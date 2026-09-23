Chứng khoán Mỹ phân hóa trước ẩn số lãi suất và lợi nhuận doanh nghiệp

Cổ phiếu công nghệ nâng đỡ chứng khoán Mỹ - Ảnh: AP

Theo Reuters, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,45% trong phiên giao dịch ngày 22/9, xác lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới. Trong khi đó, S&P 500 gần như không thay đổi, còn Dow Jones Industrial Average giảm 0,36%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn ưu tiên các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp gắn với trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh thị trường tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định.

Động lực chính của Nasdaq đến từ Micron Technology và các cổ phiếu liên quan đến AI. Nhu cầu đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo vẫn là một trong những câu chuyện thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, khi kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận từ công nghệ này tiếp tục hỗ trợ định giá cổ phiếu.

Theo Reuters, bà Ulrike Hoffmann-Burchardi, Giám đốc đầu tư khu vực châu Mỹ kiêm Trưởng bộ phận cổ phiếu toàn cầu tại UBS Chief Investment Office, cho biết tổ chức này vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với nhóm cổ phiếu AI, nhờ mức độ ứng dụng, khả năng thương mại hóa ngày càng tăng và chi tiêu đầu tư tiếp tục mở rộng.

Dù vậy, đà tăng của Nasdaq chưa lan tỏa đồng đều sang toàn bộ thị trường. S&P 500 gần như đi ngang, còn Dow Jones giảm điểm, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng lãi suất, chi phí năng lượng và những rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.

Một trong những yếu tố hỗ trợ tâm lý giao dịch trong phiên là diễn biến giá dầu. Theo Reuters, giá dầu biến động quanh ngưỡng 100 USD/thùng, trong khi những tín hiệu về khả năng cải thiện nguồn cung từ Trung Đông giúp giảm bớt áp lực lên thị trường tài chính.

Saudi Arabia đã khôi phục hoạt động của đường ống dẫn dầu Đông - Tây, góp phần xoa dịu lo ngại về nguồn cung. Bên cạnh đó, một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng Tehran có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Tuy nhiên, triển vọng hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa chắc chắn. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những tuyên bố cứng rắn với Iran, làm dấy lên nguy cơ căng thẳng có thể leo thang trở lại.

Với thị trường chứng khoán, giá dầu duy trì ở mức cao có thể làm gia tăng chi phí sản xuất, vận tải và gây thêm áp lực lên lạm phát. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa tăng lãi suất trong tuần trước và phát đi tín hiệu rằng cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc.

Bất chấp những sức ép từ lãi suất và địa chính trị, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp vẫn là điểm tựa quan trọng đối với chứng khoán Mỹ. Theo AP, các báo cáo lợi nhuận khả quan là một trong những yếu tố giúp thị trường duy trì gần vùng đỉnh lịch sử, dù giá năng lượng cao và những lo ngại về định giá cổ phiếu AI vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Dữ liệu từ FactSet được AP dẫn lại cho thấy giới phân tích dự báo lợi nhuận tổng thể của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 trong quý III/2026 tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước. Nếu đạt được, đây sẽ là quý thứ ba liên tiếp chỉ số ghi nhận tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trên 25%.

Diễn biến cổ phiếu riêng lẻ trong phiên 22/9 cũng phản ánh sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Cổ phiếu On Holding tăng mạnh sau khi doanh nghiệp giày thể thao Thụy Sĩ công bố các mục tiêu tài chính trong những năm tới và thông qua kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá tối đa 1 tỷ USD đến năm 2029.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục chịu sức ép sau đợt tăng lãi suất của Fed. JPMorgan Chase là một trong những mã gây áp lực đáng kể lên S&P 500. Lãi suất ngắn hạn tăng trong khi lợi suất dài hạn không tăng tương ứng có thể thu hẹp biên lợi nhuận lãi của các ngân hàng, khiến triển vọng lợi nhuận ngành trở nên kém thuận lợi hơn.

Những diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn mà nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, mà còn đánh giá kỹ khả năng duy trì hiệu quả kinh doanh trong môi trường chi phí vốn cao.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, giới đầu tư cũng hướng sự chú ý đến cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối tuần. Theo Reuters, thị trường kỳ vọng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại và thúc đẩy đối thoại về AI.

Tuy nhiên, triển vọng quan hệ thương mại Mỹ - Trung vẫn còn nhiều dấu hỏi, nhất là khi thỏa thuận đình chiến hiện tại dự kiến hết hạn vào tháng 11. Những bất đồng về thương mại và công nghệ có thể tiếp tục tạo ra biến động cho thị trường toàn cầu.

Trong ngắn hạn, diễn biến phiên 22/9 cho thấy chứng khoán Mỹ vẫn được nâng đỡ bởi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận và sức hút của nhóm công nghệ, nhưng đà tăng chưa thực sự lan tỏa. Nasdaq lập đỉnh mới trong khi S&P 500 đi ngang và Dow Jones giảm điểm phản ánh sự chọn lọc của dòng tiền.

Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giá dầu, lợi suất trái phiếu, tín hiệu chính sách từ Fed và các cuộc đàm phán địa chính trị. Khả năng duy trì đà tăng của chứng khoán Mỹ vì thế không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của nhóm cổ phiếu AI, mà còn gắn với triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp và mức độ ổn định của môi trường kinh tế vĩ mô.