Chứng khoán Mỹ kết phiên trong sắc đỏ khi ông Jensen Huang từ chức CEO Nvidia

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 12/11, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đã giảm 0,39% xuống còn 25.366 điểm; trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 189 điểm, tương đương 0,36%, chốt phiên với 52.297 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,35% và đóng cửa ở mức 7.592 điểm.

Cổ phiếu Nvidia sụt giảm hơn 4%, chạm mức thấp nhất trong 52 tuần, sau khi công ty thông báo ông Jensen Huang đã từ chức và bổ nhiệm Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress làm Giám đốc điều hành (CEO) tạm quyền. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh có báo cáo cho rằng ông Huang từng có mối quan hệ tình ái với một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Mặc dù cổ phiếu Nvidia kết thúc trong sắc đỏ, áp lực bán đã giảm đáng kể so với đầu phiên. Ngay sau khi thông báo được đưa ra, giá cổ phiếu từng có lúc sụt giảm tới hai con số (trên 10%).

Các nhà đầu tư đã chuyển hướng sang những đối thủ cạnh tranh của Nvidia, đặc biệt là Advanced Micro Devices (AMD) và Broadcom – cả hai đều tăng hơn 5%. Các tập đoàn công nghệ quy mô lớn (hyperscaler) như Alphabet (Google) – một khách hàng chủ chốt mua chip của Nvidia và là đơn vị dẫn đầu làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) – cũng ghi nhận mức tăng gần 2%.

Ông Jed Ellerbroek, quản lý danh mục đầu tư tại Argent Capital Management, nhận định: “Đây là cơ hội vàng cho Amazon, Google, AMD, Broadcom, OpenAI và Anthropic – những đơn vị đang tuyển dụng các chuyên gia về chip để tự thiết kế dòng chip của riêng cho mình”.

Ông nói thêm: “Số phận của Nvidia với tư cách là một công ty là một chuyện, nhưng cuộc cách mạng AI này còn lớn hơn thế nhiều. Nếu Nvidia đánh mất vị thế và chip của họ không còn là tốt nhất – thay vào đó là chip của AMD hoặc Google vượt trội hơn – thì thị trường sẽ chuyển sang sử dụng các sản phẩm đó. Nhu cầu về chip vẫn không hề suy giảm”.

Tâm lý thị trường càng trở nên tiêu cực hơn khi giá dầu tăng sau khi Tổng thống Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng: “Chúng ta không cần một thỏa thuận với Iran. Những ngày đó đã qua từ lâu rồi”.

Giá dầu thô kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 2,55% lên mức 88,74 USD/thùng, trong khi giá dầu thô kỳ hạn Brent tăng 3,3% lên 95,82 USD/thùng.