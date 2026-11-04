Chứng khoán Mỹ giằng co trong ngày bầu cử, giá dầu trượt xuống thấp nhất 3 tuần

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Giá dầu thô tiếp tục đi xuống, chạm mức thấp nhất trong 3 tuần trở lại đây, khi có những tín hiệu tích cực về tiến trình hòa bình cho Ukraine và Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,36%, đạt 7.568,92 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,83%, đạt 25.372,01 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones giảm 0,38%, còn 51.787,04 điểm.

Cổ phiếu chip được mua trở lại trong phiên này, như Micron Technology với mức tăng 2,6% và Nvidia tăng 2,3%. Trước đó, Nvidia đã có chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp trong làn sóng bán tháo cổ phiếu AI vì mối lo về triển vọng lợi nhuận của hoạt động đầu tư vào công nghệ này.

Nhiều mã khác trong lĩnh vực Ai cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, góp phần kéo S&P 500 và Nasdaq đi lên, như Microsoft và Amazon với mức tăng hơn 2% mỗi cổ phiếu. AMD chốt phiên trong sắc xanh trước khi công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 sau khi thị trường đóng cửa phiên chính thức.

Cổ phiếu Apple giảm 1,9% sau khi hãng cảnh báo về việc giá chip nhớ tiếp tục tăng, gây áp lực giảm lên biên lợi nhuận gộp của hãng trong quý 4/2026.

Báo cáo tài chính mới nhất của “táo khuyết” cho thấy hãng đạt doanh thu kỷ lục 114,5 tỷ USD trong quý cuối cùng của tài khóa 2026 và lợi nhuận đạt 30,7 tỷ USD, đều cao hơn dự báo. Việc cổ phiếu Apple giảm giá sau khi kết quả này được công bố cho thấy báo cáo tài chính của các Big Tech trong mùa báo cáo này nhìn chung không gây được ấn tượng tích cực với nhà đầu tư.

“Thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển khỏi các cổ phiếu công nghệ an toàn như Apple sang những cổ phiếu công nghệ có độ rủi ro cao hơn như cổ phiếu chip. Nhà đầu tư rõ ràng đang bắt đáy những cổ phiếu công nghệ có độ rủi ro cao hơn”, CEO Jay Hatfield của công ty Infrastructure Capital Management nhận định với hãng tin Reuters.

Tính đến cuối phiên ngày thứ Hai tuần này, chỉ số Nasdaq 100 - thước đo theo dõi hiệu suất của 100 công ty phi tài chính lớn nhất được niêm yết trên sàn Nasdaq, chủ yếu là cổ phiếu công nghệ - đã giảm 10% so với mức đóng cửa kỷ lục thiết lập hôm 6/10. Mức giảm này đáp ứng định nghĩa trạng thái thị trường điều chỉnh (correction), phản ánh đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ gần đây do lo ngại về làn sóng đầu tư AI.

S&P 500 đã giảm 3% so với mức đóng cửa kỷ lục ghi nhận hôm 6/10, nhưng hiện vẫn giữ được mức tăng hơn 10% tính từ đầu năm.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, có 6 nhóm giảm phiên này, dẫn đầu là nhóm tiêu dùng thiết yếu và nhóm nguyên vật liệu, cùng giảm gần 1,8%.

Mối quan tâm của giới đầu tư trên toàn cầu đang hướng tới cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Theo dự báo của giới phân tích, Đảng Dân chủ có thể sẽ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện từ phe Cộng hòa, còn kết quả cuộc đua ở Thượng viện có phần khó đoán hơn.

"Thị trường sẽ đánh giá những tác động tiềm tàng đối với chính sách tài khóa, quy định, thuế và chi tiêu chính phủ. Việc khép lại giai đoạn này là điều tốt, bởi đây là một sự kiện gây biến động đã được dự báo từ khá lâu”, ông Ken Mahoney, CEO Mahoney Asset Management, nhận định với Reuters.

Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng Morgan Stanley nhận định rằng kết quả bầu cử sẽ góp phần loại bỏ một yếu tố gây áp lực lớn lên thị trường. Họ tin rằng đợt điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu từ tháng 6 đang bước vào "giai đoạn cuối".

Phản ánh tâm lý thận trọng và chờ đợi của nhà đầu tư, khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt mức rất thấp trong phiên này, với 16,6 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, so với mức bình quân 17,4 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 phiên gần nhất.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,17 USD/thùng, tương đương giảm 1%, còn 103,6 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất của loại dầu này từ ngày 7/10. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,37 USD/thùng, chốt ở mức 96,09 USD/thùng, thấp nhất từ ngày 14/10.

Hôm thứ Hai, giá dầu đã giảm gần 8%.

Dầu tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Ba sau khi Điện Kremlin xác nhận Nga sẽ tiến hành đàm phán hòa bình ba bên với Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi từ ngày 10-11/11.

Theo dữ liệu của Mỹ, vào năm 2025, Nga là quốc gia sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới, chỉ đứng sau Mỹ và Saudi Arabia. Các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn năng lượng của Nga tiếp cận thị trường toàn cầu - được áp lên Nga sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine bắt đầu - đã góp phần duy trì giá dầu toàn cầu ở mức cao. Bởi vậy, bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine đều có thể tạo điều kiện cho Nga xuất khẩu nhiều dầu hơn.

Về tình hình Iran, đã có một vài tín hiệu trong những ngày gần đây cho thấy các bên tiếp tục nỗ lực nhằm đạt một giải pháp hòa bình. Các nhà hòa giải từ Qatar đã tìm cách ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran trước cuộc bầu cử ở Mỹ. Tuy nhiên, vào ngày thứ Ba, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Tehran và Washington còn một khoảng cách lớn để đạt được một thỏa thuận kết thúc chiến tranh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Mỹ và Iran vẫn cam kết tham gia các nỗ lực hòa giải, đồng thời đang xem xét những đề xuất nhằm thu hẹp bất đồng giữa hai bên.

Một báo cáo của ngân hàng ING nhận định: "Bất chấp những tín hiệu tích cực này, có lẽ còn quá sớm để cho rằng nguy cơ leo thang căng thẳng đã qua đi. Tuy nhiên, nếu xuất hiện những dấu hiệu tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán hòa bình, giá dầu sẽ có khả năng giảm sâu hơn".

Trong đêm ngày thứ Hai, Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào đảo Qeshm của Iran. Một quan chức Mỹ cho biết cuộc tấn công này nhằm vào hệ thống tên lửa đất đối không từng được sử dụng để chống lại Mỹ. Một quan chức khác cho biết cuộc tấn công này có quy mô hạn chế và không cho thấy dấu hiệu quay trở lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn.