Chứng khoán Mỹ sụt điểm sau báo cáo CPI, giá dầu đi lên

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Giá dầu thô tăng do các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra ở Vùng Vịnh và dự báo về tình trạng thắt chặt nguồn cung kéo dài.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 1,11%, còn 7.718,94 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 1,88%, còn 26.692,87 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 48,62 điểm, tương đương giảm 0,09%, còn 51.621,48 điểm.

Mức giảm mạnh hơn hai chỉ số còn lại của Nasdaq phản ánh mối lo của nhà đầu tư về việc có nhiều công ty công nghệ vay nợ quá nhiều để đầu tư vào AI. Cổ phiếu CoreWeave giảm hơn 15% trong phiên này và Oracle giảm khoảng 9%.

Các cổ phiếu chip - vốn giữ vị trí đi đầu trong cơn sốt cổ phiếu AI - duy trì xu thế giảm của những phiên gần đây. Micron giảm hơn 4%, nối tiếp mức giảm hơn 3% của phiên ngày hôm trước. AMD và Sandisk giảm hơn 5% mỗi cổ phiếu, trong khi Intel mất 4% giá trị.

Trong số những cổ phiếu gây áp lực giảm nhiều lên S&P 500 trong phiên này có cổ phiếu Bank of America với mức giảm 5%. Cú giảm xảy ra sau khi nhà băng khổng lồ này công bố doanh thu quý 3 không đạt dự báo và bị Bộ Tài chính Mỹ phạt 1,2 tỷ USD vì vi phạm các quy định chống rửa tiền.

Trái lại, mức tăng vững của các cổ phiếu y tế như UnitedHealth và Amgen đã giúp hạn chế mức giảm của Dow Jones.

Tâm lý của nhà đầu tư đã xấu đi ngay từ trước khi bước vào giờ giao dịch chính thức, do số liệu thống kê cho thấy lạm phát tăng nhiệt.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tháng 9 của nước này tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong một cuộc khảo sát trước đó của hãng tin Dow Jones, các nhà kinh tế đưa ra các mức dự báo tăng tương ứng là 0,6% và 3,6%.

Chỉ số CPI lõi, thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo của giới chuyên gia là các mức tăng tương ứng 0,2% và 2,5%.

Trong tháng 8, CPI toàn phần tăng 3,4% và CPI lõi tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, cả hai chỉ số này của tháng 9 đều tăng tốc so với tháng 8 và tăng mạnh hơn dự báo của chuyên gia.

Cuối phiên, thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng gần 32% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 27-28/10, từ mức chỉ 17% vào ngày trước đó. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 duy trì gần ngưỡng 90% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME.

“Báo cáo lạm phát này cho thấy gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12”, chiến lược gia Philip Blancato của công ty Osaic nhận định với hãng tin CNBC. Ông cho rằng CPI lõi của Mỹ có thể tăng lên mức 3% trong năm 2026 do ảnh hưởng của giá dầu cao hơn.

Dữ liệu lạm phát mới nhất được công bố trong bối cảnh giá dầu thô duy trì ở mức cao và người tiêu dùng Mỹ phải chi nhiều tiền hơn để mua nhiên liệu.

Theo dữ liệu từ trang web AAA, giá xăng bình quân toàn quốc ở Mỹ hiện ở mức 4,33 USD/gallon, so với mức 3,08 USD/gallon cách đây 1 năm. Giá dầu diesel bình quân 6,3 USD/gallon, từ mức hơn 3,7 USD/gallon trước khi chiến tranh Mỹ - Iran bắt đầu.

Tuy nhiên, ông Blancato cho biết ông không “quá lo ngại” về thị trường cổ phiếu hay trái phiếu vì ông cho rằng tình trạng nóng lên của lạm phát trong thời gian gần đây chỉ mang tính chất “tạm thời”. “Tôi cho rằng phần lớn sự gia tăng lạm phát này đã được phản ánh vào giá tài sản rồi”, ông nói.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,37 USD/thùng, đóng cửa ở mức 106,06 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,95 USD/thùng, đạt 95,09 USD/thùng.

Trong báo cáo hàng tháng công bố vào ngày thứ Tư, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo tình trạng thắt chặt trên thị trường dầu diesel toàn cầu có thể kéo dài sang năm 2027. IEA cũng nhận định các cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia có thể làm chệch hướng sự phục hồi nguồn cung dầu toàn cầu.

Xung đột giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn vẫn tiếp tục leo thang. Bộ Năng lượng Saudi Arabia ngày thứ Tư cho biết một tòa nhà hành chính thuộc tập đoàn dầu khí khổng lồ Saudi Aramco đã bị tấn công trong đêm nhưng không xảy ra thương vong. Sự việc này diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia trong tuần qua, trong đó có một vụ tấn công gây thương vong tại sân bay quốc tế của thành phố này.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, các cơ sở năng lượng và kho dự trữ nhiên liệu của lực lượng Houthi tại Yemen đã bị liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tấn công. Một phát ngôn viên cho biết các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện nhằm tránh gây “thiệt hại ngoài ý muốn cho thường dân”.

Cùng với đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran cũng tiếp tục âm ỉ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ tuyên bố của tư lệnh lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rằng eo biển Hormuz đang nằm dưới sự kiểm soát của Iran và bất kỳ tàu chiến nào của Hải quân Mỹ tiến lại gần khu vực này đều sẽ bị “đánh chìm”.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, CENTCOM khẳng định: “Tư lệnh hải quân của IRGC chẳng có lấy một lực lượng hải quân nào”, đồng thời nhấn mạnh rằng “các lực lượng Mỹ cùng các đối tác trong khu vực mới là bên kiểm soát thực sự eo biển Hormuz”.

Ông Paul Tudor Jones - một nhà quản lý quỹ đầu cơ và là nhà giao dịch hàng hóa nổi tiếng, Giám đốc đầu tư của Tudor Investment - nhận định trong một cuộc trao đổi với CNBC rằng giá dầu có thể tăng thêm 20-25 USD/thùng do xung đột ở Vùng Vịnh tiếp diễn.

“Tôi đang đặt cược vào đà tăng của giá dầu. Tôi cho rằng giá dầu có thể tăng thêm 20-25 USD nữa. Nếu có bất kỳ điều gì có thể giúp xoa dịu tình hình, thì lẽ ra đã phải có trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ rồi”, ông Tudor Jones nói.