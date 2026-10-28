Chứng khoán Mỹ khởi sắc nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10 trong sắc xanh, nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh mùa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 bước vào giai đoạn cao điểm và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10.

Chỉ số công nghệ Nasdaq dẫn đầu đà tăng của thị trường trong phiên 27/10. Ảnh: TTXVN

Chỉ số công nghệ Nasdaq dẫn đầu đà tăng của thị trường trong phiên này. Những thông tin xoay quanh kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới của công ty AI Anthropic đã hỗ trợ nhóm cổ phiếu bán dẫn tăng phiên thứ ba liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 15,99 điểm, tương đương 0,03%, lên 52.377,57 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 45,83 điểm, tương đương 0,60%, lên 7.722,60 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 308,43 điểm, tương đương 1,18%, lên 26.477,81 điểm.

Trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, nhóm công nghệ ghi nhận mức tăng mạnh nhất, trong khi năng lượng giảm sâu nhất. Cổ phiếu năng lượng chịu sức ép từ đà giảm của giá dầu thô khi sự chú ý của thị trường chuyển sang các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông.

Tuy nhiên, những lo ngại ngày càng lớn về tính bền vững của các khoản đầu tư dựa vào vốn vay, trong bối cảnh chi phí đi vay gia tăng, đã gây sức ép lên nhóm cổ phiếu AI trong tháng này. Chỉ số bán dẫn Philadelphia SE Semiconductor hiện đã giảm hơn 20% so với mức đóng cửa cao kỷ lục thiết lập ngày 22/6. Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này vẫn tăng 62,1%, vượt xa mức tăng 12,8% của S&P 500.

Để tài trợ cho kế hoạch mở rộng hoạt động trong lĩnh vực AI, Meta đã nâng quy mô đợt huy động vốn cổ phần lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn lên 97,5 tỷ USD. Thông tin này khiến cổ phiếu của công ty mẹ Facebook giảm 1,6%.

Các số liệu kinh tế cho thấy số lượng đơn đặt hàng mới đối với máy tính và thiết bị ngoại vi đang gia tăng, củng cố nhận định rằng hoạt động chi tiêu liên quan đến AI vẫn duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, mùa công bố kết quả kinh doanh quý III đang diễn ra tích cực. Theo số liệu mới nhất của Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG), gần một nửa số doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính, trong đó 83% ghi nhận kết quả vượt kỳ vọng.

Thị trường hiện hướng sự chú ý đến báo cáo kết quả kinh doanh của Microsoft và Alphabet, dự kiến công bố vào ngày 28/10, tiếp theo là Amazon vào ngày 29/10.

Bên cạnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, chính sách tiền tệ của Fed cũng là tâm điểm chú ý. Fed bắt đầu cuộc họp chính sách tháng 10 vào ngày 27/10 (giờ địa phương). Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường phần lớn dự báo Fed sẽ giữ nguyên biên độ lãi suất mục tiêu ở mức 3,75-4%, đồng thời lùi đợt tăng lãi suất thứ hai trong năm sang cuộc họp cuối cùng của năm vào tháng 12.

Tại thị trường Việt Nam, chiều phiên 27/10, chỉ số VN - Index giảm 1,68 điểm (0,10%) xuống 1.761,87 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 0,18 điểm (0,07%), lên 259,50 điểm.