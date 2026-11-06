Chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất hơn 1 năm rưỡi, giá dầu bật tăng trở lại

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Thị trường chứng khoán Mỹ bán tháo trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/11), đảo ngược thành quả tăng của phiên sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, do nhà đầu tư tiếp tục tháo chạy khỏi cổ phiếu công nghệ vì lo ngại làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ chậm lại.

Giá dầu thô tăng mạnh trở lại sau phiên giảm sâu ngày hôm trước, khi tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz tiếp tục bị tấn công.

Lúc đóng cửa, chỉ số Nasdaq giảm 5,52%, còn 24.315 điểm. Với cú giảm này, Nasdaq đã mất hơn 10% so với mức kỷ lục thiết lập vào tháng trước, theo đó rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh.

Chỉ số S&P 500 giảm 4,36%, còn 7.353,73 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 1.833,06 điểm, tương đương giảm 3,44%, còn 51.523,06 điểm.

Đây là phiên giảm mạnh nhất của cả ba chỉ số trên kể từ tháng 4/2025. Mức giảm lớn của phiên này khiến Dow Jones để mất nhiều hơn cả thành quả tăng của phiên ngày thứ Năm.

Chỉ số Russell 2000 của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng giảm 4,45%, rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh.

Các cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực AI, đặc biệt là những cổ phiếu gắn liền với ngành sản xuất chip và các trung tâm dữ liệu, sụt giảm phiên thứ hai liên tiếp. Các nhà đầu tư lo ngại rằng việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, cùng với những chiến thắng trong các cuộc đua giành ghế thống đốc quan trọng, có thể làm chậm tiến độ xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Chẳng hạn, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders bang Vermont, một người Dân chủ, đã kêu gọi tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu trên toàn quốc. Trong một bài đăng trên nền tảng X vào tối thứ Tư, ông Sanders viết rằng: "Người dân Mỹ không muốn các công ty công nghệ lớn tàn phá môi trường, triệt tiêu việc làm và đe dọa tương lai của nhân loại".

Trong phiên ngày thứ Năm, cổ phiếu của hai nhà sản xuất chip là Broadcom và Nvidia lần lượt giảm 10% và 9%, trong khi cổ phiếu phần mềm Oracle giảm gần 7%. Một cổ phiếu ngành chip khác là Qualcomm, dù công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng, vẫn sụt giảm 9% do triển vọng lợi nhuận yếu hơn dự kiến. Quỹ iShares Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu bán dẫn giảm hơn 12%, đánh dấu phiên tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu vào tháng 3/2020.

Cổ phiếu của các công ty điện toán đám mây thế hệ mới (neocloud) cũng đồng loạt đi xuống. Trong đó, CoreWeave mất gần 10%, còn Nebius và Iren lần lượt giảm khoảng 15% và gần 17%.

Ông Tim Holland, Giám đốc đầu tư tại công ty Orion, nói với hãng tin CNBC: "Các nhà đầu tư đang tạm rút lui để đánh giá rõ hơn về những tác động từ cuộc bầu cử giữa kỳ đối với chu kỳ đầu tư vốn cho AI. Làn sóng đầu tư này đã giữ vai trò là động lực kinh tế mạnh mẽ nhất mà nước Mỹ có được trong khoảng 3 năm qua. Vấn đề nằm ở thái độ và định hướng của đảng vừa đạt được kết quả thắng lợi áp đảo, cả ở cấp liên bang lẫn cấp tiểu bang".

Áp lực bán trong phiên thứ Năm mạnh đến mức lan sang các lĩnh vực khác trên thị trường. Cổ phiếu của tập đoàn công nghiệp Caterpillar giảm 6%, trong khi cổ phiếu tài chính JPMorgan giảm 4%. Các cổ phiếu như hãng hàng không vũ trụ Boeing và "gã khổng lồ" đồ thể thao Nike cũng đều giảm 2%.

