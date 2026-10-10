Chứng khoán Mỹ phục hồi, giá dầu hạ nhiệt sau tuyên bố Tổng thống Trump

Chứng khoán Mỹ phục hồi, giá dầu hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump về Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, khoảng 10 giờ sáng theo giờ miền Đông Mỹ, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,3%, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 126 điểm, tương đương 0,3%, trong khi S&P 500 cũng tăng 0,3%. Đà phục hồi diễn ra sau phiên giao dịch ngày 8/10, khi S&P 500 giảm 0,5% và Nasdaq mất 1,3% do áp lực bán cổ phiếu công nghệ và lo ngại giá năng lượng tăng cao.

Cổ phiếu công nghệ phục hồi sau khi thị trường chịu sức ép từ những thông tin trái chiều về triển vọng doanh thu của OpenAI. Theo các báo cáo được truyền thông dẫn lại, doanh thu tính theo tốc độ thường niên của công ty đạt khoảng 50 tỷ USD, thấp hơn mức 68 tỷ USD được đề cập trước đó, làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong lĩnh vực viễn thông, thỏa thuận mua lại giấy phép sử dụng phổ tần vô tuyến băng tần thấp trên toàn nước Mỹ của SpaceX tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Khả năng mở rộng dịch vụ kết nối trực tiếp từ vệ tinh đến điện thoại làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với các nhà mạng truyền thống, trong đó có AT&T, Verizon và T-Mobile. Ngược lại, các doanh nghiệp sở hữu và vận hành tháp viễn thông được hưởng lợi từ kỳ vọng nhu cầu hạ tầng kết nối tiếp tục tăng.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giao sau giảm 0,3%, xuống 103,93 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm 0,5%, còn 91,43 USD/thùng. Giá dầu hạ nhiệt sau khi Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/10 rằng Washington sẽ không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông cho biết Mỹ đang có các cuộc trao đổi tích cực với Tehran.

Trước đó, giá dầu tăng mạnh do các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại khu vực gần eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Khả năng Mỹ mở lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran cũng khiến giới đầu tư lo ngại xung đột có thể lan rộng, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển dầu qua Trung Đông. Bên cạnh đó, bão tại vùng Vịnh Mexico buộc một số doanh nghiệp năng lượng phải cắt giảm sản lượng, làm gia tăng sức ép lên nguồn cung.

Mặc dù giảm so với mức cao trong phiên trước, giá dầu vẫn duy trì trên 100 USD/thùng đối với dầu Brent. Giới phân tích cảnh báo tuyên bố của Tổng thống Trump giúp giảm bớt nguy cơ leo thang quân sự trước mắt, nhưng chưa giải quyết những bất ổn cơ bản liên quan đến an ninh hàng hải và nguồn cung năng lượng tại Trung Đông.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất công khố phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 5,23%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm ở khoảng 5,60% sau khi giảm từ các mức cao gần đây. Chi phí vay vốn gia tăng tiếp tục là yếu tố gây sức ép đối với thị trường chứng khoán, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ có mức định giá cao và nhu cầu đầu tư lớn.

Bob Edwards, Giám đốc đầu tư của Edwards Asset Management, nhận định những biến động gần đây có thể tạo ra cơ hội mua vào đối với một số cổ phiếu, khi tâm lý thị trường chịu tác động đồng thời từ giá năng lượng, căng thẳng địa chính trị, lợi suất trái phiếu và những lo ngại về đầu tư AI. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi vẫn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh doanh nghiệp và diễn biến chính trị trong những tuần trước bầu cử.

Trong khi đó, giá nhiên liệu cao tiếp tục gây áp lực lên người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ. Giá xăng trung bình toàn quốc vẫn trên 4 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), còn dầu diesel vượt 6 USD/gallon, làm tăng chi phí vận tải và có nguy cơ đẩy giá hàng hóa lên cao. Chính quyền Trump đã triển khai các biện pháp nhằm bổ sung nguồn cung nhiên liệu, nhưng giới chuyên gia cho rằng tác động đối với giá bán lẻ trong ngắn hạn có thể hạn chế.

Diễn biến ngày 9/10 cho thấy thị trường Mỹ đang phản ứng nhạy cảm trước các tín hiệu về xung đột Iran và nguồn cung dầu. Tuyên bố của Tổng thống Trump giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư, nhưng giá năng lượng vẫn ở mức cao và lợi suất trái phiếu tiếp tục gây sức ép, khiến triển vọng thị trường trong thời gian tới còn nhiều bất định.