Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau kết quả kinh doanh của Alphabet

Theo The Standard, cả 3 chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều đi xuống. Nasdaq Composite giảm mạnh nhất, mất 365,13 điểm, tương đương 1,37%, xuống 26.184,72 điểm. S&P 500 giảm 23,59 điểm, tương đương 0,30%, xuống 7.720,39 điểm. Dow Jones Industrial Average giảm 132,54 điểm, tương đương 0,25%, xuống 52.342,56 điểm. Trái lại, chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ tăng 1%.

Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, giảm 12,6% sau khi doanh thu quý III không đạt dự báo của giới phân tích, trong khi chi tiêu tiền mặt cho các hoạt động liên quan đến AI tăng nhanh. Diễn biến này kéo nhóm cổ phiếu dịch vụ truyền thông đi xuống và khiến nhà đầu tư đánh giá lại quy mô đầu tư AI của các tập đoàn công nghệ lớn.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia SE giảm 1,4%, chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Giới đầu tư ngày càng phân biệt rõ giữa những doanh nghiệp có đủ khả năng tài chính để theo đuổi tham vọng AI và những công ty phải vay nợ hoặc tiêu tốn lượng tiền mặt lớn để tài trợ cho các dự án.

Theo Ross Mayfield, chuyên gia phân tích chiến lược đầu tư tại Baird, việc cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng trong khi nhóm công nghệ suy yếu cho thấy những lo ngại về AI chưa lan rộng thành sự bất ổn trên toàn thị trường.

Áp lực lên chứng khoán còn đến từ dữ liệu kinh tế Mỹ. Ước tính sơ bộ cho thấy GDP quý III tăng nhanh hơn dự kiến, trong khi áp lực giá cả tiếp tục gia tăng do gián đoạn nguồn cung dầu liên quan đến xung đột. Trước đó, FED đã quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra bước đi tiếp theo.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý III đã đi qua nửa chặng đường. Trong số 253 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả, 81% vượt dự báo lợi nhuận. LSEG hiện ước tính lợi nhuận tổng hợp của các doanh nghiệp trong chỉ số tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều doanh nghiệp, cổ phiếu Eli Lilly tăng 6,6% sau khi nâng dự báo doanh thu nhờ doanh số thuốc giảm cân tích cực. Ford tăng 12,4% nhờ doanh thu vượt kỳ vọng, trong khi Merck tăng 3,8%. Ngược lại, Caterpillar giảm 9,3%, còn Fortinet và ServiceNow đều mất hơn 20% sau khi công bố kết quả kinh doanh.