Chứng khoán Mỹ, giá dầu đồng loạt tăng trở lại

Tổng thống Mỹ tuyên bố không đàm phán với Iran, giá dầu chạm 113USD/thùng

Trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, chứng khoán Mỹ tăng điểm. Cổ phiếu CoreWeave bứt phá mạnh và Nvidia phục hồi sau hai phiên giảm liên tiếp.

Đóng cửa phiên, chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,60%, chốt phiên ở 25.466,19 điểm. S&P 500 tăng 1,31%, lên 7.619,38 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 254,60 điểm, tương đương 0,49%, lên 52.486,49 điểm.

Cổ phiếu CoreWeave, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng điện toán đám mây chuyên biệt cho AI (neocloud), tăng gần 25% sau khi công bố doanh thu quý 3 vượt dự báo của giới phân tích. Công ty đồng thời nâng dự báo lợi nhuận hoạt động và doanh thu cho năm 2026.

Trong khi đó, cổ phiếu Nvidia tăng 2,9%, sau khi mất gần 10% trong những phiên đầu tuần, khi CEO Jensen Huang xác nhận ông có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một người bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc. Đà lao dốc của Nvidia đã gây sức ép lên thị trường chung trong phiên thứ Ba, khiến các chỉ số chủ chốt đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ.

Cũng trong ngày thứ Ba, công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Anthropic cho biết trong hồ sơ cập nhật gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) rằng doanh nghiệp dự kiến chào bán 825 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tuần tới. Thương vụ có thể định giá công ty mới 5 năm tuổi này lên tới 1.400 tỷ USD.

Ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird Private Wealth Management, nhận định với CNBC rằng kết quả kinh doanh tích cực của CoreWeave cùng nhu cầu đối với IPO của Anthropic đang cải thiện tâm lý trên toàn hệ sinh thái AI.

Theo ông, thị trường đang tiếp tục phục hồi sau đợt bán tháo quá mức trong tuần trước. Vị thế đầu tư được điều chỉnh lành mạnh hơn, cùng mức định giá và triển vọng lợi nhuận hấp dẫn trong ngắn hạn, đang trở thành động lực hỗ trợ nhiều cổ phiếu AI.

Trước đó, chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên thứ Ba sau khi số liệu lạm phát tháng 10 cao hơn dự báo, làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách cuối cùng của năm vào tháng 12.

LO NGẠI NGUỒN CUNG TỪ IRAN

Giá dầu thế giới tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi người đứng đầu cơ quan an ninh Iran tuyên bố nước này sẽ không cho phép bất kỳ vật liệu hạt nhân đã làm giàu nào rời khỏi lãnh thổ. Tuyên bố làm gia tăng lo ngại về nguồn cung, kéo giá dầu phục hồi từ mức thấp nhất hai tháng ghi nhận trong phiên trước.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Mỹ khẳng định vấn đề hạt nhân phải nằm trong chương trình nghị sự của mọi cuộc đàm phán ban đầu với Iran nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước.

Đóng cửa phiên giao dịch trên thị trường London, giá dầu Brent giao sau tăng 1,27 USD, tương đương 1,39%, lên 92,76 USD/thùng. Thị trường New York, giá dầu WTI của Mỹ tăng 49 cent, tương đương 0,57%, lên 86,53 USD/thùng.

Trong phiên trước đó, giá dầu có thời điểm giảm hơn 3 USD/thùng sau khi các quan chức Mỹ hạ thấp khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran. Tuy nhiên, giá dầu sau đó thu hẹp đà giảm khi một quan chức an ninh Iran tuyên bố hai bên chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, cho rằng giá dầu đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng suy yếu về khả năng hạ nhiệt căng thẳng trong thời gian tới.

Dù sản lượng dầu thô của OPEC+ tăng mạnh trong tháng 10, chủ yếu nhờ Saudi Arabia đẩy mạnh khai thác, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường.

Dữ liệu của Viện Washington về Chính sách Cận Đông cho thấy 37 tàu biển bị tấn công trong tháng 10, mức cao nhất theo tháng kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2.

Ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh tại XS.com, nhận định những rủi ro đối với hoạt động vận tải vẫn hiện hữu, bất chấp các tín hiệu ngoại giao tích cực hơn.

Đáng chú ý, ngay cả khi đạt được thỏa thuận chính trị, hoạt động vận tải biển cũng khó có thể lập tức trở lại bình thường.

Tính từ đầu tháng đến nay, giá dầu Brent và WTI đã giảm lần lượt khoảng 21% và 17%, nhờ kỳ vọng xung đột sớm chấm dứt.

Tuy nhiên, lực lượng Iran đã tấn công các hệ thống định vị hàng hải tại đảo Didamar của Oman, thuộc eo biển Hormuz. Động thái này cho thấy Iran vẫn có khả năng nhắm mục tiêu vào các hạ tầng phục vụ khôi phục dòng chảy dầu mỏ từ khu vực Vùng Vịnh.