Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới bất chấp sức ép từ giá dầu

Chỉ số S&P 500 đã tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 6/10, có lúc chạm 7.844,52 điểm, vượt qua mức đỉnh trong phiên ngày 13/8 là 7.830 điểm. Chỉ số này cũng lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 7.800 điểm.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Đà phục hồi diễn ra bất chấp nhiều yếu tố gây sức ép lên thị trường, trong đó có các cú sốc giá dầu, chi phí vay tăng và khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu một chu kỳ tăng lãi suất.

Đợt tăng lên mức kỷ lục diễn ra chỉ một ngày sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao mới kể từ năm 2022, dao động quanh 5,31%. Vào giữa tháng 9, Fed đã tăng lãi suất điều hành lần đầu tiên trong hơn 3 năm và phát tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Giá dầu đã vượt 100 USD/thùng vào đầu tháng 3 khi xung đột với Iran làm gián đoạn nguồn cung năng lượng vận chuyển qua Eo biển Hormuz. Sau khi giảm xuống dưới 70 USD/thùng, giá dầu lại tăng vọt lên trên 100 USD/thùng vào đầu tháng 9.

Ông Shawn Snyder, chiến lược gia kinh tế tại công ty quản lý đầu tư Potomac Fund Management, nói với CNBC rằng “xét cho cùng, giá dầu và lợi suất trái phiếu có thể có mối tương quan, nhưng thị trường chứng khoán và lợi nhuận doanh nghiệp cũng vậy. Và nếu lợi nhuận vẫn ở đó, như thực tế đã diễn ra, thị trường chứng khoán sẽ có khả năng chống chịu, ngay cả khi nền kinh tế có phần trái chiều hơn”.

Không giống những lần lập kỷ lục trước đó trong năm nay, đợt tăng mới nhất này chủ yếu được dẫn dắt bởi một số ít cổ phiếu gắn với làn sóng hứng thú đối với trí tuệ nhân tạo (AI) và dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi những trở ngại kinh tế vĩ mô bất lợi.

Nhóm cổ phiếu được gọi là “Magnificent 7”, gồm 7 tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ là Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft và Tesla, chiếm hơn 34% tổng vốn hóa thị trường của S&P 500.

Trong bối cảnh các công ty công nghệ đầu tư mạnh vào những trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng điện toán, nhu cầu đối với chip và thiết bị đã tăng lên. Đầu năm nay, Amazon cho biết dự kiến chi khoảng 200 tỷ USD đầu tư vốn cho các hoạt động kinh doanh trong năm 2026, với các cơ hội bao gồm AI, chip và robot.

Khẩu vị của các nhà đầu tư đối với những khoản đầu tư công nghệ đầy tham vọng cũng thể hiện rõ vào tháng 6, khi SpaceX huy động 75 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất từ trước đến nay và bắt đầu giao dịch vào ngày 12/6. Màn chào sàn này trở thành một cột mốc khác cho thấy các nhà đầu tư tiếp tục rót vốn vào các công ty tăng trưởng bất chấp giá năng lượng và chi phí vay cao hơn.

Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 6/10 đã nâng dự báo giá dầu cho năm nay và năm tới, trong bối cảnh lượng dầu dự trữ toàn cầu giảm nhanh chóng và thị trường dầu diesel tiếp tục khan hiếm do cuộc xung đột tại Iran đang diễn ra.

EIA cho biết trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn rằng các cuộc tấn công nhằm vào tuyến đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia - một tuyến đường xuất khẩu quan trọng của một trong những nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới - cho thấy nguy cơ dòng chảy dầu và giá dầu tiếp tục bị gián đoạn.

Theo EIA, nguồn cung dầu diesel đặc biệt khan hiếm đang thúc đẩy nhu cầu dầu thô khi các nhà máy lọc dầu tìm cách tối đa hóa sản lượng diesel. Do đó, lượng dầu dự trữ toàn cầu giảm và thị trường dầu diesel thắt chặt được dự báo sẽ giữ giá dầu thô ở mức cao.

Dầu thô Brent, loại dầu chuẩn của thị trường toàn cầu, được dự báo có giá trung bình khoảng 105 USD/thùng trong quý IV, cao hơn 14 USD so với dự báo trước đó của EIA. Giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ, vốn đạt mức cao kỷ lục vào tháng trước, được dự báo tiếp tục trên 6 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) trong tháng 10 trước khi giảm dần xuống mức trung bình khoảng 4,50 USD/gallon vào năm 2027.

Nhìn chung, giá dầu thô Brent trong năm 2026 hiện được dự báo ở mức trung bình khoảng 98 USD/thùng, tăng 8% so với dự báo trước đó của EIA đưa ra hồi tháng trước. Sản lượng và xuất khẩu dầu của Trung Đông được dự báo sẽ dần phục hồi trong năm nay khi hoạt động vận chuyển qua eo biển được cải thiện và các nhà sản xuất chuyển sang những tuyến xuất khẩu thay thế cũng như hình thức chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác. Khi dòng dầu phục hồi và lượng dầu dự trữ được bổ sung, giá dầu Brent được dự báo đạt trung bình 84 USD/thùng trong năm 2027, cao hơn 10 USD so với dự báo trước đó.

EIA dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng lên mức kỷ lục 14,3 triệu thùng/ngày trong năm 2027, từ mức 13,9 triệu thùng/ngày trong năm 2026, cũng là một mức kỷ lục. Theo cơ quan này, nhu cầu dầu mỏ của Mỹ được dự báo giảm xuống 20,6 triệu thùng/ngày trong năm 2026 trước khi phục hồi lên 20,8 triệu thùng/ngày trong năm 2027.