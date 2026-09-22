Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục khi lợi suất trái phiếu giảm, giá dầu sụt mạnh

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Giá dầu thô giảm mạnh, với giá dầu Brent có lúc trượt dưới 100 USD/thùng, sau khi có một vài tín hiệu tích cực liên quan tới chiến tranh ở Vùng Vịnh.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 1,49%, đạt 7.764,7 điểm.

Nasdaq tăng 2,26%, đạt 27.111,09 điểm, đánh dấu lần đầu tiên chỉ số này lập kỷ lục đóng cửa từ tháng 6.

Chỉ số Dow Jones tăng 366,19 điểm, tương đương tăng 0,71%, chốt ở mức 52.048,83 điểm.

Cổ phiếu công nghệ liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) là nhóm dẫn đầu phiên tăng này. Trong đó, Intel tăng 12% và AMD tăng 10%, đạt mốc vốn hóa 1 nghìn tỷ USD. Một số cái tên khác như Qualcomm cũng ghi nhận mức tăng hơn 9%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm là động lực chính cho phiên tăng vào đầu tuần. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 4,951%, sau khi đóng cửa tuần trước trên ngưỡng chủ chốt 5%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 5,248%.

Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu phục hồi nhờ giá dầu thô giảm mạnh sau khi có thông tin nói rằng Tổng thống Donald Trump quyết định không ném bom Yemen vào thời điểm này và phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán với Iran.

Giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 4,5%, chốt ở mức 95,78 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm 3,4%, còn 100,34 USD/thùng. Trong phiên, có lúc giá dầu Brent còn 98,98 USD/thùng.

Trường năng lượng vẫn còn nhiều bất định do mức độ căng thẳng ở Vùng Vịnh còn lớn. Vào cuối tuần, chiến sự trong khu vực tiếp diễn, với lực lượng Houthi thân Iran tuyên bố đã tấn công Saudi Arabia bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Tuy nhiên, Mỹ và Iran dường như vẫn đang để ngỏ cánh cửa ngoại giao. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Trump nói ông có thể sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York trong tuần này.

Tuần trước, Dow Jones giảm 1,7%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất của chỉ số này từ tháng 3. S&P 500 giảm khoảng 0,1%. Riêng Nasdaq tăng 0,7%.

Động thái tăng lãi suất và tín hiệu cứng rắn của Fed trong tuần trước không có lợi cho giá cổ phiếu ở Phố Wall.

“Giá năng lượng cao kéo dài gia tăng khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ”, Chủ tịch Ed Yardeni của công ty Yardeni Research nhận định trong một báo cáo. Ông nhấn mạnh rằng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng sẽ không sớm được giải quyết, với cuộc xung đột ở Trung Đông “tiếp tục đe dọa hoạt động sản xuất và vận tải dầu thô, trong khi các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga và lệnh trừng phạt áp lên Nga khiến nguồn cung nhiên liệu toàn cầu càng thắt chặt hơn”.

“Cú sốc năng lượng này càng kéo dài, rủi ro hiệu ứng lạm phát thứ cấp càng lớn”, ông Yardeni nhận định.

Tuần này, sự kiện được giới đầu tư toàn cầu quan tâm là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ. Các chủ đề chính được thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo có thể bao gồm AI, thuế quan, và khoáng sản quan trọng.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Theo một báo cáo ngày 18/9 của ngân hàng JPMorgan Chase, hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông vẫn đang duy trì tốt dù Saudi Arabia phải đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông-Tây do đường ống bị tấn công. Báo cáo cho biết tổng lưu lượng dầu từ Trung Đông ra thị trường toàn cầu đạt trung bình 17 triệu thùng/ngày trong 10 ngày qua, thấp hơn 6 triệu thùng/ngày so với mức trung bình của năm 2025.

Ông Ryan McKay, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nhận định rằng hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz đang phục hồi đều đặn, và nhờ đó, lưu lượng dầu từ Trung Đông nói chung hiện đạt khoảng 80% so với mức trước khi xảy ra xung đột. "Có vẻ như nếu không có sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng, Iran có thể đã mất đi lợi thế đáng kể tại eo biển Hormuz”, ông McKay viết trong một báo cáo ngày 21/9.

Tuy nhiên, tình hình an ninh trong khu vực vẫn đầy biến động và tiềm ẩn nguy cơ leo thang bất ngờ. Ông McKay cho rằng thị trường dầu mỏ "đang phải đối mặt với nhiều yếu tố tác động trong ngắn hạn, tạo ra thế giằng co đối với giá dầu”.