điểm.

Kết quả này khiến Nasdaq ghi nhận phiên đóng cửa ở mức cao kỷ lục đầu tiên kể từ ngày 2/6. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 chốt phiên chỉ thấp hơn khoảng 0,4% so với mức đóng cửa kỷ lục ngày 13/8.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn đồng loạt tăng mạnh, trong đó cổ phiếu Intel tăng 12,2%, còn Arm Holdings tăng 17%. Cổ phiếu AMD tăng khoảng 10%, đưa vốn hóa thị trường của công ty lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD. Chỉ số PHLX Semiconductor Index, theo dõi nhóm cổ phiếu bán dẫn, tăng 4,3%. Cổ phiếu Meta tăng vọt 11,4% sau khi Wells Fargo nâng giá mục tiêu đối với công ty sở hữu nền tảng mạng xã hội này, với việc Meta gần đây ra mắt trợ lý AI Muse.

Các nhà đầu tư cho rằng có những dấu hiệu cho thấy chi tiêu cho AI vẫn tiếp tục mở rộng, bất chấp những cảnh báo gần đây về an toàn AI từ lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn trong tuần trước, vốn từng khiến thị trường công nghệ toàn cầu lao dốc.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới ngưỡng 5% - mức được giới đầu tư đặc biệt chú ý về mặt tâm lý. Trong khi đó, giá dầu Brent kỳ hạn có thời điểm giảm xuống dưới 100 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 9/9, trước khi chốt phiên ở mức 100,34 USD/thùng.

Trong khi Mỹ và Iran tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn trong dịp cuối tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người dự kiến tham dự Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York trong tuần này.

Ông Art Hogan, chiến lược gia trưởng về thị trường tại B. Riley Wealth, nhận định: “Các nhà đầu tư dường như đã quen với việc theo dõi giá dầu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm. Nếu nhìn vào hai yếu tố này trong phiên 21/9, có thể thấy chúng đã chuyển từ lực cản sang yếu tố hỗ trợ thị trường, ít nhất trong ngắn hạn”.

Giới đầu tư vẫn thận trọng trước triển vọng lãi suất sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuần trước tăng lãi suất lần đầu tiên trong 3 năm nhằm kiềm chế lạm phát. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện nhận định xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng tới là 50%. Trong tuần này, ít nhất 10 quan chức ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến sẽ đưa ra phát biểu về chính sách tiền tệ.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc vào ngày 24/9 tới có thể thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn, cuộc xung đột tại Iran và vấn đề quản lý AI. Theo một báo cáo, Mỹ đề xuất gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 6 tháng, trong khi Trung Quốc muốn thời gian gia hạn dài hơn.

Bitcoin, một trong những chỉ báo được giới đầu tư theo dõi để đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro trên thị trường, tăng hơn 6%, lên mức cao nhất trong hơn 7 tháng, qua đó hỗ trợ cổ phiếu Coinbase và Strategy.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/9, chỉ số VN - Index giảm 15,99 điểm (0,88%) xuống 1.799,67 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 0,91 điểm (0,33%) xuống 274,38 điểm.