Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 739,38 điểm, tương đương 1,41%, xuống còn 51.608,17 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1,92%, đóng cửa tại 7.416,59 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 2,49%, xuống 24.509,76 điểm. Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp của cả Nasdaq và S&P 500.

Chứng khoán Mỹ lao dốc, cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, giá dầu mất gần 4%. (Ảnh minh hoạ)

Áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu công nghệ, với Nvidia trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Cổ phiếu nhà sản xuất chip này giảm 4,1% trong phiên 16/11, nối tiếp đà lao dốc khoảng 13% trong tuần trước – mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng trước những thông tin liên quan đến tương lai lãnh đạo Nvidia. Theo một nguồn tin thân cận được CNBC dẫn lại, hội đồng quản trị công ty không có kế hoạch đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí giám đốc điều hành (CEO) sau khi ông rời cương vị này.

Sức ép đối với Nvidia còn gia tăng sau khi Bộ Thương mại Mỹ có động thái đóng lỗ hổng pháp lý cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc thuê năng lực điện toán từ hệ thống của Nvidia đặt tại các quốc gia khác. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng kêu gọi cải tổ mạnh mẽ tại doanh nghiệp này, đồng thời thúc giục hội đồng quản trị tìm kiếm ứng viên bên ngoài cho vị trí CEO.

Diễn biến trên khiến giới đầu tư đặt thêm câu hỏi về khả năng duy trì đà tăng trưởng của Nvidia trong giai đoạn tới. Công ty dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III sau khi thị trường đóng cửa ngày 17/11. Các nhà phân tích dự báo doanh thu và lợi nhuận có thể tăng gần 100% so với cùng kỳ năm trước, song nhà đầu tư được cho là quan tâm nhiều hơn đến triển vọng hoạt động và chiến lược điều hành của doanh nghiệp sau sự ra đi của ông Huang.

Không chỉ Nvidia, làn sóng bán tháo còn lan rộng sang nhiều doanh nghiệp công nghệ khác. Cổ phiếu Micron Technology và Intel cùng giảm hơn 7%, AMD mất 5%, trong khi SanDisk giảm khoảng 8%. Dell Technologies và Oracle lần lượt giảm gần 7% và 5%. Áp lực bán cũng lan sang lĩnh vực tài chính, khiến cổ phiếu Morgan Stanley, Goldman Sachs và JPMorgan Chase đều mất hơn 2%.

Một diễn biến khác được giới đầu tư theo dõi trong tuần này là kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic. Doanh nghiệp AI này đang hướng tới mức định giá khoảng 1.400 tỷ USD, với giá cổ phiếu dự kiến trong khoảng 70-78 USD. Đợt IPO được xem là một phép thử đối với sức hấp dẫn của nhóm doanh nghiệp AI trong bối cảnh tâm lý thị trường đang trở nên thận trọng hơn.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu cũng giảm mạnh trong phiên đầu tuần. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm 3,55%, xuống 92,44 USD/thùng; trong khi dầu WTI giao sau tại New York mất 3,58%, còn 85,39 USD/thùng.

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được cho là đang phục hồi, góp phần cải thiện nguồn cung dầu từ Trung Đông, dù các cuộc tấn công nhằm vào tàu bè vẫn tiếp diễn và đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa đạt tiến triển đáng kể.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu toàn cầu có thể vượt nhu cầu hơn 1,7 triệu thùng/ngày trong quý IV/2026, đảo ngược dự báo thiếu hụt trước đó. Trong khi đó, Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent bình quân năm 2027 ở mức 88 USD/thùng và có thể giảm xuống 78 USD/thùng vào tháng 12/2027 khi thị trường quay trở lại trạng thái dư cung.

Những diễn biến trên cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm cả thị trường cổ phiếu lẫn hàng hóa, khi nhà đầu tư đồng thời đánh giá lại triển vọng tăng trưởng của ngành công nghệ và cân đối cung - cầu trên thị trường năng lượng.