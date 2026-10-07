Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới khi lợi suất trái phiếu xuống thang, giá dầu trụ mốc 100 USD/thùng

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Giá dầu thô có lúc không giữ được mốc 100 USD/thùng, nhưng cuối cùng vẫn chốt phiên trên mức này.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 253,38 điểm, tương đương tăng 0,49%, đạt 51.521,28 điểm.

S&P 500 tăng 0,58%, đạt 7.818,93 điểm. Thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ lập cả kỷ lục đóng cửa và kỷ lục nội phiên trong phiên này.

Chỉ số Nasdaq cũng lập kỷ lục đóng cửa và nội phiên mới, tăng 0,45%, chốt ở mức 27.599,79 điểm. Đây là phiên lập kỷ lục thứ ba liên tiếp của Nasdaq nhờ xu hướng tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ duy trì tốt.

Các cổ phiếu chip tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong phiên này. Marvell Technology tăng 5,8%, AMD tăng gần 3%, và Broadcom tăng 3,7% là những cái tên điển hình.

“Ai ai cũng thấy thị trường đang đi lên và trí tuệ nhân tạo (AI) là lĩnh vực để rót vốn. Nhà đầu tư hiện tại đang tạm bỏ qua mối lo lạm phát, nhất là liên quan đến giá dầu thô hay giá dầu diesel. họ xem đó là những vấn đề có thể được giải quyết trong tương lai”, Giám đốc đầu tư Stephen Kolano của công ty Integrated Financial Partners nhận định với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,26%, đóng cửa ở mức 100,58 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,01%, đạt 89,44 USD/thùng.

Trong phiên, có thời điểm giá dầu Brent giảm dưới 100 USD/thùng nhờ lạc quan về động thái xả dự trữ dầu thô và dầu diesel của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), cũng như số liệu theo dõi vận tải biển cho thấy lượng dầu xuất khẩu từ Vùng Vịnh đã phục hồi về mức trước chiến tranh trong tuần trước nếu không tính Iran.

Sau đó, giá dầu tăng trở lại khi nhà đầu tư trở lại với mối lo gián đoạn nguồn cung khi lực lượng Houthi thân Iran ở Yemen tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí của Saudi Arabia.

CEO của Vitol - tập đoàn giao dịch hàng hóa cơ bản hàng đầu thế giới - cho biết trong khoảng 7 đến 10 ngày qua, các tàu chở dầu đã vận chuyển khoảng 12 triệu thùng dầu thô và 2 triệu thùng sản phẩm dầu tinh chế mỗi ngày rời khỏi Trung Đông. Đây được xem là khối lượng dầu thô và nhiên liệu cần thiết để giảm bớt áp lực tăng giá năng lượng trên toàn cầu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho biết tính đến sáng ngày thứ Ba, lượng dầu được bơm qua đường ống Đông - Tây dẫn đến trung tâm xuất khẩu Yanbu của nước này bên bờ Biển Đỏ đã đạt mức 5,8 triệu thùng.

Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra thêm các gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông vẫn còn lớn. Cơ quan hàng không Saudi Arabia cho biết các sân bay tại Jazan và Najran đã trở thành mục tiêu của hai cuộc tấn công vào tối thứ Hai, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa nước này với quân Houthi ở Yemen.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vào ngày thứ Ba đưa ra dự báo rằng sản lượng dầu toàn cầu sẽ giảm từ mức kỷ lục 106,3 triệu thùng/ngày vào năm 2025 xuống còn 101,1 triệu thùng/ngày vào năm 2026, đồng thời nhu cầu dầu thế giới cũng sẽ giảm từ mức kỷ lục 104,4 triệu thùng/ngày vào năm 2025 xuống còn 102,4 triệu thùng/ngày vào năm 2026.

Tuy nhiên, EIA dự báo rằng đến năm 2027, cả nguồn cung và nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng trở lại mức cao kỷ lục, với sản lượng đạt 109,6 triệu thùng/ngày và mức tiêu thụ đạt 104,6 triệu thùng/ngày.

Theo EIA, tình trạng sụt giảm lượng dầu dự trữ toàn cầu cùng với thị trường dầu diesel bị thắt chặt được kỳ vọng sẽ là những yếu tố giữ giá dầu thô ở mức cao. IEA dự báo giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình khoảng 105 USD/thùng trong quý 4 năm nay, cao hơn 14 USD so với ước tính trước đó của cơ quan này.

Cũng theo EIA, giá bán lẻ dầu diesel tại Mỹ, sau khi chạm mức cao kỷ lục vào tháng trước, được dự báo sẽ duy trì trên mức 6 USD/gallon trong tháng 10 trước khi dần giảm xuống mức trung bình khoảng 4,5 USD/gallon trong năm 2027. Giá dầu thô Brent bình quân năm 2026 hiện được dự báo sẽ đạt mức trung bình khoảng 98 USD/thùng, tăng 8% so với dự báo mà EIA đưa ra vào tháng trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ xuống thang trong phiên này cũng hỗ trợ giá cổ phiếu. Thị trường trái phiếu toàn cầu phục hồi khi mối lo về thị trường trái phiếu Pháp giảm bớt.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản, còn 5,286%, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2002 vào đầu tuần. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 5,659%, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2002 trong phiên đầu tuần.

“Nhà đầu tư đã lo ngại về sự lây lan rủi ro tài chính, nhưng hiện tại, mọi thứ đang được kiểm soát tốt. Thị trường vẫn đang được hỗ trợ bởi mạnh mẽ bởi các yếu tố đà tăng, tăng trưởng lợi nhuận và đầu tư AI”, ông Kolano nhận xét về tình hình thị trường cổ phiếu.

Phiên ngày thứ Tư, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ là biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed, nơi họ có thể tìm kiếm những tín hiệu về đường đi của lãi suất trong thời gian tới. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, dù khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 hiện chỉ còn khoảng 20%, nhưng khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 vẫn ở mức khoảng 86%.