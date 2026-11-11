Chứng khoán Mỹ mất điểm vì cổ phiếu Nvidia tiếp tục bị bán mạnh, giá dầu bấp bênh mốc 90 USD/thùng

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Giá dầu thô tiếp tục trượt dốc, với giá dầu Brent có lúc không giữ được mốc 90 USD/thùng, sau khi Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu có thể sắp kết thúc cuộc chiến tranh Mỹ - Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,38%, còn 7.520,93 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 157,86 điểm, tương đương giảm 0,3%, còn 52.231,89 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 0,74%, còn 25.065,87 điểm.

Cú giảm hơn 5% của cổ phiếu Nvidia đóng góp vào tình trạng giảm điểm của cả ba chỉ số chính trong phiên này. Trước đó, cổ phiếu này đã giảm hơn 4% trong phiên ngày thứ Hai, ngược với xu thế phục hồi mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ nói riêng và toàn thị trường nói chung trong phiên ngày hôm đó, sau khi CEO Huang vào cuối tuần thừa nhận có mối quan hệ tình ái ngoài luồng với một phụ nữ bị nghi là điệp viên Trung Quốc.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của nước này tăng 0,4% so với tháng trước, sau khi tăng 0,6% trong tháng 9. Mức tăng của tháng 10 cao hơn con số dự báo tăng 0,3% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. CPI lõi, thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3%, cao hơn mức dự báo là tăng 0,2%.

Báo cáo này không đưa ra số liệu so với cùng kỳ năm ngoái, vì vào tháng 10/2025, Chính phủ Mỹ đóng cửa, dẫn tới không có dữ liệu để so sánh.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh trong phiên này, gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm có lúc tăng trở lại ngưỡng chủ chốt 5% sau khi giảm dưới ngưỡng này từ đầu tháng tới nay. Cuối phiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 13 điểm cơ bản, đạt 4,992%.

Sau báo cáo này, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng 100% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, từ mức 84% của phiên ngày hôm trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Trong đó, khả năng Fed chọn mức tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm đã tăng lên mức 10% từ 0% của ngày hôm trước. Khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm là 90%.

Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng kỳ vọng Fed sẽ có thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm 2027.

“Đang có những suy đoán rằng Fed có thể sẽ phải tăng lãi suất mạnh hơn trong năm tới. Báo cáo CPI cho thấy lạm phát có lẽ sẽ cao dai dẳng trong thời gian lâu hơn”, chiến lược gia Tom Hainlin của công ty U.S. Bank Asset Management nhận xét với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu cho khoảng 80% dầu thô được giao dịch trên toàn cầu - giảm gần 1,2%, đóng cửa ở mức 91,49 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá dầu Brent giảm còn 89,16 USD/thùng, thấp nhất trong 3 tháng trở lại đây.

Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm hơn 0,9%, đóng cửa ở mức 86,04 USD/thùng.

Phát biểu hôm thứ Hai tuần này, Tổng thống Trump cho biết cuộc chiến với Iran có thể kết thúc “khá sớm” và Tehran đang “trao đổi rất lịch sự” với Washington. “Chúng ta đang thấy đà tiến tới hồi kết của cuộc xung đột này. Tôi nghĩ cuộc chiến sẽ sớm kết thúc thôi”, CNBC dẫn lời ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng sau cuộc gặp với Thủ tướng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng cho biết Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Kuwait “muốn duy trì nguyên trạng” - cụ thể là tiếp tục phong tỏa đường biển đối với Iran, đồng thời ngăn chặn nước này sử dụng các tuyến đường bộ để vận chuyển vũ khí tiên tiến cùng những vật liệu khác.

Giá dầu thô trong năm nay biến động mạnh, cho thấy sự nhạy cảm trước bất kỳ thay đổi nào trong diễn biến cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran.

Giá dầu Brent bắt đầu năm ở mức khoảng 60 USD/thùng, sau đó tăng vọt lên tới 130 USD/thùng khi các cuộc tấn công quân sự leo thang vào tháng 3 và tháng 4. Sau đó, giá liên tục trồi sụt theo mức độ căng thẳng của xung đột.

Lưu lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz về cơ bản đã phục hồi. Tuy nhiên, người tiêu dùng trên toàn cầu vẫn phải chịu ảnh hưởng từ sự biến động trên thị trường năng lượng. Các cuộc xung đột khác, bao gồm các vụ tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia và cuộc chiến Nga-Ukraine, cũng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt năng lực lọc dầu, đẩy giá dầu diesel, xăng và nhiên liệu máy bay trên thế giới tăng cao.

Các nhà phân tích có những quan điểm trái chiều về cách chính quyền Mỹ sẽ tiếp cận cuộc xung đột với Iran sau thắng lợi vang dội của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Một số người cho rằng khả năng leo thang xung đột vẫn rất cao, bất chấp phản ứng ban đầu của thị trường cho thấy kỳ vọng về một thỏa thuận.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Trong một báo cáo ngày 10/11, ngân hàng ING nhận định: “Thị trường đang tiếp tục giảm bớt phần bù rủi ro địa chính trị đã được phản ánh vào giá dầu trong những tuần gần đây, do kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran ngày càng tăng. Những dấu hiệu cho thấy lưu lượng dầu trong khu vực Vùng Vịnh đang phục hồi đã tạo thêm áp lực giảm giá dầu”.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng do các cuộc đàm phán trong khu vực vẫn còn khó đoán định và các rủi ro về cơ sở hạ tầng vẫn tồn tại, giá dầu sẽ tiếp tục nhạy cảm với các diễn biến tại Trung Đông.

Ông Fereidun Fesharaki, Chủ tịch công ty tư vấn năng lượng FGE, nói với CNBC rằng ông vẫn chưa thấy bất kỳ triển vọng nào cho một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. “Khoảng cách giữa hai bên quá lớn, không thể nào khỏa lấp được. Quan trọng nhất là Mỹ muốn toàn bộ vật liệu hạt nhân, bao gồm cả các loại vật liệu đã được làm giàu, phải được chuyển ra khỏi Iran. Chính quyền Iran chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý với điều này, và họ cũng sẽ không chấp nhận để eo biển Hormuz mở cửa hoàn toàn như trước khi xung đột xảy ra”, ông nói.