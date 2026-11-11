Chứng khoán Mỹ mất điểm vì lo ngại FED tăng lãi suất

Theo dữ liệu sơ bộ, chỉ số S&P 500 giảm 28,46 điểm, tương đương 0,38%, xuống 7.521,48 điểm. Nasdaq Composite mất 185,90 điểm, tương đương 0,74%, còn 25.067,23 điểm. Dow Jones Industrial Average giảm 161,95 điểm, tương đương 0,31%, xuống 52.227,80 điểm.

Như vậy, S&P 500 và Nasdaq chấm dứt chuỗi 2 phiên tăng liên tiếp trước đó.

Tâm lý thị trường xấu đi sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4%, cao hơn mức dự báo 0,3% của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát. Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp CPI tăng ít nhất 0,4%, sau mức tăng 0,6% trong tháng 9.

Dữ liệu này làm gia tăng áp lực lên FED trong bối cảnh một số quan chức ngân hàng trung ương liên tiếp phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ. Thống đốc FED Christopher Waller ủng hộ tăng lãi suất trong tháng 12, ngay cả khi lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng thời cảnh báo khả năng cần tăng tới 0,5 điểm % nếu áp lực giá cả trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đã phản ánh hoàn toàn khả năng FED tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm % trong cuộc họp tháng 12, so với xác suất 84% trong phiên trước. Đáng chú ý, khả năng tăng tới 0,5 điểm % đã tăng lên 11,8%, trong khi trước đó chưa được thị trường tính đến.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với kỳ vọng lãi suất FED, tăng gần 0,2 điểm % và hướng tới mức tăng mạnh nhất trong ngày kể từ tháng 4-2025.

Nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực lớn nhất khi chỉ số ngành công nghệ thuộc S&P 500 giảm hơn 1%. Nvidia tiếp tục trở thành tâm điểm bán tháo, mất gần 6%, nâng mức giảm trong hai phiên lên khoảng 10%.

Diễn biến này liên quan đến những lo ngại về tương lai của Giám đốc điều hành Jensen Huang sau khi công ty mở cuộc điều tra nội bộ về các cáo buộc gián điệp có liên quan đến nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang.

Theo The Information, mối quan hệ giữa 2 người đã tạo điều kiện cho việc vận chuyển ít nhất 7,5 tỷ USD chip của Nvidia thông qua các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trong khi đó, giới đầu tư cũng theo dõi kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty AI Anthropic vào cuối tháng này.

Doanh nghiệp dự kiến huy động tới 64,4 tỷ USD, với mức định giá pha loãng hoàn toàn có thể lên tới 1.400 tỷ USD. Thương vụ được dự báo có thể làm gia tăng cạnh tranh thu hút vốn giữa các doanh nghiệp AI và thúc đẩy nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục.