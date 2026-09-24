Chứng khoán Mỹ giảm điểm, lợi suất trái phiếu gây sức ép

Phố Wall điều chỉnh giảm khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ - Ảnh: AP

Phố Wall chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu và giá dầu

Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên 23/9 khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, giá dầu đảo chiều đi lên và những lo ngại về lạm phát quay trở lại. Đà giảm diễn ra sau khi Nasdaq vừa thiết lập mức đóng cửa cao kỷ lục trong phiên trước đó.

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 23/9 (rạng sáng ngày 24/9 theo giờ Việt Nam) các chỉ số S&P 500 giảm 0,8%, xuống 7.706,03 điểm; Dow Jones mất 352,10 điểm, tương đương 0,7%, còn 51.511,59 điểm. Nasdaq Composite giảm 308,24 điểm, tương đương 1,1%, xuống 26.936,04 điểm, chấm dứt chuỗi đóng cửa ở mức kỷ lục. Chỉ số Russell 2000 đại diện nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ giảm 1,8%, xuống 2.838,66 điểm.

Theo Reuters, lực cản lớn đối với thị trường trong phiên 23/9 đến từ đà tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên 5,11%, mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm chạm mức cao nhất kể từ năm 2024.

Diễn biến này cho thấy thị trường trái phiếu đang phản ứng trước nguy cơ lạm phát dai dẳng và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Khi lợi suất trái phiếu tăng, sức hấp dẫn tương đối của tài sản thu nhập cố định được cải thiện, đồng thời chi phí vốn và tỷ lệ chiết khấu tăng lên, gây sức ép lên định giá cổ phiếu, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ có mức định giá cao.

Tâm lý nhà đầu tư càng trở nên thận trọng sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy hoạt động kinh doanh tăng tốc mạnh trong tháng 9. Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ do S&P Global công bố tăng lên 58,4 điểm, từ mức 56 điểm trong tháng 8, cao nhất kể từ tháng 7/2021. Số liệu phản ánh sức bật của cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, trong đó đơn hàng mới tăng mạnh, hoạt động sản xuất cải thiện và tuyển dụng trong các nhà máy tăng nhanh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát vẫn là mối quan ngại lớn, những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế lại làm gia tăng lo ngại rằng Fed có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn, thậm chí tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10. Theo Reuters, đây là một trong những yếu tố khiến lợi suất trái phiếu tăng mạnh và kéo thị trường cổ phiếu đi xuống.

Bên cạnh áp lực từ thị trường trái phiếu, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tác động đến tâm lý giao dịch. Giá dầu tăng gần 4% trong phiên, đảo chiều sau 5 phiên giảm liên tiếp, khi phát biểu của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Liên hợp quốc cho thấy căng thẳng với Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt.

Theo Reuters, ông Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ không khuất phục trước sức ép của Mỹ, dù vẫn để ngỏ khả năng ngoại giao. Những phát biểu này diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông chưa đạt tiến triển đáng kể.

Giá dầu tăng đã hỗ trợ nhóm cổ phiếu năng lượng, với chỉ số ngành năng lượng thuộc S&P 500 tăng khoảng 1%. Đây là điểm sáng hiếm hoi trong phiên giao dịch mà phần lớn các nhóm ngành chịu áp lực bán.

Tuy nhiên, tác động tích cực đối với cổ phiếu năng lượng không đủ bù đắp sức ép từ lợi suất trái phiếu tăng và nguy cơ lạm phát quay trở lại. Giá dầu cao kéo dài có thể làm gia tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng và khiến Fed khó nới lỏng chính sách tiền tệ.

Nhóm công nghệ kéo lùi các chỉ số

Đà giảm của thị trường tập trung đáng kể ở nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Theo Reuters, Alphabet và Amazon là những cổ phiếu gây sức ép đáng kể lên các chỉ số chủ chốt. Alphabet giảm 3,8%, trong khi Amazon mất 2,2%.

Cổ phiếu bán dẫn cũng suy yếu, với chỉ số PHLX Semiconductor giảm khoảng 1,2%. Nvidia mất 1,5%, phản ánh áp lực chốt lời tại nhóm cổ phiếu từng đóng vai trò dẫn dắt đà tăng của thị trường nhờ kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Ở chiều ngược lại, Meta Platforms tiếp tục duy trì sức hút nhờ sự đón nhận tích cực đối với trợ lý AI Muse. Tuy nhiên, triển vọng của công nghệ AI cũng đặt ra những câu hỏi mới về cạnh tranh trong các lĩnh vực thương mại điện tử, môi giới trực tuyến và dịch vụ tiêu dùng.

Ngoài công nghệ, nhóm du lịch và đặt phòng trực tuyến cũng chịu áp lực mạnh, với Expedia và Airbnb đều giảm hơn 7%. Diễn biến này cho thấy áp lực bán không chỉ giới hạn ở một vài cổ phiếu riêng lẻ mà đã lan sang các lĩnh vực nhạy cảm với triển vọng kinh tế và chi phí vốn.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 23/9 cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ đang đứng trước thế giằng co giữa triển vọng tăng trưởng kinh tế và rủi ro lạm phát. Dữ liệu kinh tế tích cực chưa đủ tạo động lực cho cổ phiếu khi lợi suất trái phiếu tăng mạnh và kỳ vọng chính sách tiền tệ trở nên kém thuận lợi.

Trong ngắn hạn, diễn biến lợi suất trái phiếu, giá dầu và những tín hiệu tiếp theo từ Fed sẽ tiếp tục là các biến số quan trọng chi phối tâm lý nhà đầu tư. Sau chuỗi phiên lập đỉnh của Nasdaq, áp lực điều chỉnh cũng cho thấy dòng tiền đang trở nên nhạy cảm hơn với những thay đổi trong môi trường vĩ mô, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu công nghệ có định giá cao.