Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì cổ phiếu ngân hàng, giá dầu tiếp tục lao dốc

Khi mà lãi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục lập đỉnh cao mới trong nhiều năm, thị trường chứng khoán Mỹ lại mất điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 131,59 điểm tương đương 0,26% xuống 5.349,92 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 0,16% xuống 7.680,84 điểm còn chỉ số Nasdaq hạ 0,09% xuống 26.797,54 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng giảm điểm sâu nhất so với cổ phiếu các nhóm ngành khác. Cổ phiếu của hàng loạt các ngân hàng lớn như JP Morgan Chase, Morgan Stanley và Bank of America sụt giảm.

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 30 năm leo lên ngưỡng cao 5,6% và chạm ngưỡng cao chưa từng thấy tính từ tháng 6/2002. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm chạm mức 5,29%.

Sự kết hợp của các yếu tố giá dầu và lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ cao tác động đến thị trường chứng khoán Mỹ thời gian gần đây.

Giám đốc điều hành kiêm chuyên gia quản lý quỹ tại quỹ Aristotle Pacific Capital, ông Jeff Klingelhofer, phân tích: “Thị trường đang tin rằng lạm phát sẽ giảm đi và kéo theo nhu cầu tiêu dùng đi xuống. Điều đó lý giải tại sao thị trường chứng khoán giảm điểm và lợi suất trái phiếu tăng lên. Thị trường đang hướng đến Fed để chờ đợi thông điệp chính sách tiền tệ”.

Diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ phiên ngày thứ Ba không khỏi ảnh hưởng đến biến động của các chỉ số chính trên thị trường. Trong tháng 9/2026, chỉ số S&P 500 và Dow Jones đã giảm lần lượt 0,2% và 0,3%. Chỉ số Dow Jones như vậy chấm dứt chuỗi 5 tháng tăng điểm. Chỉ số Nasdaq đã tăng hơn 1% trong tháng này.

Tính cả quý, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã tăng 2% còn chỉ số Nasdaq trong khi đó giảm gần 2%.

Trên thị trường năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh đối thoại Mỹ và Iran đang đón nhiều tín hiệu tích cực, xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia tăng trưởng tốt hơn thời gian trước, giá dầu trên các thị trường đồng loạt giảm sâu.

CUNG DẦU TĂNG MẠNH

Đóng cửa phiên giao dịch gần nhất trên thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng kỳ hạn giảm 2,6% xuống 102,59USD/thùng. Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 3,5% xuống 89,38USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Brent trong 6 tháng qua. Nguồn: Trading Economics

Các hình ảnh từ vệ tinh cho thấy hoạt động xuất khẩu dầu tại cảng Yanbu và Muajjiz đang phục hồi trở lại, theo Kpler.

Cũng theo Kpler, ước tính khoảng 12,5 triệu thùng dầu đã được vận chuyển lên chín tàu chở dầu trong thời gian từ thứ 7 tuần trước đến thứ 2 tuần này. Trước đó, hoạt động xuất khẩu tại các cảng này đã bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công vào hệ thống đường ống Đông – Tây của Saudi Arabia tạo ra những băn khoăn liên quan đến gián đoạn cung ứng dầu toàn cầu.

Cho đến nay Saudi Arabia đã khôi phục lại hoạt động vận chuyển dầu tại hệ thống đường ống này lên ngưỡng 3,5 triệu thùng dầu/ngày, theo Wall Street Journal và Bloomberg News. Tổng công suất tối đa của hệ thống đường ống ước tính khoảng 7 triệu thùng dầu/ngày.

Trong một diễn biến khác có liên quan trực tiếp đến biến động giá dầu, các quan chức Mỹ và Iran mới đây công bố họ đang nỗ lực hướng đến có một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột kéo dài 7 tháng.

Tuần trước, Iran đề xuất mở cửa lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu phía Mỹ cam kết thực hiện những điều khoản mà phía Iran đã đề xuất trong biên bản ghi nhớ trước đó. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày thứ Bảy đã bác bỏ đề xuất của phía Iran, nhưng ông khẳng định vẫn sẵn sàng đối thoại.

Lượng dầu thông qua eo biển Hormuz đã chạm ngưỡng 13,2 triệu thùng dầu/ngày, tương đương khoảng 77% lượng dầu thông qua khu vực này trước căng thẳng Mỹ - Iran, theo Kpler.