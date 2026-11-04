Chứng khoán Mỹ phân hóa trước khi có kết quả bầu cử

Kết thúc phiên giao dịch, Nasdaq Composite tăng 0,8%, lên 25.372 điểm; S&P 500 tăng 0,4%, đạt 7.569 điểm. Ngược lại, Dow Jones giảm 0,4%, xuống 51.787 điểm. Diễn biến tích cực của nhóm công nghệ giúp Nasdaq chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp.

Giá dầu tiếp tục suy yếu sau khi giảm mạnh trong phiên đầu tuần, khi triển vọng đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran được khơi lại. Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận với Iran “có thể đạt được”. Một số thông tin chưa được xác nhận từ truyền thông Trung Đông cũng đề cập khả năng có tiến triển liên quan đến chương trình hạt nhân Iran và các khoản tiền bị phong tỏa.

Triển vọng chi phí năng lượng hạ nhiệt giúp thị trường chứng khoán ổn định trở lại sau nhiều phiên chịu áp lực bán. Tuy nhiên, diễn biến giá dầu cũng gây sức ép lên cổ phiếu các doanh nghiệp năng lượng tại châu Âu.

Trên Phố Wall, cổ phiếu các doanh nghiệp liên quan đến AI phục hồi, với Nvidia, AMD và CoreWeave đồng loạt tăng giá. Dù vậy, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước quy mô đầu tư ngày càng lớn vào công nghệ này.

Các tập đoàn lớn như Amazon, Alphabet, Meta và Microsoft dự kiến tiếp tục rót hàng trăm tỷ USD vào trung tâm dữ liệu và chip, trong khi thị trường ngày càng đòi hỏi bằng chứng rõ ràng hơn về hiệu quả sinh lời.

Cổ phiếu Apple giảm 1,9%, dù báo cáo công bố trước đó cho thấy doanh thu và lợi nhuận vượt dự báo. Tập đoàn cảnh báo chi phí chip nhớ tăng có thể gây sức ép lên biên lợi nhuận trong những tháng tới.

Tại châu Âu, phần lớn thị trường chứng khoán đóng cửa ít biến động. Chỉ số FTSE của Anh giảm do cổ phiếu các doanh nghiệp dầu khí lớn như BP và Shell chịu ảnh hưởng từ đà đi xuống của giá dầu.

Bên cạnh diễn biến địa chính trị và thị trường năng lượng, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ là tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Đảng Dân chủ kỳ vọng giành quyền kiểm soát Quốc hội nhằm tăng cường giám sát chính quyền Trump.

Tâm lý cử tri đang chịu sức ép từ chi phí sinh hoạt cao và cuộc chiến với Iran, khiến kết quả bầu cử trở thành yếu tố quan trọng đối với triển vọng chính sách và thị trường tài chính Mỹ.

Theo Jose Torres, chuyên gia của Interactive Brokers, việc chứng khoán phục hồi trong bối cảnh khả năng đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả 2 viện Quốc hội gia tăng có thể cho thấy thị trường đã tiến gần vùng đáy ngắn hạn, do đây vốn là một trong những kịch bản khiến nhà đầu tư lo ngại nhất.