“Khác với hôm qua, bán tháo trong lĩnh vực công nghệ đang lan rộng ra toàn thị trường. Sợi dây thun đang ngày càng bị kéo căng hơn”, ông Keith Lerner, Giám đốc đầu tư tại công ty Truist Wealth, nhận định.

Trước phiên giảm này, Dow Jones tăng hơn 1.500 điểm trong phiên ngày thứ Tư, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất từ tháng 4/2025, sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. S&P 500 và Nasdaq cũng tăng hơn 1% mỗi chỉ số. Trong phiên đó, cổ phiếu AI vẫn bị bán mạnh, nhưng áp lực bán chưa lan rộng, và các cổ phiếu truyền thống dẫn dắt xu thế tăng.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 3,67 USD/thùng, tương đương tăng gần 3,9%, đóng cửa ở mức 98,29 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,4 USD/thùng, tương đương tăng 2,72%, chốt ở mức 90,52 USD/thùng.

Phiên ngày thứ Tư, giá cả hai loại dầu đều giảm hơn 8%, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8. Tình hình còn căng thẳng ở Vùng Vịnh, cùng một vài tia hy vọng về một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Mỹ - Iran đã khiến giá dầu trồi sụt mạnh trong thời gian gần đây.

Trong một báo cáo ngày thứ Năm, công ty tư vấn Gelber and Associates nhận định rằng sự phục hồi của giá dầu trong phiên này phản ánh tâm lý thận trọng đối với triển vọng phục hồi về mức bình thường của dòng chảy dầu thô từ Vùng Vịnh ra thị trường toàn cầu. Trên thực tế, các bước tiến ngoại giao vẫn chưa đảm bảo cho hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa diễn ra ổn định.

Ông Andy Lipow, Chủ tịch của công ty tư vấn Lipow Oil Associates, cho biết thị trường dầu vẫn đang lo ngại trước các thông tin về việc tàu chở dầu tại Trung Đông trúng thủy lôi hoặc trở thành mục tiêu tấn công của máy bay không người lái. Các nhà đầu tư cũng tỏ ra lo ngại khi lập trường của Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn không hề thay đổi.

Theo cơ quan an ninh hàng hải Anh (UKMTO), các vụ tấn công tàu chở dầu tại vùng Vịnh vẫn tiếp diễn với tần suất gần mức kỷ lục. Kể từ Chủ nhật tuần trước đến nay, đã có ít nhất 5 tàu báo cáo gặp sự cố. Tần suất này tương đương với tháng 10, khoảng thời gian cơ quan này ghi nhận 35 tàu bị tấn công, con số cao nhất trong 1 tháng kể từ khi xung đột bắt đầu.

Trong khi đó, Eurasia Group đã điều chỉnh giảm xác suất Mỹ thực hiện các cuộc tấn công mới vào Iran từ 65% xuống còn 60%. Công ty tư vấn này cũng hạ xác suất đạt được một thỏa thuận từ 20% xuống còn 10%, do Iran vẫn giữ vững các yêu cầu mà ông Trump được cho là khó có khả năng chấp nhận. Đồng thời, Eurasia Group nâng xác suất tình trạng bế tắc tiếp diễn từ 15% lên 30%.

Một báo cáo của Eurasia Group nhận định rằng bất kỳ sự leo thang nào trong xung đột cũng có thể đẩy giá dầu Brent lên ngưỡng từ 110 đến 125 USD/thùng.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng Abbas Araqchi đã thảo luận về "những tiến triển mới nhất" trong các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy sự ổn định khu vực, thông qua các cuộc điện đàm riêng biệt với những người đồng cấp từ Saudi Arabia và Qatar.

Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, trong ngày thứ Năm đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn tại Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu của nước này bên bờ Biển Đỏ, trong bối cảnh lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia.

Sau đó, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công sân bay King Fahd tại thành phố Dammam của Saudi Arabia, song phía Riyadh chưa lên tiếng xác nhận.