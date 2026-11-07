Chứng khoán Mỹ ổn định sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ

Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Phố Wall được dự báo có thể phục hồi trong phiên giao dịch ngày 7/11, sau một tuần biến động mạnh khiến cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán tháo trên diện rộng. Hợp đồng tương lai Nasdaq tăng khoảng 1,5%, trong khi chỉ số đo lường mức độ sợ hãi của thị trường VIX cũng hạ nhiệt, làm dấy lên kỳ vọng đà giảm có thể tạm thời chững lại.

Một số cổ phiếu công nghệ lớn phục hồi trong giao dịch trước giờ mở cửa. Nvidia tăng 4,5%, sau phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2025, thời điểm mô hình AI chi phí thấp DeepSeek của Trung Quốc gây chấn động thị trường. Các nhà sản xuất chip như AMD, Intel, Broadcom và Micron Technology tăng từ 4,5% đến 8%. Tesla và SpaceX cũng lần lượt tăng 2% và 4%.

Tuy nhiên, diễn biến tại các thị trường khác vẫn kém tích cực. Các sàn chứng khoán chủ chốt ở châu Âu giảm hơn 1,5%. Tại châu Á, Nikkei 225 của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc cùng mất khoảng 6%. Chỉ số chứng khoán Đài Loan có thời điểm lao dốc hơn 8% trước khi thu hẹp mức giảm.

James Athey, nhà quản lý quỹ tại công ty đầu tư Marlborough ở London, nhận định rằng đợt bán tháo đặc biệt khốc liệt khi nhà đầu tư cá nhân và các quỹ phòng hộ liên tục tác động qua lại, khiến áp lực giảm giá gia tăng.

Dữ liệu việc làm Mỹ vượt dự báo

Làn sóng bán tháo cổ phiếu thúc đẩy dòng tiền chuyển sang các tài sản trú ẩn như USD, yen Nhật và franc Thụy Sĩ. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ lên 4,86% tại châu Âu, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 9/9 trong phiên trước.

Báo cáo việc làm Mỹ cho thấy số việc làm phi nông nghiệp tăng thêm 165.000, cao hơn dự báo của giới phân tích. Tốc độ tăng tiền lương bình quân hàng năm cũng đạt 3,1%, thay vì giảm xuống dưới 3% như kỳ vọng.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu phục hồi nhẹ, tiến gần mốc 100 USD/thùng. Tuy nhiên, giá dầu vẫn hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2020, trong bối cảnh xuất hiện kỳ vọng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ có thể thúc đẩy Tổng thống Donald Trump giảm căng thẳng trong cuộc chiến với Iran.

Lo ngại quy định AI gây sức ép lên cổ phiếu công nghệ

Tâm lý bất an trên thị trường gia tăng sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Giới đầu tư lo ngại các chính quyền địa phương có thể siết quy định đối với hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu, vốn là hạ tầng thiết yếu cho ngành AI.

Ngày 6/11, Gina Hinojosa, Thống đốc đắc cử bang Texas thuộc đảng Dân chủ, tuyên bố bang này sẽ ban hành quy định mới nhằm bảo vệ cộng đồng địa phương trước sự mở rộng quy mô lớn của các trung tâm dữ liệu. Texas hiện là một trong những địa điểm tập trung nhiều cơ sở dữ liệu nhất nước Mỹ.

Thông tin này làm dấy lên lo ngại các kế hoạch mở rộng hạ tầng AI có thể gặp thêm rào cản pháp lý. Trong phiên 6/11, Nasdaq giảm 5,5%, tương đương khoảng 2.500 tỷ USD vốn hóa bị xóa sổ. Các doanh nghiệp thuộc S&P 500 cũng mất khoảng 3.000 tỷ USD giá trị thị trường.

Bên cạnh nguy cơ siết quản lý, ngành AI còn chịu áp lực từ những nghi ngờ về hiệu quả đầu tư. Chi phí khổng lồ để xây dựng trung tâm dữ liệu, mua chip và phát triển hệ thống điện toán có thể làm giảm lợi nhuận tương lai, khiến nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng của các doanh nghiệp công nghệ.

Châu Á tìm cách ổn định thị trường

Trước làn sóng bán tháo, một số chính phủ châu Á đã triển khai biện pháp hỗ trợ thị trường. Hàn Quốc tạm thời nới lỏng quy định đối với hoạt động đầu tư sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư cá nhân. Tại Đài Loan, Bộ Tài chính được cho là đã yêu cầu các ngân hàng quốc doanh hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Nhờ đó, chứng khoán Đài Loan thu hẹp mức giảm và đóng cửa thấp hơn 4,5%. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, chỉ số vẫn mất 12,2%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1991, theo dữ liệu LSEG.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu SoftBank giảm 11%, trong khi chi phí bảo hiểm rủi ro vỡ nợ đối với trái phiếu của tập đoàn tăng lên mức cao nhất trong bốn năm.

Steve Sosnick, chiến lược gia trưởng tại Interactive Brokers, nhận định thị trường khó có thể nhanh chóng phục hồi sau những tổn thất vừa qua. Dù cổ phiếu có thể đã giảm quá sâu trong ngắn hạn, những nguyên nhân cốt lõi gây bất ổn vẫn chưa được giải quyết.

Diễn biến những phiên tới sẽ là phép thử quan trọng đối với niềm tin của giới đầu tư vào AI, đặc biệt khi thị trường bắt đầu đặt câu hỏi liệu những khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ này có tạo ra lợi nhuận tương xứng trong dài hạn hay không.