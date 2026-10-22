Chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu tạm đi ngang

Ảnh: GettyImages

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư (21/10), chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 360,21 điểm, tương đương 0,69%, lên 52.856,09 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 44,60 điểm, tương đương 0,58%, lên 7.757,17 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 278,04 điểm, tương đương 1,05%, lên 26.702,86 điểm.

Trong nhóm cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu các doanh nghiệp ngành bán dẫn là một trong những điểm sáng khi chỉ số bán dẫn Philadelphia (SOX) tăng 2%. Tuy nhiên, nhóm này biến động mạnh trong tháng 10, từng trải qua chuỗi 8 phiên giảm liên tiếp.

Đà tăng của S&P 500 bị hạn chế bởi cổ phiếu nhóm dịch vụ truyền thông, với mức giảm 1,3%. Cổ phiếu các nhà mạng viễn thông Mỹ chịu áp lực lớn, trong đó cổ phiếu AT&T lao dốc 6,5% dù doanh thu và lợi nhuận quý 3 vượt kỳ vọng.

Theo Dizard, kết quả kinh doanh của SpaceX cùng thương vụ thâu tóm gần đây làm dấy lên lo ngại doanh nghiệp này có thể trở thành đối thủ đáng gờm trên thị trường viễn thông. Cổ phiếu T-Mobile US giảm 2,5%, còn Verizon Communications mất 2,2%.

Trong cùng nhóm ngành, Netflix giảm 5,3% sau khi đưa ra dự báo lợi nhuận quý IV thấp hơn kỳ vọng. Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, cũng giảm 1,6%.

Cổ phiếu Abbott Laboratories mất 1,9% sau khi nhà sản xuất thiết bị y tế này hạ dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2026.

Trên các sàn chứng khoán Mỹ, tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 16,11 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 17,10 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

DIỄN BIẾN NGA - UKRAINE VÀ CĂNG THẲNG MỸ - IRAN

Giá dầu chốt phiên thứ Tư gần như đi ngang khi giới đầu tư cân nhắc triển vọng nối lại đàm phán Nga - Ukraine, lượng dầu tồn kho của Mỹ giảm và việc Washington - Tehran chưa có đối thoại.

Diễn biến giá dầu Brent trên thị trường London 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai tăng 3 cent, tương đương 0,03%, lên 108,82 USD/thùng. Thị trường New York, giá dầu WTI giao hợp đồng tương lai giảm 67 cent, tương đương 0,7%, xuống 97,15 USD/thùng.

Trong phiên, cả hai loại dầu có thời điểm tăng hơn 2 USD/thùng, với Brent dao động gần mức cao nhất 5 tháng.

Phiên trước đó, giá Brent lập đỉnh 5 tháng, còn WTI chạm mức cao nhất 6 tháng trước khi hạ nhiệt sau thông tin Tổng thống Iran và Tư lệnh quân đội Pakistan thảo luận về các nỗ lực trung gian hòa giải tại Tehran.

“Giá dầu kỳ hạn dao động quanh mức tham chiếu trong phiên sáng, nhưng thấp hơn đáng kể so với đỉnh qua đêm, trong bối cảnh các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz dường như vẫn tiếp diễn, với ít nhất hai tàu nữa bị tấn công trong đêm”, Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định trong báo cáo gửi khách hàng.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine do Mỹ làm trung gian. Cuộc đàm phán này dự kiến sớm nhất vào tháng tới. Thông tin được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, trong nỗ lực mới nhất của Washington nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Theo ông Kissler, triển vọng đàm phán Mỹ - Nga về một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine gần đây gây sức ép lên giá dầu, khi tiến trình thương lượng có dấu hiệu tiến triển. Nếu Nga và Ukraine đạt thỏa thuận, nguồn cung dầu diesel toàn cầu đang thắt chặt có thể được cải thiện, qua đó làm suy yếu một trong những động lực thúc đẩy giá dầu tăng trong những tuần gần đây.

Ở chiều ngược lại, căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục phủ bóng lên thị trường. Vào ngày thứ Tư, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói với Financial Times rằng Tehran hoàn toàn sẵn sàng tự vệ. Tổng thống Masoud Pezeshkian cũng tuyên bố trên truyền thông nhà nước rằng Mỹ không thể kỳ vọng đối thoại trong khi phong tỏa và đe dọa Iran.

Dữ liệu của Kpler ghi nhận ít nhất 18 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trong hai tuần qua. Các nhà phân tích của LSEG cảnh báo Iran đang nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu ở phạm vi vượt xa eo biển Hormuz, mở rộng tới vịnh Oman, đe dọa hoạt động bốc xếp dầu thô tại vùng Vịnh và các hoạt động chuyển dầu giữa tàu với tàu phục vụ xuất khẩu trong khu vực.