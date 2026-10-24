Chứng khoán Mỹ khép lại tuần biến động

Theo số liệu sơ bộ, Dow Jones giảm 658,82 điểm, tương đương 1,25%, xuống 52.209,16 điểm. S&P 500 mất 39,57 điểm, tương đương 0,52%, còn 7.623,86 điểm. Nasdaq Composite giảm 55,17 điểm, tương đương 0,21%, xuống 25.955,34 điểm.

Theo Kristina Hooper, chiến lược gia thị trường trưởng tại Man Group, nhà đầu tư đang đặt câu hỏi về triển vọng đầu tư AI, trong đó có khả năng chi tiêu xây dựng trung tâm dữ liệu vào năm tới thấp hơn dự báo. Những nghi ngại này tiếp tục gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ sau đợt bán tháo mạnh trong tuần.

Cổ phiếu viễn thông cũng giảm sau thông tin SpaceX đang tìm kiếm hàng nghìn địa điểm lắp đặt trạm phát sóng để phát triển nhà mạng không dây thứ tư tại Mỹ. Triển vọng cạnh tranh gia tăng gây áp lực lên nhóm dịch vụ truyền thông.

Trái chiều với thị trường chung, nhóm năng lượng tăng lên mức cao kỷ lục. Giá dầu Brent đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 4, sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại nguồn cung năng lượng từ Trung Đông có thể bị gián đoạn thêm.

Dữ liệu từ Đại học Michigan cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10 giảm nhẹ, xuống gần mức thấp kỷ lục, khi giá cả tăng do xung đột Trung Đông làm xấu đi đánh giá của các hộ gia đình về nền kinh tế.

Dù thị trường biến động, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Theo dữ liệu LSEG IBES, lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 được dự báo tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm trước.

Tuần tới, khoảng 1/3 số doanh nghiệp thuộc S&P 500 dự kiến công bố kết quả kinh doanh, trong đó có Alphabet, Microsoft và Amazon. Nhà đầu tư cũng chờ cuộc họp chính sách của FED vào ngày 28-10.

FED được dự báo giữ nguyên lãi suất, nhưng thị trường sẽ tìm kiếm tín hiệu về khả năng tăng lãi suất trong tháng 12. Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3-11 cũng là một yếu tố được giới đầu tư theo dõi sát.