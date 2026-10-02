Chứng khoán Mỹ phục hồi khi đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ hạ nhiệt

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 1/10 phục hồi sau khi sụt giảm vào đầu phiên, với chỉ số S&P 500 bật tăng từ mức thấp nhất trong hai tuần khi làn sóng bán tháo trái phiếu toàn cầu đảo chiều.

Chỉ số Dow Jones tăng 20,69 điểm (tương đương 0,04%) lên 50.926,74 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 14,94 điểm (0,20%) lên 7.666,48 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 10,53 điểm (0,04%) lên 26.871,60 điểm.

Thị trường chịu áp lực trong phiên giao dịch đầu ngày, khi các dữ liệu mới công bố tiếp tục cho thấy nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng nhưng áp lực giá cả dai dẳng, điều có thể buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải đẩy mạnh việc tăng lãi suất.

Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần đã giảm xuống còn 197.000, thấp hơn mức dự báo 200.000 của các chuyên gia kinh tế. Đây là báo cáo mới nhất trong chuỗi dữ liệu được công bố trong tuần này, cho thấy thị trường lao động đang ở trạng thái vững chắc, trước khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của chính phủ được công bố vào ngày 2/10.

Lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục tăng, với trái phiếu kỳ hạn 10 năm (loại chuẩn) chạm mức cao nhất trong 24 năm, nối tiếp đà tăng mạnh nhất theo quý kể từ năm 1994 khi khép lại tháng 9/2026. Diễn biến này đã gây áp lực giảm lên thị trường chứng khoán sau khi Viện Quản lý Cung ứng công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng lĩnh vực sản xuất giảm xuống 54,5 vào tháng trước (từ mức 54,6 trong tháng 8/2026) và cho thấy sự gia tăng mạnh của giá đầu vào, gây lo ngại về lạm phát.

Tuy nhiên, lợi suất đã quay đầu giảm khi lực mua xuất hiện trên thị trường. Đà giảm tiếp tục diễn ra sau khi Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ kiên nhẫn trước khi thực hiện đợt tăng lãi suất tiếp theo, sau khi đã nâng 25 điểm cơ bản vào tháng 9 vừa qua. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm đã giảm khoảng 10 điểm cơ bản và giảm trong ngày mạnh nhất kể từ tháng 8/2025.

Dữ liệu lạm phát tháng 8/2026 thấp hơn dự kiến đã làm giảm thêm khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10/2026. Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, thị trường hiện dự báo xác suất 28,2% cho một đợt tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản, giảm so với mức 68,6% của một tuần trước đó.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 1/10, chỉ số VN-Index giảm 19,32 điểm (1,09%) xuống 1.749,3 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 2,98 điểm (1,1%) xuống 268,66 điểm.