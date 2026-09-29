Chứng khoán Mỹ giảm mạnh bởi nhà đầu tư bị ám ảnh nỗi lo lãi suất cao

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai (28/9) trên thị trường New York – Mỹ, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones hạ 0,67% xuống 51.481,51 điểm; chỉ số S&P 500 hạ 0,77% xuống 7.683,69 điểm; chỉ số Nasdaq hạ 0,92% xuống 26.820,38 điểm.

Tâm lý thị trường chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần chịu tác động bởi ba yếu tố: căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng mạnh cũng như việc giá dầu thô tăng cao.

Tâm lý thị trường chịu ảnh hưởng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất từ phía Tehran bởi về bản chất đề xuất này không có nhiều thay đổi so với biên bản ghi nhớ đã ký trước đó hướng đến việc mở cửa lại eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh. Dù vậy, vẫn có tín hiệu tích cực khi mà Tổng thống Trump nói đến việc các cuộc đối thoại Mỹ - Iran sẽ được nối lại trong tuần này.

Một diễn biến khác nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán chính là việc lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm tăng 6 điểm cơ bản lên 5,24% lên ngưỡng cao nhất tính từ năm 2007. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 30 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 5,56%, cao nhất tính từ năm 2004.

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm được sử dụng như loại lãi suất chuẩn để tính toán lãi suất cho vay thế chấp cũng như nhiều loại hình tín dụng khác. Chính vì vậy, việc lợi suất này gia tăng ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều loại hình lãi suất trên thị trường.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần, cổ phiếu các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bán dẫn kéo cổ phiếu của toàn ngành công nghệ giảm điểm.

Chỉ duy nhất cổ phiếu hãng sản xuất chip Nvidia (NVDA) “lội ngược dòng” sau khi doanh nghiệp này công bố nền tảng an toàn AI cũng như mở rộng kế hoạch mua lại cổ phiếu. Cụ thể, Nvidia công bố hai công cụ AI có mã nguồn mở, đồng thời nói đến việc sẽ dành 150 tỷ USD mua lại cổ phiếu.

Trong tuần này, nhà đầu tư chứng khoán Mỹ còn đang chờ đợi nhiều thông tin khác liên quan đến lạm phát và số liệu về thị trường lao động, nổi bật nhất có thể kể đến chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố vào ngày thứ Tư cũng như báo cáo về thị trường việc làm công bố ngày thứ Sáu. Hai báo cáo này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ về “sức khỏe” thực sự của nền kinh tế.

CĂNG THẲNG MỸ - IRAN HẠ NHIỆT

Phiên giao dịch đầu tuần trên thị trường New York và London, giá dầu thô tiếp tục tăng nhẹ. Dù vậy tâm lý thị trường được hỗ trợ bởi việc Saudi Arabia tăng cường vận chuyển dầu qua tuyến đường ống Đông – Tây sau khi quá trình sửa chữa đường ống hoàn tất.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 tháng qua. Nguồn: Investing

Trên thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai tăng 96 cent và đóng cửa ở mốc 105,28USD/thùng sau khi chạm mốc 108,83USD/thùng trong phiên. Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao hợp đồng tương lai tăng 19 cent lên 92,60USD/thùng, trong phiên đã có lúc giá dầu WTI chạm mốc 96,54USD/thùng.

Khối lượng vận chuyển dầu qua tuyến đường ống Đông – Tây hiện đã được khôi phục lên mốc 3,5 triệu thùng/ngày. Đồng thời khối lượng xuất khẩu tại cảng Yanbu khu vực Biển Đỏ cũng đã tăng trở lại, ước tính khoảng 7 triệu thùng dầu được vận chuyển qua khu vực này mỗi ngày. Vào đầu tháng, Saudi Arabia đã đóng tuyến đường ống này.

Thị trường năng lượng cũng đón tín hiệu tích cực từ phía Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cởi mở với các biện pháp nới lỏng trừng phạt với Iran, đồng thời cũng sẵn sàng ngừng đóng băng một số tài khoản của phía Iran nếu các cuộc đối thoại hướng đến thỏa thuận hạt nhân có diễn biến tích cực.