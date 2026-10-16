Chứng khoán Mỹ tăng điểm dù cổ phiếu AI bị bán mạnh, giá dầu giằng co

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá dầu WTI tăng mạnh nhưng giá dầu Brent lại giảm nhẹ trong lúc tình hình ở Vùng Vịnh vẫn căng thẳng.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 556,21 điểm, tương đương tăng 1,08%, chốt ở mức 52.177,69 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,33%, đạt 7.744,06 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,08%, đạt 26.713,03 điểm, dù có thời điểm trong phiên giảm 1,4%.

Các cổ phiếu từng được ưa chuộng trong cơn sốt AI như Seagate Technology và Western Digital tiếp tục xu hướng giảm trong tuần này, sau khi những cái tên như SK Hynix và Samsung đã bị bán tháo trong phiên cùng ngày tại thị trường châu Á. Những cổ phiếu này bị bán mạnh khi nhà đầu tư lo ngại về rủi ro dư thừa chip nhớ trong bối cảnh Hàn Quốc đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn từ Trung Quốc.

Mối lo này mạnh thêm khi CEO Elon Musk của Tesla và SpaceX viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng “Trung Quốc sẽ sản xuất nhiều RAM trong năm 2028”.

Ngoài ra, theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin CNBC, doanh thu của công ty Anthropic đạt 16,8 tỷ USD trong quý 3. Một số nhà giao dịch lo ngại rằng kết quả này có thể không đủ để biện minh cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu chip trong thời gian gần đây.

Dù vậy, một số cổ phiếu AI khác đã phục hồi trong phiên này, mang lại sắc xanh cho chỉ số Nasdaq vào cuối phiên. Coreweave tăng khoảng 6% sau khi giảm hơn 15% trong phiên ngày hôm trước do lo ngại rằng công ty đã vay nợ quá nhiều để đầu tư vào AI. Micron tăng gần 2% khi đóng cửa, dù giảm vào đầu phiên.

“Với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang ở trên ngưỡng 5%, cao nhất từ đầu thập niên 2000, nhà đầu tư bắt đầu xem xét lại việc đặt cược lớn vào AI. Đây không phải là tiếp tục đầu tư hay rút hẳn vốn khỏi những cổ phiếu này, mà là nên tập trung vào đó ở mức độ nào”, đồng Giám đốc đầu tư (CIO) Alex Shahidi của quỹ Evoke thuộc công ty MAI Capital Management nhận xét với hãng tin CNBC.

Phiên phục hồi này của chứng khoán Mỹ chủ yếu nhờ lực tăng ở các nhóm cổ phiếu ngoài công nghệ. Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, có 8 nhóm tăng phiên này, dẫn đầu là nhóm y tế với mức tăng 1,84%, tiếp theo là nhóm nguyên vật liệu cơ bản với mức tăng 1,71%.

Số liệu lạm phát công bố ngày thứ Năm tiếp tục cho thấy áp lực giá cả leo thang.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ, PPI tháng 9 tăng 1,3% so với tháng trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2002, so với mức tăng 0,5% của tháng 8. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tăng 6,3%, mức tăng mạnh nhất từ tháng 12/2022 và là một sự tăng tốc mạnh so với mức tăng 5,6% của tháng 8.

Tuy nhiên, phát biểu ngày thứ Năm, Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, bà Mary Daly, nói rằng việc tăng thêm lãi suất có thể không cần thiết.

Thị trường lãi suất tương lai hiện đặt cược khả năng chỉ hơn 28% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10, giảm từ mức hơn 30% của phiên ngày hôm trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Dù vậy, thị trường vẫn đang đặt cược lớn vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, với xác suất gần 93%.

“Báo cáo PPI ngày hôm nay và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố vào ngày hôm qua xác nhận rằng tình hình lạm phát đang xấu đi vì giá năng lượng còn cao. Dù có bầu cử hay không có bầu cử, giá cả vẫn đang tăng và Fed có thể buộc phải tiếp tục hành động”, chiến lược gia trưởng David Russell của công ty Trade Station nhận định với CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 2,88 USD/thùng, tương đương tăng 3%, đóng cửa ở mức 97,97 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm 0,14 USD/thùng, còn 105,92 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Giá dầu Mỹ tăng chủ yếu do số liệu thống kê từ Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) cho thấy lượng tồn kho dầu thô của nước này sụt mạnh 8 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 9/10.

Các nhà giao dịch vẫn đang đánh giá rủi ro gián đoạn nguồn cung sau các vụ tấn công mới nhằm vào tàu bè đi qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, theo hãng tin CNN, Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran, dù Tổng thống Donald Trump gần đây có tuyên bố sẽ không mở các cuộc tấn công mới nhằm vào nước này trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 ở Mỹ.

Một con tàu chở hàng treo cờ Singapore đã bị đánh chìm tại eo biển Hormuz vào hôm 13/10, làm dấy lên lo ngại về tình trạng dai dẳng của xung đột. Ngày 15/10, Iran tuyên bố nước này đang “đếm từng khoảnh khắc” để có thể bắt đầu tấn công các tàu chiến của Mỹ.

Trong một diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với các tàu thuộc “đội tàu bóng tối”- những con tàu chuyên vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ các quốc gia bị trừng phạt như Nga - nhằm giảm bớt áp lực giá cước vận tải, theo hãng tin Reuters.

Ông Firas Bechwaty, Giám đốc phát triển kinh doanh tại nền tảng giao dịch trực tuyến ICM, nhận định với CNBC rằng các nỗ lực ngoại giao thiếu tiến triển giữa Mỹ và Iran “khiến triển vọng mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong tương lai gần trở nên rất mong manh”.

Dù vậy, ông Bechwaty lưu ý rằng dầu thô của Saudi Arabia vẫn tiếp tục đến tay các khách hàng quốc tế thông qua những tuyến đường vận chuyển thay thế. Đồng thời, việc các quốc gia thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đẩy nhanh xả dự trữ dầu khẩn cấp đã tạo thêm một lớp đệm, giúp ngăn chặn tình trạng giá dầu tăng đột biến ngay cả khi căng thẳng vẫn đang ở mức cao.