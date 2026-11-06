Chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất kể từ 'cú sốc' thuế

Theo hãng tin Anadolu, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 1.834,84 điểm, tương đương 3,44%, xuống 51.521,28 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 334,82 điểm, tương đương 4,35%, còn 7.353,80 điểm. Nasdaq Composite chịu áp lực lớn nhất khi mất 1.421,52 điểm, tương đương 5,52%, xuống 24.315 điểm.

Đây là phiên giảm mạnh nhất của các chỉ số chứng khoán chủ chốt Mỹ kể từ tháng 4-2025, thời điểm Tổng thống Donald Trump công bố loạt biện pháp thuế quan trên diện rộng, gây chấn động thị trường tài chính toàn cầu.

Chỉ số đo lường mức độ biến động và tâm lý lo ngại của thị trường (VIX) tăng vọt 61,89%, lên 26,89 điểm, phản ánh sự gia tăng đáng kể nhu cầu phòng vệ rủi ro của nhà đầu tư.

Áp lực bán trên Phố Wall gia tăng khi giới đầu tư đánh giá lại mức định giá cao của các tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn sau hàng loạt thông tin cập nhật từ doanh nghiệp.

Những hoài nghi về khả năng chuyển hóa khoản đầu tư khổng lồ vào AI thành lợi nhuận thực tế cũng khiến tâm lý thị trường suy yếu. Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến thời điểm các khoản chi tiêu lớn cho hạ tầng và công nghệ AI có thể mang lại hiệu quả tài chính tương xứng.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao tiếp tục gây sức ép lên cổ phiếu, do làm tăng chi phí vay vốn của doanh nghiệp, đồng thời khiến các tài sản thu nhập cố định trở nên hấp dẫn hơn.

Hoạt động chốt lời trên diện rộng tại các nhóm cổ phiếu công nghiệp và tiêu dùng, sau đợt tăng giá gần đây, càng đẩy nhanh đà đi xuống. Sự thiếu chắc chắn về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng khiến nhà đầu tư thận trọng, hạn chế lực mua bắt đáy.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu giảm đáng kể sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Dầu Brent giao dịch quanh 98,40 USD/thùng vào lúc 21 giờ GMT ngày 5-11, sau khi có thời điểm vượt 110 USD/thùng trong tuần. Trong khi đó, giá vàng tăng 0,6%, lên 4.080 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 6.000, xuống còn 189.000 đơn trong tuần trước, thấp hơn dự báo, cho thấy thị trường lao động vẫn có những tín hiệu tích cực.

Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán chủ yếu đóng cửa trong sắc đỏ. Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0,38%, xuống 654,87 điểm. FTSE 100 của Anh và DAX 40 của Đức cùng mất 0,43%, trong khi CAC 40 của Pháp tăng 0,34%. FTSE MIB của Italy giảm 1,03%, còn IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 0,59%.