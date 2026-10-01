Chứng khoán Mỹ kết thúc quý III với kết quả trái chiều

Theo CNBC, trong phiên 30/9, chỉ số S&P 500 giảm 0,25%, đánh mất đà tăng có được từ đầu phiên và đóng cửa ở mức 7.652 điểm. Chỉ số này từng có thời điểm tăng gần 0,7%. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,24%, chốt phiên ở mức 26.861 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,86% (tương đương 444 điểm) xuống còn 50.906 điểm.

Kết thúc tháng 9, chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 4,3%. Chỉ số Nasdaq Composite ghi nhận kết quả tốt hơn khi tăng 1,9% trong tháng. Tính chung quý III, S&P 500 tăng 2% và Nasdaq Composite tăng 2,5%, trong khi Dow Jones kém tích cực hơn với mức giảm 2,7%.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) tháng 8 tăng 3,4% so với cùng kỳ, giảm so với mức 3,7% của tháng trước đó. Các chuyên gia kinh tế được Dow Jones khảo sát trước đó đã dự báo lạm phát sẽ duy trì ổn định ở mức 3,7%.

Một tín hiệu tích cực hơn nữa là chỉ số PCEPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với con số 3,3% của tháng trước và cũng thấp hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 4 điểm cơ bản (bps) lên 5,298% và từng có lúc vượt mốc 5,3% trong phiên. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm cũng tăng gần 5 bps, lên mức 5,642%.

"Tôi không thấy kỳ vọng lạm phát đang tăng vọt, vì vậy tôi cho rằng chính các số liệu tăng trưởng mới là điều mà giới giao dịch đang chú trọng... Chúng ta đang chứng kiến ​​kỳ vọng tăng trưởng GDP quý III khá cao từ mô hình của Fed chi nhánh Atlanta, cùng với kỳ vọng tăng trưởng GDP quý II cũng ở mức cao; có thể đang đẩy triển vọng về lãi suất thực dài hạn lên cao hơn", ông Rob Haworth, Giám đốc cấp cao về chiến lược đầu tư tại U.S. Bank Asset Management Group, chia sẻ với CNBC.

Thị trường hiện đang hướng sự chú ý vào các báo cáo việc làm dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 2/10. Số lượng việc làm phi nông nghiệp được dự báo sẽ tăng 84.000 trong tháng 9. Con số này chỉ bằng khoảng một nửa so với lượng việc làm được tạo thêm trong tháng 8 (đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ).

Xác suất Fed tăng lãi suất đã giảm nhẹ vào ngày 30/9. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy các nhà giao dịch đang định giá khả năng tăng lãi suất 0,25 điểm % vào tháng tới ở mức 35%, giảm so với khoảng 51% của ngày hôm trước. Các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 12 bất chấp dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến mới ​​được công bố.

"Mặc dù dữ liệu lạm phát khả quan hơn một chút so với dự kiến, nhưng các số liệu mạnh mẽ về thị trường lao động và GDP cho thấy kết quả này khó có thể làm thay đổi kỳ vọng chung về việc sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trước khi kết thúc năm”, ông Adam Hetts, Giám đốc toàn cầu mảng đa tài sản kiêm quản lý danh mục đầu tư tại Janus Henderson Investors, cho biết.

"Xác suất xảy ra ba đợt tăng lãi suất tính đến giữa năm sau vẫn ở mức 75%, vì vậy thị trường không cho rằng vấn đề này đã hoàn toàn qua đi, nhưng có lẽ không còn là vấn đề cấp bách như đã từng lo ngại", ông Haworth thuộc U.S. Bank Asset Management Group, nhận định.

Dữ liệu mạnh mẽ từ khu vực tư nhân đã bù đắp cho báo cáo lạm phát thấp; cụ thể, ADP cho biết có 90.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 9, con số khả quan hơn nhiều so với mức dự báo trung bình 68.000 việc làm từ các chuyên gia kinh tế.