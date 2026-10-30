Chứng khoán Mỹ giảm điểm, cổ phiếu Alphabet lao dốc

Phố Wall chìm trong sắc đỏ khi cổ phiếu Alphabet lao dốc, kéo nhóm công nghệ đi xuống giữa lo ngại về hiệu quả đầu tư AI - Ảnh: AP

Alphabet kéo lùi nhóm cổ phiếu công nghệ

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 29/10 trong sắc đỏ, khi đà bán tháo cổ phiếu Alphabet gây sức ép lớn lên nhóm cổ phiếu và kéo các chỉ số chủ chốt đi xuống. S&P 500 giảm 23,59 điểm, tương đương 0,3%, xuống 7.720,39 điểm. Dow Jones Industrial Average mất 132,54 điểm, tương đương 0,3%, còn 52.342,56 điểm. Nasdaq Composite giảm mạnh hơn, mất 365,13 điểm, tương đương 1,4%, xuống 26.184,72 điểm. Ngược lại, chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng 28,71 điểm, tương đương 1%, lên 2.859,22 điểm.

Điểm đáng chú ý là đà giảm của các chỉ số lớn không phản ánh toàn bộ diễn biến thị trường. Phần lớn cổ phiếu vẫn tăng giá, cho thấy áp lực bán tập trung vào một số doanh nghiệp công nghệ có tỷ trọng lớn, thay vì lan rộng trên toàn thị trường. Sự phân hóa này phản ánh quá trình đánh giá lại triển vọng của từng nhóm ngành khi mùa công bố kết quả kinh doanh quý III bước vào giai đoạn quan trọng.

Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, giảm khoảng 13,2% trong phiên, sau khi kết quả kinh doanh công bố cuối ngày 28/10 khiến giới đầu tư thất vọng. Doanh thu không đạt kỳ vọng, trong khi dòng tiền bị ảnh hưởng bởi chi tiêu cho AI gia tăng nhanh chóng. Đây là một trong những yếu tố trực tiếp gây sức ép lên Nasdaq và nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn.

Diễn biến của Alphabet cho thấy thị trường đang chuyển từ trạng thái hào hứng với tiềm năng của AI sang yêu cầu cao hơn về hiệu quả tài chính. Trong thời gian qua, các tập đoàn công nghệ lớn đã chi hàng tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu, phát triển hạ tầng tính toán và mở rộng năng lực AI. Những khoản đầu tư này được kỳ vọng tạo ra nguồn thu mới, nhưng cũng làm gia tăng chi phí vốn và áp lực lên dòng tiền trong ngắn hạn.

Khi doanh thu từ các mảng kinh doanh liên quan chưa đáp ứng kỳ vọng, nhà đầu tư có xu hướng xem xét lại mức định giá cổ phiếu. Vì vậy, cú giảm mạnh của Alphabet không chỉ phản ánh phản ứng trước một báo cáo tài chính riêng lẻ, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì lợi nhuận của các doanh nghiệp đang theo đuổi cuộc đua AI.

Áp lực cũng lan sang những cổ phiếu công nghệ khác. Reuters ghi nhận nhóm bán dẫn giảm khoảng 2%, có nguy cơ chấm dứt chuỗi bốn phiên tăng liên tiếp. Cổ phiếu Amazon giảm trước thời điểm công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa. Trong khi đó, nhóm phần mềm chịu sức ép sau kết quả kinh doanh của Fortinet và ServiceNow gây thất vọng.

Dữ liệu kinh tế và chính sách tiền tệ gây chú ý

Bên cạnh mùa báo cáo lợi nhuận, nhà đầu tư còn theo dõi những dữ liệu kinh tế mới của Mỹ để đánh giá triển vọng lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ. Theo Reuters, số liệu sơ bộ cho thấy GDP Mỹ tăng 3,4% trong quý III, cao hơn dự báo của giới phân tích. Tuy nhiên, áp lực giá cả tiếp tục là vấn đề đáng lưu ý, trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung dầu liên quan đến xung đột làm gia tăng rủi ro lạm phát.

Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời nhấn mạnh cần có thêm thông tin để đánh giá các bước đi tiếp theo. Quyết định này không gây bất ngờ lớn, nhưng triển vọng lạm phát vẫn khiến thị trường thận trọng trước khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục duy trì trạng thái thắt chặt.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm trong phiên 29/10, theo AP. Diễn biến này phần nào hỗ trợ các tài sản tài chính nhạy cảm với lãi suất, nhưng chưa đủ để bù đắp sức ép từ nhóm công nghệ.

Trong bối cảnh đó, diễn biến trái chiều giữa các nhóm ngành cho thấy dòng tiền đang tìm kiếm cơ hội ngoài những cổ phiếu công nghệ có định giá cao. Russell 2000 tăng 1%, trong khi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thuộc S&P 500 nằm trong nhóm tăng tốt hơn. Theo Reuters, số cổ phiếu tăng giá vượt số giảm trên cả hai sàn New York Stock Exchange và Nasdaq, củng cố nhận định rằng phiên điều chỉnh chủ yếu chịu tác động từ các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhà đầu tư tiếp tục sàng lọc cơ hội

Dù giảm trong phiên 29/10, các chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn duy trì mức tăng tính từ đầu tuần. Theo AP, S&P 500 tăng 1,3% trong tuần, Dow Jones tăng 0,2%, Nasdaq tăng 0,9% và Russell 2000 tăng 3%. Tính từ đầu năm, bốn chỉ số này lần lượt tăng 12,8%, 8,9%, 12,7% và 15,2%.

Những con số trên cho thấy đợt bán tháo ở nhóm công nghệ chưa xóa bỏ xu hướng tăng của thị trường trong năm 2026. Tuy nhiên, sự phụ thuộc lớn của các chỉ số chủ chốt vào nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn khiến thị trường dễ biến động mạnh khi triển vọng lợi nhuận hoặc hiệu quả đầu tư của những doanh nghiệp này không đáp ứng kỳ vọng.

Trong các phiên tới, tâm điểm sẽ tiếp tục là kết quả kinh doanh của những tập đoàn công nghệ lớn, khả năng kiểm soát chi phí đầu tư AI và các dữ liệu kinh tế liên quan đến lạm phát. Nếu doanh nghiệp chứng minh được khả năng chuyển hóa đầu tư thành dòng tiền và lợi nhuận bền vững, nhóm cổ phiếu công nghệ có thể tìm lại động lực. Ngược lại, những khoản chi lớn nhưng chưa tạo ra hiệu quả tương xứng sẽ tiếp tục trở thành yếu tố gây sức ép lên định giá.

Phiên 29/10 vì vậy không đơn thuần là một phiên điều chỉnh của chứng khoán Mỹ, mà còn cho thấy tiêu chuẩn lựa chọn cổ phiếu đang thay đổi. Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến chất lượng lợi nhuận, khả năng tạo dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn, thay vì chỉ đặt cược vào tiềm năng tăng trưởng của AI. Đây có thể là yếu tố định hình sự phân hóa của thị trường trong giai đoạn còn lại của mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III.