Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Chỉ số Dow Jones giảm mạnh khi cổ phiếu Nvidia mất đà sau báo cáo kết quả kinh doanh quý vượt kỳ vọng của nhà sản xuất chip này.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones bao gồm 30 cổ phiếu blue-chip giảm 561,25 điểm, tương đương 1,11%, xuống 50.198,17 điểm. S&P 500 mất 0,23%, chốt phiên tại 7.323,63 điểm. Đây là phiên giảm thứ năm liên tiếp của chỉ số này, đồng thời là chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 6.

Ngược lại, Nasdaq Composite diễn biến tích cực hơn khi tăng 0,42%, lên 24.429,88 điểm.

Cổ phiếu Nvidia giảm 2,9%, đảo chiều so với đà tăng đầu phiên, dù lợi nhuận và doanh thu quý III của công ty đều vượt dự báo của giới phân tích. Nvidia đồng thời nâng dự báo doanh thu cho năm tài chính kết thúc vào tháng 1/2028, với mức tăng trưởng dự kiến 75% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo kinh doanh lần này được công bố trong bối cảnh Nvidia vừa trải qua biến động lớn ở cấp lãnh đạo. Đây là báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên của hãng kể từ khi CEO Jensen Huang từ chức vào tuần trước, chỉ vài ngày sau khi thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một nữ doanh nhân bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc.

Mở đầu cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, Chủ tịch HĐQT Harvey Jones khẳng định hội đồng quản trị không có ý định đưa ông Huang trở lại vị trí CEO.

Ông Eric Parnell, chiến lược gia trưởng thị trường tại Great Valley Advisor Group, nhận định thị trường sẽ cần thời gian để thích ứng với sự thay đổi này, nhưng cuối cùng sẽ vượt qua như những lần biến động tương tự trong quá khứ.

Tuy nhiên, xét trên quy mô rộng hơn của làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), ông Parnell cho rằng những thách thức nền tảng vẫn chưa thay đổi, đặc biệt là vấn đề chi tiêu vốn và huy động vốn thông qua nợ vay. Những yếu tố này có thể sẽ tiếp tục gây sức ép trong thời gian tới.

Theo ông, chỉ cần tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chậm lại đôi chút trong bối cảnh các doanh nghiệp đang đẩy mạnh xây dựng hạ tầng và gia tăng chi tiêu cho AI, nhóm cổ phiếu công nghệ liên quan cũng có thể nhanh chóng chịu áp lực bán mạnh.

Ông dự báo những biến động như vậy không chỉ tiếp diễn mà còn có khả năng gia tăng trong năm 2027 và 2028.

Ngoài Nvidia, Dow Jones còn chịu sức ép từ đà giảm của các cổ phiếu y tế như UnitedHealth, doanh nghiệp năng lượng Chevron và tập đoàn công nghiệp Caterpillar. Cổ phiếu UnitedHealth mất 10%, trong khi Chevron giảm gần 4% và Caterpillar giảm hơn 2%.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, Dow Jones đã giảm hơn 1%, còn S&P 500 đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 29/7. Nasdaq cũng mất gần 1% và có thời điểm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4.

Hiện giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn của Anthropic dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Theo nhiều nguồn tin trao đổi với phóng viên David Faber của CNBC hôm thứ Ba, cổ phiếu của tập đoàn AI này được kỳ vọng định giá cao hơn khoảng giá 70-78 USD/cổ phiếu hiện tại.

CUNG NĂNG LƯỢNG TĂNG MẠNH

Giá dầu giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (ngày 19/11) sau khi số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô và nhiên liệu của nước này tăng mạnh hơn dự báo. Diễn biến này càng củng cố kỳ vọng nguồn cung dầu toàn cầu sẽ dư thừa.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua. Nguồn: Trading Economics

Thị trường London, giá dầu Brent giao tháng gần nhất chốt phiên giảm 1,19 USD, tương đương 1,28%, xuống còn 91,95 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI trên thị trường New York mất 2,75 USD, tương đương 3,2%, xuống 83,26 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 26/8.

Trong phiên, giá dầu Brent có thời điểm giảm hơn 2 USD/thùng, còn dầu WTI mất hơn 4 USD/thùng.

Theo EIA, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 13/11 tăng 3,4 triệu thùng, lên 417,8 triệu thùng. Mức tăng này vượt xa dự báo chỉ tăng 58.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát do Reuters thực hiện.

Tồn kho xăng cũng tăng 5,2 triệu thùng, lên 215,9 triệu thùng, cao hơn đáng kể so với dự báo tăng 1,6 triệu thùng. Trong khi đó, tồn kho các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 1,6 triệu thùng, lên 104,9 triệu thùng, so với mức tăng dự báo 1,3 triệu thùng.

Các nhà phân tích của Gelber & Associates nhận định, số liệu tồn kho tăng mạnh đã tạo thêm áp lực bán trên thị trường. Theo nhóm chuyên gia này, các cuộc tấn công liên quan đến Iran và hoạt động vận tải thương mại vẫn tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, những rủi ro địa chính trị này chưa đủ sức nâng đỡ giá dầu trước kỳ vọng ngày càng lớn về tình trạng dư cung trên toàn cầu.

Giá dầu Brent và WTI đều đang hướng tới mức giảm khoảng 20% trong tháng này, trong bối cảnh xuất khẩu dầu từ Trung Đông gia tăng, thể hiện qua việc cước vận tải biển lao dốc.

Dữ liệu của LSEG cho thấy chênh lệch giá giữa dầu Brent và WTI trong phiên thứ Ba đã nới rộng lên mức cao nhất trong khoảng hai tuần. Đà giảm mạnh hơn của dầu WTI trong phiên thứ Tư tiếp tục kéo giãn khoảng cách này.

Theo bà June Goh, chuyên gia của Sparta Commodities, các giao dịch kinh doanh chênh lệch giá dầu WTI sang thị trường châu Á và Tây Bắc Âu hiện không còn khả thi. Vì vậy, việc giá WTI điều chỉnh mạnh hơn Brent là diễn biến cần thiết để đưa chênh lệch giá về mức đủ hấp dẫn, qua đó mở lại cơ hội kinh doanh chênh lệch giá.

Bà cũng cho rằng lượng dầu thô tồn kho gia tăng tại khu vực bờ Vịnh Mexico của Mỹ đang góp phần khiến khoảng cách giá giữa hai loại dầu tiếp tục nới rộng.