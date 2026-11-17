Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Cả giá dầu Brent và WTI cùng “bốc hơi” do nguồn cung dầu toàn cầu được cho là đang vượt nhu cầu tiêu thụ.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 739,38 điểm, tương đương giảm 1,41%, còn 51.608,17 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1,92%, còn 7.416,59 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 249%, còn 24.509,76 điểm.

Phiên này là phiên giảm thứ ba liên tiếp của cả Nasdaq và S&P 500.

Cổ phiếu Nvidia giảm 4,1% trong phiên đầu tuần, nối tiếp đà giảm của tuần trước liên quan tới vụ bê bối đời tư khiến nhà sáng lập Nvidia, ông Jensen Huang, phải từ chức khỏi cương vị CEO. Áp lực bán đối với Nvidia gia tăng trong phiên này sau khi một nguồn tin thân cận tiết lộ với hãng tin CNBC rằng Hội đồng Quản trị của nhà sản xuất chip này không có kế hoạch đưa ông Huang trở lại vị trí CEO.

Sức ép đối với Nvidia càng lớn hơn khi vào ngày thứ Hai, Bộ Thương mại Mỹ đã có động thái đóng một lỗ hổng pháp lý vốn cho phép các công ty Trung Quốc thuê năng lực điện toán từ hệ thống của Nvidia đặt tại các quốc gia khác. Trước đó, vào cuối tuần, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng kêu gọi một “cuộc cải tổ mạnh mẽ” tại Nvidia, đồng thời thúc giục Hội đồng Quản trị công ty này tìm kiếm ứng viên từ bên ngoài cho vị trí CEO.

Trao đổi với CNBC, ông Mike Mussio, Giám đốc đầu tư của công ty FBB Capital Partners, nhận định: “Hai tuần trước, đầu tư vào cổ phiếu Nvidia giống như một hành trình an toàn dọc theo một hành lang dài được chiếu sáng rõ ràng”, nhưng hiện tại, “xuất hiện nhiều góc khuất mà mọi người cảm thấy cần phải xem xét kỹ hơn để nắm bắt thêm thông tin trước khi quyết định bước tiếp”.

“Có quá nhiều vấn đề cần cân nhắc, và nhiều nhà đầu tư đang lo ngại dường như không muốn chờ đợi để tìm ra câu trả lời”, ông Mussio nói.

Sau khi thị trường đóng cửa phiên ngày thứ Ba (17/11), Nvidia sẽ công bố báo cáo tài chính quý 3. Các nhà phân tích dự báo công ty sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu gần 100% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giới đầu tư lại quan tâm nhiều hơn đến định hướng của công ty sau khi ông Huang rời ghế CEO.

Tuần trước, ông Huang đã từ chức sau khi có thông tin về những mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một mối quan hệ với một người bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc. Cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 13%, đánh dấu mức sụt giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Ông Jay Woods, chiến lược gia thị trường trưởng tại công ty Freedom Capital Markets, nhận định: “Một kết quả kinh doanh khả quan cũng không thể giải quyết được những câu hỏi xoay quanh sự ra đi của Jensen. Đối với một công ty đã gắn bó với cùng một vị CEO suốt 33 năm, vấn đề không chỉ dừng lại ở việc vượt qua các kỳ vọng. Nvidia hiện cần chứng minh rằng doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục phát triển mà không cần đến người đã đặt nền móng xây dựng nên công ty”.

Các cổ phiếu khác gắn liền với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cũng chịu áp lực tương tự như Nvidia. Các nhà sản xuất chip khác là Micron Technology và Intel đều giảm hơn 7%, trong khi Advanced Micro Devices (AMD) giảm 5%. Cổ phiếu của nhà sản xuất chip nhớ SanDisk sụt giảm khoảng 8%. Ngoài ra, cổ phiếu của hãng máy tính Dell Technologies cũng giảm gần 7%, còn cổ phiếu phần mềm Oracle giảm khoảng 5%.

Làn sóng bán tháo thậm chí đã lan rộng ra ngoài nhóm cổ phiếu liên quan đến AI, với áp lực bán gia tăng ở các lĩnh vực khác như tài chính. Trong nhóm này, Morgan Stanley, Goldman Sachs và JPMorgan Chase đều giảm hơn 2%.

Một phép thử quan trọng khác đối với giao dịch cổ phiếu AI trong tuần này chính là đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic. “Gã khổng lồ” trong lĩnh vực AI này đang hướng tới mức định giá khoảng 1,4 nghìn tỷ USD, với giá cổ phiếu dự kiến dao động trong khoảng từ 70 đến 78 USD.

Trong một bài phát biểu vào ngày thứ Hai, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh không đưa ra tín hiệu nào về đường đi của lãi suất, giữ vững lập trường hạn chế tối đa việc hướng dẫn trước về chính sách tiền tệ mà ông theo đuổi. Thay vào đó, ông nhấn mạnh những lợi ích kinh tế tiềm năng của AI, thời cảnh báo rằng công nghệ mới nổi này cũng có thể dẫn đến tình trạng mất việc làm trên diện rộng hoặc không đạt được những kỳ vọng lớn lao đặt ra.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 3,55%, đóng cửa ở mức 92,44 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 3,58%, còn 85,39 USD/thùng.

Giá dầu giảm trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được cho là tiếp tục hồi phục, dù các cuộc tấn công vào tàu bè vẫn tiếp diễn và tiến trình đàm phán hòa bình Mỹ - Iran còn bế tắc. Thị trường dầu lửa toàn cầu được cho là đã chuyển sang trạng thái dư cung, một phần do dòng chảy dầu từ Trung Đông khôi phục, một phần do nhu cầu tiêu thụ giảm.

Trong một báo cáo công bố vào hôm thứ Sáu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ vượt nhu cầu hơn 1,7 triệu thùng mỗi ngày trong quý 4/2026. Dự báo này đảo ngược nhận định trước đó về tình trạng thiếu hụt.

Cũng theo IEA, sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 10 đã tăng mạnh lên 8,73 triệu thùng mỗi ngày, tương đương mức tăng 210.000 thùng/ngày.

Trong một báo cáo được công bố vào cuối tuần, ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 88 USD/thùng trong năm 2027, sau đó giảm xuống còn 78 USD/thùng vào tháng 12/2027 khi thị trường quay trở lại trạng thái dư cung. Báo cáo nhận định rằng nguồn cung từ Trung Đông sẽ vượt mức trung bình của năm 2025, nhờ vào việc các nhà sản xuất tăng cường chuyển tải dầu giữa các tàu trên biển và mở rộng công suất đường ống dẫn dầu.