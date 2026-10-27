Chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu hạ sâu

Tổng thống Mỹ tuyên bố không đàm phán với Iran, giá dầu chạm 113USD/thùng

Thị trường chứng khoán tăng điểm trong phiên ngày thứ Hai (26/10). Cổ phiếu công nghệ lên điểm mạnh nhờ hiệu ứng tâm lý tích cực với thông tin liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty Anthropic vốn được biết đến là doanh nghiệp phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo Claude.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, chỉ số Nasdaq tăng 214,04 điểm tương đương 0,83% lên 26.169,38 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 53,97 điểm tương đương 0,71% lên 7.677,65 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 148,86 điểm tương đương 0,29% lên 52.364,02 điểm.

Trước đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã có liên tiếp 2 tuần mất điểm. Thị trường chịu áp lực bởi hàng loạt đợt bán mạnh của cổ phiếu ngành công nghệ nói chung cũng như cổ phiếu các doanh nghiệp AI nói riêng. Sự hưng phấn của nhà đầu tư với đợt IPO của Anthropic vào ngày thứ Hai cho thấy nhiều nhà đầu tư đang trở lại lĩnh vực này dù rằng có những lo lắng về tính bền vững của hoạt động đầu tư vào hạ tầng AI.

Giám đốc kinh doanh tại B2BROKER, ông John Murillo phân tích: “Một yếu tố quan trọng giúp cho thị trường chứng khoán tăng điểm chính là bởi nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không thay đổi lãi suất trong cuộc họp bàn chính sách ngày 28/10. Tuy nhiên nếu trong cuộc họp này Fed nói đến việc sẽ có một đợt nâng lãi suất khác, thành quả tăng điểm có thể sẽ biến mất”.

Các nhà đầu tư đang đánh giá hồ sơ IPO được mong đợi từ lâu của Anthropic tại Mỹ. Tài liệu này hé lộ tham vọng phát triển AI đầy tham vọng của nhà sản xuất Claude, đồng thời cho thấy chi phí khổng lồ để hiện thực hóa những mục tiêu đó. Trong nửa đầu năm, khoản lỗ ròng của Anthropic tăng lên 80,7 tỉ USD, chủ yếu do giá trị hợp lý của các trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu công ty tăng mạnh. Doanh thu đạt khoảng 16,3 tỉ USD.

Các nhà phân tích cho rằng, Anthropic có thể đang nhắm tới một đợt IPO đình đám vào cuối năm nay, bất chấp hàng loạt doanh nghiệp liên quan đến AI gần đây đã rút kế hoạch niêm yết. Một số nhà đầu tư được cho là định giá doanh nghiệp, dự kiến giao dịch với mã ANT, ở mức khoảng 1.500 tỉ USD, giảm so với mức 2.000 tỉ USD cách đây khoảng một tuần.

“Đợt IPO của Anthropic thực tế đã được dự báo từ trước, nên tác động có thể không lớn. Công ty đã chuẩn bị cho kế hoạch này trong nhiều tháng, dù thời điểm thực hiện vẫn còn một số nghi ngại. Giờ đây, khi hồ sơ S-1 được nộp, điều đó củng cố niềm tin vào định giá cổ phiếu AI”, Murillo nói thêm.

CĂNG THẲNG TRUNG ĐÔNG TẠM HẠ NHIỆT

Giá dầu thô giảm nhẹ trong phiên ngày thứ Hai, khi Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia hội đàm với các lãnh đạo Iran tại Tehran nhằm hạ nhiệt căng thẳng âm ỉ giữa hai nước.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Thị trường London, giá dầu Brent giảm 91 cent, chốt phiên ở mức 115,81 USD/thùng, trước đó trong phiên có thời điểm vượt 117 USD trong phiên. Thị trường New York, giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,51 USD, xuống 101,76 USD/thùng. Giá dầu đã tăng khoảng 12% trong tháng này.

Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, Hoàng tử Khalid bin Salman, ngày thứ Hai đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Mohsen Rezaei.

Tham gia cuộc đàm phán còn có Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir và người đứng đầu cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin. Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên hiệp ước quốc phòng với Saudi Arabia.

Cuộc gặp tại Tehran diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen, đồng minh của Iran, liên tiếp tấn công Saudi Arabia trong những tuần gần đây. Các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào mục tiêu dân sự, như sân bay, làm gia tăng nguy cơ xung đột tại Trung Đông leo thang.

Houthi vào ngày thứ Hai tuyên bố đã phóng tên lửa vào sân bay quốc tế ở Riyadh và triển khai máy bay không người lái (drone) tấn công các trạm bơm dầu. Saudi Arabia chưa xác nhận các cuộc tấn công này.

Tình trạng thù địch kéo dài khiến một số nhà đầu tư lo ngại về mức độ dễ bị tổn thương của hạ tầng năng lượng Saudi Arabia, cũng như nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động khai thác, lọc dầu hoặc xuất khẩu.

Một đợt gián đoạn mới sẽ xảy ra trong bối cảnh lượng dầu tồn kho toàn cầu đã sụt giảm mạnh sau tám tháng xung đột. Dự trữ dầu chiến lược của Mỹ, chẳng hạn, đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1982.

Ông Michael Alfaro, giám đốc đầu tư tại Gallo Partners, cho biết bất ổn địa chính trị đã khiến giá dầu tăng thêm khoảng 20 USD/thùng.

Theo ông Alfaro, một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia hoặc các cơ sở lọc dầu khác có thể đẩy giá tăng mạnh. Tuy nhiên, nếu giá vượt 120 USD/thùng, nhu cầu tiêu thụ cũng sẽ bị phá hủy.