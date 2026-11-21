Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 20/11, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đã sụt giảm 5,28%, nâng mức giảm từ đầu năm đến nay lên 2,7%. Chỉ số S&P 500 giảm 3,7%, trong khi chỉ số Dow Jones (gồm các cổ phiếu blue-chip) mất 950 điểm, tương đương 1,93%.

Cả S&P 500 và Dow Jones hiện đều thấp hơn 10% so với mức đóng cửa kỷ lục trước đó. Chỉ số Nasdaq-100 lao dốc 5,6%, rơi vào thị trường giá xuống (bear market) trong phiên giao dịch khi giảm 20% so với mức đỉnh gần nhất.

Tính chung trong tuần, chỉ số Dow Jones đã giảm 8%, ghi nhận mức sụt giảm hàng tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 4/2025, thời điểm Tổng thống Donald Trump công bố áp đặt các mức thuế quan trên diện rộng.

Cổ phiếu Anthropic giảm 9%, xóa sạch phần lớn mức tăng 17% đạt được trong phiên chào sàn Nasdaq hôm qua, đồng thời gây áp lực lên nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) nói chung.

Các nhà sản xuất chip là Advanced Micro Devices (AMD) và Nvidia đều sụt giảm 13%. Áp lực bán đối với Nvidia gia tăng sau khi hãng tin Reuters đưa tin rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang xem xét các vấn đề kế toán tại công ty này. Cổ phiếu Micron Technology cũng giảm gần 14%.

Đà sụt giảm trong lĩnh vực công nghệ tiếp nối những mất mát từ phiên giao dịch tồi tệ hôm 19/11– thời điểm các chỉ số chính đều giảm hơn 2%, trong đó chỉ số Dow Jones đóng cửa dưới mốc quan trọng 50.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 6.

Ông Massimo Santicchia, người đứng đầu bộ phận cổ phiếu Mỹ tại Procyon, nhận định: “Đây không chỉ là một đợt điều chỉnh dựa trên định giá, mà phạm vi ảnh hưởng đang lan rộng hơn. Hiện tại, tâm lý thị trường rõ ràng đang chuyển sang trạng thái tránh né rủi ro (risk-off)”.

Đà giảm hiện nay đang khiến các nhà đầu tư lo ngại – những người từng kỳ vọng rằng kết quả kinh doanh của Nvidia và đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic sẽ khơi dậy sự hào hứng đối với lĩnh vực AI.

Thị trường hiện dường như đang đứng trước ngưỡng cửa của một đợt bán tháo trên diện rộng (capitulation), sau khi trải qua nhiều tuần biến động mạnh bởi hàng loạt tin tức tiêu cực. Những dấu hiệu cho thấy đà chi tiêu ồ ạt đang chậm lại, việc Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, cùng với thông tin về việc ông Jensen Huang rời khỏi Nvidia, tất cả đều đặt ra những câu hỏi về tương lai của quá trình phát triển AI.

Thêm vào đó, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất cũng đang khiến các nhà giao dịch cảm thấy bất an. Các nhà đầu tư đã tìm nơi trú ẩn tại những lĩnh vực mang tính phòng thủ trên thị trường; trong đó, các nhà bán lẻ như Walmart và Costco, cùng những cái tên khác như Johnson & Johnson và Procter & Gamble đều ghi nhận mức tăng. Cụ thể, Walmart tăng hơn 1%, trong khi Costco, Johnson & Johnson và Procter & Gamble đều tăng khoảng 1%.

Ông Richard Saperstein, Giám đốc đầu tư tại Treasury Partners, nhận định: “Thị trường chứng khoán đang trải qua quá trình định giá lại đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này phản ánh một bối cảnh bao gồm: tốc độ xây dựng các trung tâm dữ liệu chậm lại, nguồn vốn dành cho các dự án liên quan đến AI bị thu hẹp, và đà tăng trưởng lợi nhuận trong lĩnh vực công nghệ cũng đang chậm lại”.