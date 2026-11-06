Chứng khoán Mỹ lao dốc, Nasdaq Composite giảm 5,52%

Giá trị của chỉ số Nasdaq Composite mất khoảng 2.500 tỷ USD trong ngày 5-11. Ảnh: GETTY IMAGES

Chốt phiên, chỉ số Nasdaq Composite giảm 5,52%, thấp hơn mức đỉnh ngày 6-10 hơn 10%. Chỉ số Nasdaq 100 giảm 6,4%, khiến các doanh nghiệp thuộc nhóm này mất khoảng 2.500 tỷ USD vốn hóa. Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 cũng lần lượt giảm 2,1% và 3,2%.

Các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trở thành chủ đề tranh luận tại nhiều địa phương ở Mỹ trong kỳ bầu cử vừa qua. Đợt bán tháo cho thấy nhà đầu tư bắt đầu tính đến khả năng các dự án này gặp trở ngại khi ngày càng nhiều người dân phản đối.

Theo ông Bruce Zaro, Giám đốc điều hành Công ty tài chính Granite Wealth Management (Mỹ), người dân có thể phản đối mạnh việc xây trung tâm dữ liệu gần nơi sinh sống vì lo ngại các cơ sở này gây quá tải cho lưới điện và hệ thống cấp nước.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc đều tăng hơn 20% từ đầu năm, nhưng đã giảm mạnh sau đợt bán tháo cổ phiếu liên quan đến trung tâm dữ liệu ngày 4-11. Một số nhà phân tích nhận định đà bán tháo có thể tiếp diễn tại các thị trường châu Á trong phiên 6-11.