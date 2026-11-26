Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Giá dầu duy trì đà tăng của phiên trước do mối lo về các cuộc tấn công nhằm vào tàu bè và hạ tầng dầu khí ở Vùng Vịnh.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 164,25 điểm, tương đương tăng 0,33%, đạt 50.182,95 điểm. Ở thời điểm chạm đáy của phiên, chỉ số giảm khoảng 1.100 điểm, tương đương giảm 22,%.

Nasdaq và S&P 500 kết thúc phiên trong sắc đỏ, nhưng mức thiệt hại không lớn như ở thời điểm áp lực bán diễn ra dữ dội nhất trong phiên.

Nasdaq giảm 0,62%, chốt ở mức 23.585,8 điểm. S&P 500 giảm 0,25%, còn 7.182,78 điểm. Trước đó, hai chỉ số đã giảm tương ứng 4,6% và 3,2% khi chạm đáy.

Theo hãng tin CNBC, các nhà giao dịch nói rằng một phần nguyên nhân khiến các chỉ số biến động mạnh trong phiên này là mức thanh khoản giảm xuống thấp trước khi thị trường đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn vào ngày thứ Năm. Ngoài ra, cú bật tăng trở lại trong nửa cuối của phiên còn được cho là nhờ một bài đăng blog của “ông trùm” bán khống Michael Burry trong đó ông tiết lộ rằng danh mục của ông “tạm thời toàn là các vị thế giá lên” (long).

Trong lúc áp lực bán cổ phiếu công nghệ, nhất là các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) còn lớn, Dow Jones được nâng đỡ bởi sức bật của những cái tên như IBM hay Salesforce. Đối với S&P 500, các nhóm cổ phiếu giữ vai trò trụ cột trong phiên này là nguyên vật liệu, năng lượng và bất động sản.

Ở nhóm cổ phiếu AI, Nvidia dẫn đầu xu hướng giảm, chốt phiên với mức giảm gần 4%. Micron Technology giảm 4,5%, Oracle giảm hơn 5%, và Alphabet mất hơn 2%. Quỹ ETF State Street Technology Select Sector (XLK) đóng ở cửa thấp hơn gần 1% so với phiên trước.

Ông David Wagner, Giám đốc bộ phận cổ phiếu tại công ty Aptus Capital Advisors, nhận định với hãng tin CNBC rằng thị trường đang phân hóa mạnh giữa nhóm cổ phiếu AI và nhóm không liên quan đến AI. “Thị trường rõ ràng đang điều chỉnh do sự sụt giảm trong lĩnh vực công nghệ, ngành bán dẫn và cả câu chuyện về AI. Tuy nhiên, hiện tại, tôi không cho rằng đây là nỗi lo về tăng trưởng, mà thiên về nỗi lo về mặt tâm lý nhà đầu tư do chịu tác động bởi các yếu tố như kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ”, ông nói.

Ông Wagner cũng lưu ý rằng vẫn đang tồn tại một tâm lý e ngại trong giới đầu tư rằng mối lo về AI có thể chuyển từ vấn đề tâm lý đơn thuần thành một mối lo về tăng trưởng thực sự “nếu thị trường bắt đầu dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất mạnh tay hơn”.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Tư cho thấy lạm phát ở nước này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Báo cáo này củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12 và tháng 1, khiến các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn và có xu hướng tránh các tài sản rủi ro.

Chỉ số PCE tổng thể tăng 0,3% trong tháng trước, đưa tỷ lệ lạm phát hàng năm lên 3,8%. Dù cả hai con số này đều khớp với dự báo, nhưng tỷ lệ lạm phát hàng năm đã tăng tốc so với mức 3,7% của tháng 9. Nếu loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, chỉ số PCE lõi tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn một chút so với dự báo của các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Tâm lý nhà đầu tư trong phiên này cũng bị ảnh hưởng tiêu cực khi Nhà Trắng đề xuất thuế quan mới đối với hơn một chục đối tác thương mại lớn, bao gồm Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU).

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Năm để nghỉ lễ Tạ ơn. Vào thứ Sáu, thị trường cũng sẽ đóng cửa sớm hơn thường lệ.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 3,21 USD/thùng, tương đương tăng 3,5%, chốt ở mức 94,61 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,63 USD/thùng, tương đương tăng 2%, đóng cửa ở mức 83,68 USD/thùng.

Trước phiên tăng này, giá cả hai loại dầu đều tăng hơn 2% trong phiên ngày thứ Ba.

Dầu tăng giá sau khi phiến quân Houthi thân Iran ở Yemen tuyên bố đã tấn công vào nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Saudi Arabia. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nguồn cung dầu từ Trung Đông lại bị gián đoạn, dù đã xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy thế giới đang chuyển sang tình trạng thừa dầu trong thời gian gần đây.

Tại eo biển Hormuz, một tàu container đã trở thành mục tiêu và buộc phải dừng lại vào ngày thứ Ba, khi con tàu này di chuyển theo một lộ trình "không được cấp phép" - truyền thông nhà nước Iran dẫn một tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết.

Theo ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích dầu khí tại công ty môi giới PVM Oil, tuyên bố từ phía Houthi là động lực chính đẩy giá dầu tăng trong phiên ngày thứ Tư, phản ánh phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu đang tăng lên. Ông cũng cho rằng nhiều nhà giao dịch có thể đã đóng các vị thế bán khống dầu trước khi bước vào kỳ nghỉ Tạ ơn.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích tại công ty Price Futures Group, nhận định các nhà đầu tư đang ít nhiều cảm thấy lo ngại về căng thẳng địa chính trị trước khi bước vào cuối tuần.

Ông Tsuyoshi Ueno, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu NLI, cho biết: "Kể từ khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố báo cáo tháng 11, triển vọng dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu đã kìm hãm giá dầu”.

Ông Ueno nói thêm rằng nhà đầu tư cũng đang quan tâm về việc OPEC+ sẽ phân bổ hạn ngạch sản lượng khai thác dầu như thế nào trong năm tới. Liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga sẽ nhóm họp vào ngày 29/11.