Chứng khoán Mỹ sụt sâu, giá dầu tăng vọt

Thị trường chứng khoán Mỹ mất điểm trong phiên giao dịch cuối của tuần (30/10). Chỉ số Nasdaq có phiên giảm điểm sâu nhất tính từ ngày 5/6 khi tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng do kết quả kinh doanh tiêu cực từ Intel và Amazon. Nhà đầu tư không khỏi băn khoăn về hiệu quả khi các doanh nghiệp chạy đua tăng cường đầu tư vào AI.

Chỉ số cổ phiếu chính trên các sàn chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm, chỉ số Nasdaq sụt 2,9%. Chỉ số Nasdaq đã giảm đến 7,8% so với ngưỡng đóng cửa cao chưa từng có thiết lập ngày 6/10.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 giảm 572,25 điểm tương đương 1,09% xuống 51.770,31 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm đến 140,32 điểm tương đương 1,82% xuống 7.580,07 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 747,73 điểm tương đương 2,86% xuống 25.437,00 điểm.

Cổ phiếu ngành chip lao dốc mạnh, trong đó Nvidia giảm 4,2%, AMD mất 10,9%. Chỉ số bán dẫn rộng hơn giảm 7,2%, kéo mức giảm trong tháng lên hơn 15%. Các nhà sản xuất máy chủ Dell và HP lần lượt mất 10,8% và 9,6%.

“Có thể nói, không chỉ riêng hôm nay mà cả tuần này, thị trường chủ yếu tập trung vào tương lai của AI, triển vọng ra sao, liệu các khoản đầu tư có mang lại lợi nhuận tích cực hay không và nếu có thì mất bao lâu”, ông Oliver Pursche, Phó chủ tịch cấp cao tại Wealthspire Advisors ở New York, nhận định.

“Những doanh nghiệp đang hoạt động tốt và đáp ứng được các kỳ vọng rất cao vẫn được thị trường đánh giá tích cực. Ngược lại, những doanh nghiệp không đạt kỳ vọng, có vẻ đi chệch hướng hoặc triển khai không như dự kiến đang bị trừng phạt”, ông Pursche nói thêm.

Cả ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều chốt tuần trong sắc đỏ. S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức giảm trong tháng, trong khi Dow Jones kết thúc tháng 10 với mức tăng.

Chỉ số công nghệ thuộc S&P 500 ghi nhận mức giảm theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong tháng kể từ tháng 3/2025. Ngành dịch vụ truyền thông cũng trải qua tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2022.

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý III đã đi qua nửa chặng đường, với 299 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã báo cáo kết quả. Theo dữ liệu của LSEG, 82% trong số này có lợi nhuận vượt dự báo đồng thuận của giới phân tích.

TÌNH HÌNH TRUNG ĐÔNG "NÓNG" TRỞ LẠI

Giá dầu tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu và đóng cửa ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 4. Giới giao dịch lo ngại xung đột Iran có thể leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong khi vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz làm nổi bật rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tháng 12 (đáo hạn vào ngày thứ Sáu) tăng 2,76 USD, tương đương 2,4%, lên 117,64 USD/thùng, trong phiên đã có lúc giá dầu chạm 118 USD/thùng. Giá dầu giao hợp đồng giao tháng 1 có thanh khoản cao hơn tăng 2,63 USD, lên 113,43 USD/thùng.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 2,12 USD, tương đương 2,08%, lên 104,12 USD/thùng. Tính chung cả tháng, giá dầu Brent tăng 13,6%, trong khi WTI tăng 15,2%.

“Giới giao dịch sẽ tiếp tục tập trung vào dòng chảy dầu từ Trung Đông và khả năng Mỹ cùng các lực lượng đồng minh gia tăng hoạt động quân sự”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định.

Theo Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Anh (UKMTO), một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz hôm thứ Sáu bị tấn công bằng thiết bị nổ gắn trên một xuồng nhỏ. Hiện chưa rõ thủ phạm vụ tấn công tại tuyến hàng hải chiến lược, cửa ngõ vận chuyển dầu thô và nhiên liệu quan trọng của vùng Vịnh.

Đây là vụ tấn công thành công đầu tiên được ghi nhận tại eo biển Hormuz bằng thủy lôi bám, loại thiết bị nổ được gắn vào thân tàu từ xuồng nhỏ, kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bùng phát hồi tháng 2, theo các nguồn tin hàng hải.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cũng cho biết đã đánh chặn một tên lửa hành trình do Houthi phóng về phía khu vực miền Tây nước này.

Trong khi đó, các nhà trung gian Qatar hôm thứ Sáu trở lại Tehran trong khuôn khổ nỗ lực phối hợp nhằm đạt thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, một quan chức được thông báo về các cuộc đàm phán nói với Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cho biết Phó Tổng thống JD Vance đã liên hệ với Iran để hỗ trợ nước này tiếp cận nguồn cung y tế, sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ông Vance gửi thư cho quan chức an ninh cấp cao nhất của Tehran nhằm khôi phục đàm phán hòa bình.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin Tehran đã nhận được thư của ông Vance nhưng chưa phản hồi. Iran muốn Mỹ đáp ứng các điều kiện của nước này, đồng thời khẳng định mọi lập trường đi ngược khuôn khổ đó đều không thể chấp nhận.