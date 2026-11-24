Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Giá dầu thô nối tiếp xu hướng giảm của tuần trước, xuống mức thấp nhất 3 tháng, do những dấu hiệu cho thấy nguồn cung dầu từ Trung Đông đang tăng lên.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 4,73%, đạt 7,237,17 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 6,51%, đạt 24.089,56 điểm.

Với mức tăng này, đây là phiên tăng mạnh nhất của cả S&P 500 và Nasdaq kể từ tháng 4/2025.

Chỉ số Dow Jones tăng 1.447,98 điểm, tương đương tăng 3,01%, đạt 49.595,31 điểm.

Cổ phiếu Nvidia nhảy 31% sau khi Hội đồng Quản trị công ty quyết định đưa ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo, có hiệu lực ngay lập tức. Trước đó, vào đầu tháng này, ông Huang đã từ chức sau khi có thông tin cho rằng ông vướng vào một số mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có mối quan hệ với một người phụ nữ bị nghi là điệp viên Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump đã hoan nghênh động thái trên của Nvidia và nói với hãng tin CNBC rằng ông Huang “không làm gì sai cả”. Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết ông đã trao đổi với Hội đồng Quản trị của Nvidia và “thuyết phục” họ đưa ông Huang trở lại vị trí cũ.

“Ông ấy đã có những quyết định thiếu sáng suốt liên quan đến các sự việc không mấy liên quan, nhưng ngoài việc tạo ra những con chip vô cùng giá trị, thực tế là rất nhiều con chip vô giá, thì ông ấy chẳng làm gì sai cả,” ông Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn CNBC vào ngày thứ Hai.

Các cổ phiếu khác trong lĩnh vực AI cũng đồng loạt tăng giá theo Nvidia trong phiên đầu tuần. Cổ phiếu Micron Technology tăng 19%, trong khi CoreWeave tăng 22%. Advanced Micro Devices (AMD) tăng gần 7%. Hai cái tên trong nhóm 7 cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn Magnificent Seven” là Alphabet và Meta Platforms đều tăng 6%, còn Microsoft tăng hơn 1%.

Ông Hendi Susanto, nhà quản lý danh mục đầu tư kiêm chuyên gia phân tích tại công ty Gabelli Funds, nhận định với CNBC: “Sự trở lại của ông Jensen Huang giúp khôi phục và xây dựng lại niềm tin vào hệ sinh thái AI, từ các nhà cung cấp chính, các thành phần cốt lõi, cho đến triển vọng nhu cầu thị trường”.

Ông Susanto nói thêm rằng các công ty trong chuỗi cung ứng AI liên tục báo cáo nhu cầu mạnh mẽ, nhưng lĩnh vực này “vẫn phải vượt qua nhiều luồng thông tin gây nhiễu liên quan đến vấn đề tài chính, địa chính trị, tính bền vững và tâm lý hoài nghi”.

Những diễn biến này đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với lĩnh vực công nghệ sau đợt bán tháo vào tuần trước, khi mối lo ngại về ngành AI vẫn tiếp tục gây bất an cho các nhà đầu tư, bất chấp vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng kỷ lục của công ty AI Anthropic.

Trong cuộc trao đổi với CNBC, ông Trump cho biết chính những biến động trên thị trường gần đây đã phần nào tác động đến quyết định của ông trong việc kêu gọi Nvidia đưa ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo.

Tuần trước là tuần giảm tồi tệ nhất trong hơn 6 năm đối với các chỉ số Nasdaq và Dow Jones, đồng thời là tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025 đối với chỉ số S&P 500. Ngoài ra, cả ba chỉ số chính này đều đã rơi vào trạng thái điều chỉnh, với mức giảm 10% so với các đỉnh gần đây. Riêng chỉ số Nasdaq thậm chí đã mất hết thành quả tăng kể từ đầu năm và chuyển sang trạng thái âm điểm so với đầu năm.

Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ có khoảng thời gian tạm nghỉ, bất kể diễn biến giá cả trên thị trường ra sao. Thị trường tài chính Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Năm nhân dịp lễ Tạ ơn, còn phiên giao dịch thứ Sáu sẽ kết thúc sớm hơn thường lệ.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 3,2 USD/thùng, tương đương giảm gần 3,5%, còn 89,37 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 3,24 USD/thùng, tương đương giảm 3,9%, còn 80,17 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của dầu Brent kể từ hôm 31/8 và của dầu WTI kể từ hôm 10/8.

Những dấu hiệu cho thấy thế giới đang chuyển sang trạng thái dư thừa nguồn cung dầu đã gây áp lực giảm lên giá dầu trong thời gian gần đây.

Số liệu của công ty theo dõi vận tải biển Kpler cho thấy xuất khẩu dầu thô toàn cầu trong tháng 10 đạt 47,53 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ khi Kpler bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào năm 2013. Con số này vượt qua đỉnh cũ là 46,44 triệu thùng/ngày thiết lập vào tháng 9/2025. Trong nửa đầu tháng 11, xuất khẩu dầu toàn cầu vẫn duy trì trên 40 triệu thùng/ngày.

Ngân hàng JPMorgan dự báo giá dầu giao sau sẽ giảm xuống ngưỡng cao của vùng từ 70 USD/thùng đến dưới 80 USD/thùng trong nửa đầu năm 2027 do tình trạng dư cung. Nguyên nhân là sản lượng khai thác dầu tại khu vực Trung Đông không bao gồm Iran được dự báo sẽ tăng trong năm tới, cùng với nguồn cung gia tăng từ châu Mỹ, dẫn đầu là Mỹ.

Ngân hàng Bank of America nhận định rằng các yếu tố địa chính trị vẫn sẽ là động lực chính tác động đến giá dầu, nhưng mức tồn trữ dầu trên toàn cầu tương đối thấp khiến phần lớn thế giới vẫn dễ bị tổn thương trước bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào.

Ông Chris Beauchamp, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty IG, nói với hãng tin Reuters: "Một phần nguyên nhân khiến giá dầu giảm đến từ những dấu hiệu ngày càng rõ rệt về tình trạng dư thừa nguồn cung, đồng thời khả năng ông Trump thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran cũng ngày càng giảm”.