Chứng khoán Mỹ lại lao dốc vì giá dầu tăng cao

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Theo số liệu sơ bộ, chỉ số S&P 500 giảm 1,1%, tương đương 85,44 điểm, xuống 7.658,62 điểm. Nasdaq Composite mất 2,15%, còn 26.137,85 điểm, trong khi Dow Jones giảm 0,36%, xuống 51.990,05 điểm.

Nhóm cổ phiếu AI tiếp tục chịu sức ép. CoreWeave, doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu được Nvidia hậu thuẫn, giảm mạnh trong bối cảnh trái phiếu của công ty bị bán tháo, đẩy lợi suất lên hơn 15% trong tuần. Broadcom cũng đi xuống, còn chỉ số bán dẫn Philadelphia ghi nhận phiên giảm thứ tám liên tiếp.

Lo ngại về khả năng sinh lời của các khoản đầu tư AI gia tăng khi chi phí vay vốn có thể tăng. Reuters đưa tin một số nhà đầu tư hiện tại và nhà đầu tư tiềm năng của Anthropic đang cân nhắc mức định giá thấp hơn cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến của công ty.

Giá dầu tăng hơn 3%, vượt 110 USD/thùng theo bài báo, do những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông. Ông Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management, nhận định giá dầu cao thường gây sức ép lên hệ số định giá cổ phiếu, khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trước kỳ nghỉ cuối tuần.

Áp lực còn đến từ các báo cáo lạm phát tiêu dùng và giá sản xuất tại Mỹ cao hơn dự kiến trong tuần, cho thấy sức ép giá cả không chỉ xuất phát từ năng lượng. Thị trường ngày càng nghiêng về khả năng FED giữ nguyên lãi suất trong tháng 10, dù Barclays dự báo ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất 0,25 điểm % trong tháng 12 và tháng 1.

Tuần tới, mùa công bố kết quả kinh doanh quý III tiếp tục với báo cáo từ Tesla, Meta Platforms và Procter & Gamble. Giới phân tích kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp tăng mạnh, chủ yếu nhờ các tập đoàn công nghệ lớn liên quan đến AI.