Chứng khoán Mỹ phục hồi khi cổ phiếu AI ổn định trở lại

Sức ép lên các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) cũng giảm bớt phần nào sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ tại thị trường châu Á.

Quang cảnh sàn chứng khoán Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Khép phiên này, chỉ số công nghệ Nasdaq nhích nhẹ 0,1% lên 26.713,03 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 1,1% lên 52.177,69 điểm, phản ánh xu hướng dòng tiền dịch chuyển sang các lĩnh vực công nghiệp thay vì công nghệ. Chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 7.744,06 điểm.

Trước đó, chứng khoán Mỹ chịu áp lực bán ra sau khi thị trường châu Á chứng kiến đợt giảm điểm mạnh. Tại Seoul, chỉ số Kospi có thời điểm lao dốc hơn 8%, dẫn đến việc giao dịch bị tạm ngưng trong thời gian ngắn, trước khi thu hẹp đà giảm.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng sụt giảm gần 5% do tâm lý lo ngại đối với các cổ phiếu công nghệ, tiếp nối đà giảm gần 2% của chỉ số Nasdaq trong phiên trước đó. Các nhà phân tích cho biết nguyên nhân của đợt bán tháo xuất phát từ những rủi ro xoay quanh các khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực AI.

Số liệu công bố ngày 15/10 cho thấy lạm phát bán buôn của Mỹ trong tháng 9/2026 đã vượt dự báo của giới phân tích, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng lớn nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2022, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng vọt do cuộc chiến liên quan đến Iran.

Dù vậy, giới phân tích nhận định thị trường cổ phiếu vẫn nhận được lực đỡ từ sự hạ nhiệt của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Chuyên gia Tom Cahill thuộc Ventura Wealth Management cho rằng sự suy giảm của lợi suất cho thấy các nhà đầu tư nhận thấy cơ hội tốt để rút một phần dòng tiền khỏi thị trường cổ phiếu và tái cơ cấu sang các tài sản có thu nhập cố định.

Tâm lý nhà đầu tư công nghệ cũng được củng cố khi Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của CoreWeave, sau khi nhà điều hành trung tâm dữ liệu này bị bán mạnh trong phiên 14/10.

Cổ phiếu của CoreWeave đã tăng 6% trong ngày 15/10, góp phần hỗ trợ nhóm cổ phiếu bán dẫn. Chỉ số bán dẫn Philadelphia đóng cửa trong sắc đỏ nhưng đã phục hồi đáng kể so với mức thấp nhất trong phiên.

Tại thị trường chứng khoán châu Âu, chỉ số FTSE 100 của London tăng 1,1% lên 10.840,35 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,8% lên 7.934,70 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,3% lên 25.382,62 điểm.

Trên thị trường hàng hóa và ngoại hối, đồng USD mất giá, trong khi giá dầu tại Mỹ tăng hơn 3% sau khi lượng dự trữ thương mại của nước này giảm mạnh. Trái lại, giá dầu thô Brent Biển Bắc giảm nhẹ. Sự khác biệt này một phần là do các hợp đồng dầu của Mỹ đáo hạn nhanh hơn, khiến mặt hàng này nhạy cảm hơn trước những rủi ro địa chính trị tức thời từ cuộc chiến tại Trung Đông.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index giảm 6,52 điểm, hay 0,38%, xuống 1.698,35 điểm, còn chỉ số HNX-Index để mất 5,87 điểm, hay 2,21%, xuống 259,29 điểm.