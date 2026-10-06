Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu cầm cự mốc 100 USD/thùng

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Giá dầu thô giảm gần 2% nhờ tin các nước giàu xả dự trữ, nhưng mốc 100 USD/thùng của dầu Brent vẫn được duy trì.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 90,94 điểm, tương đương tăng 0,18%, đạt 51.267,9 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,66%, đạt 7.773,95 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,05%, đạt 27.477,31 điểm, lập cả kỷ lục đóng cửa và kỷ lục nội phiên.

Các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn đầu phiên tăng này, điển hình như SpaceX tăng hơn 7%, Meta Platforms và Microsoft tăng tương ứng 2% và 1%, trong khi Nvidia và Tesla đều tăng 2%.

Trao đổi với hãng tin CNBC, CEO Jay Hatfield của công ty Infrastructure Capital Advisors nhận định rằng xu thế của phiên này và nhìn trong dài hạn hơn dường như là bán trái phiếu mua cổ phiếu công nghệ. “Thực ra là mua cổ phiếu công nghệ, bán tất cả mọi thứ khác. Bởi vậy, đà tăng của cổ phiếu công nghệ là rất mạnh”, ông nói.

Thông thường, khi trái phiếu bị bán mạnh, lợi suất tăng sẽ gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu, nhất là cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, theo ông Hatfield, cổ phiếu công nghệ dường như đã trở thành một dạng “hầm trú ẩn” kể từ sau đại dịch Covid-19 nhờ tốc độ tăng trưởng lợi nhuận lớn và mức độ nhạy cảm tương đối thấp của các công ty niêm yết trong lĩnh vực này.

“Dù các công ty này có phải trả lãi suất như thế nào để đi vay, nhu cầu về năng lực điện toán vẫn rất mạnh mẽ. Bởi vậy, cổ phiếu công nghệ bây giờ thực sự không bị ảnh hưởng bởi lãi suất”, ông Hatfield giải thích.

Trong khi đó, trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục bị bán mạnh trong phiên này, dẫn tới lợi suất lập đỉnh mới.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm đến cuối phiên tăng 3 điểm cơ bản, đạt 5,307%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này tăng khoảng 7 điểm cơ bản, đạt 5,349%, cao nhất từ tháng 4/2022.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 3 điểm cơ bản, đạt 5,661% vào cuối phiên. Trước đó, lợi suất này có lúc tăng hơn 7 điểm cơ bản, đạt 5,703%, cao nhất từ tháng 5/2002.

Trong những tuần gần đây, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và nhiều quốc gia khác liên tục lập đỉnh của nhiều năm do giới đầu tư lo ngại lạm phát cao dai dẳng sẽ thúc đẩy các ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Không có nhiều số liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố trong tuần này, nên nhà đầu tư sẽ dành nhiều sự quan tâm cho biên bản cuộc họp tháng 9 của Mỹ, theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Tư. Biên bản sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu hơn về quan điểm chính sách tiền tệ của các quan chức Fed, từ đó định hình rõ hơn triển vọng lãi suất.

Hiện tại, thị trường đặt cược khả năng chỉ khoảng 22% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10. Xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 là gần 87% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool.

“Dù phải đối mặt với một danh sách ngày càng dài những trở ngại, từ căng thẳng địa chính trị đến lãi suất tăng, chứng khoán thế giới đã tăng 12% từ đầu năm đến nay và đang ở gần mức cao nhất mọi thời đại. Liệu sự bình tĩnh tương đối này có nói lên rằng các yếu tố căn bản của thị trường chứng khoán sẽ trụ vững trước các cú sốc vĩ mô, hay giá cổ phiếu rốt cuộc sẽ phải điều chỉnh để phản ánh chính xác hơi môi trường rủi ro hiện tại? Dù sự bất định còn lớn, chúng tôi vẫn đứng về phe cho rằng thị trường sẽ trụ vững”, chiến lược gia Beata Mantheyy của ngân hàng Citi viết trong một báo cáo.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,89%, còn 100,32 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,8%, còn 89,43 USD/thùng.

Giá dầu giảm khi lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông đã tăng vượt mức trước chiến tranh và các nước G7 xả kho dự trữ dầu giúp gia tăng nguồn cung, qua đó xoa dịu mối lo về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dầu khí tại Vùng Vịnh khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn.

Dữ liệu vận tải biển công bố trong ngày thứ Hai cho thấy trong tuần cuối của tháng 9, có 4 ngày mà lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông đã tăng vượt mức trước chiến tranh. Sự phục hồi dòng chảy dầu thô này diễn ra bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Trước đó, vào hôm thứ Sáu, các nước G7 - trước sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã đồng ý xả 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp, đồng thời cam kết không hạn chế xuất khẩu năng lượng.

Ông Tim Waterer, trưởng phân tích của công ty KCM Trade, nhận định với hãng tin Reuters: "Quyết định sử dụng kho dự trữ chiến lược của G7 đang giúp giảm bớt nỗi lo tức thời về nguồn cung tác động lên giá cả. Ngoài ra, ngày càng có nhiều nguồn tin cho rằng khối lượng xuất khẩu dầu của Saudi Arabia đang dần quay trở lại mức trước chiến tranh, dù chi phí vận chuyển cao hơn và các tuyến đường kém hiệu quả hơn”.

Ông Waterer cho rằng sự kết hợp các yếu tố này đủ để kìm hãm đà tăng của giá dầu ở thời điểm hiện tại, dù hạ tầng năng lượng ở Vùng Vịnh có khả năng hứng chịu thêm những thiệt hại mới do các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Ngày thứ Hai, Lực lượng Houthi thân Iran ở Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) vào các cơ sở của công ty dầu khí quốc doanh Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais thuộc Saudi Arabia, nhằm đáp trả 50 cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa do liên quân dẫn đầu bởi Saudi Arabia thực hiện tại Yemen trong vòng 12 giờ qua.

Các nhà phân tích của ngân hàng ING nhận định trong một bản tin rằng giá dầu Brent duy trì trên mức 100 USD/thùng do những căng thẳng địa chính trị dai dẳng và sự gia tăng các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại Vùng Vịnh.

Tại châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters được công bố vào cuối tuần rằng Ukraine sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.