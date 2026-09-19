Chứng khoán Mỹ đương đầu áp lực giảm khi lợi suất trái phiếu leo thang trở lại, giá dầu đi xuống

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Giá dầu giảm trong phiên này, nhưng giữ trên ngưỡng 100 USD/thùng.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 95,4 điểm, tương đương giảm 0,18%, còn 51.682,64 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,17%, đạt 7.650,5 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,39%, đạt 26.522,55 điểm.

Áp lực giảm đối với giá cổ phiếu ở Phố Wall trong phiên này đến từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao.

Sau khi giảm trong phiên ngày thứ Năm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lại vượt mốc chủ chốt 5% trong phiên ngày thứ Sáu, chốt phiên với mức tăng hơn 5 điểm cơ bản, đạt 5,006%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 7 điểm cơ bản, đạt 4,67%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, đạt 5,331%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và trái phiếu chính phủ nhiều nước khác tăng mạnh trong thời gian gần đây phản ánh áp lực lạm phát gia tăng trên toàn cầu do giá năng lượng leo thang, và cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư rằng các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất và giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cùng tăng lãi suất trong tuần này, đều với lượng tăng 0,25 điểm phần trăm. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,91%, đóng cửa ở mức 103,87 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,58%, còn 100,3 USD/thùng.

Tuần này, giá dầu Brent giảm gần 1%, còn giá dầu WTI gần như đi ngang.

Kết quả tuần của ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ không đồng nhất. Dow Jones giảm 1,7%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất từ tháng 3 và là tuần giảm thứ ba liên tiếp. S&P 500 giảm khoảng 0,1%. Riêng chỉ số Nasdaq tăng 0,7% nhờ sự vượt trội của cổ phiếu công nghệ.

Hôm thứ Tư, cả ba chỉ số đồng loạt giảm điểm sau khi Fed có động thái tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm và phát tín hiệu có thể có thêm ít nhất một đợt tăng nữa trong năm nay. Phiên ngày thứ Năm, thị trường hồi phục mạnh với sự dẫn đầu của nhóm cổ phiếu công nghệ, cho thấy nhà đầu tư tạm gác lại nỗi lo lãi suất cao hơn lâu hơn và chuyển hướng quan tâm sang câu chuyện trí tuệ nhân tạo (AI).

“Sau khi Fed tăng lãi suất trong tuần này, một phần của sự bất định đã được giải quyết”, Giám đốc đầu tư Scott Welch của công ty Certuity nhận xét với hãng tin CNBC. Tuy nhiên, ông không cho rằng Fed chỉ tăng lãi suất một lần rồi thôi, mà chu kỳ thắt chặt này mới chỉ vừa bắt đầu và có thể sẽ gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu trong những tháng tới.

“Tôi cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất một lần trong năm nay, có thể vào tháng 10 tới hoặc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Năm tới, Fed có thể tăng lãi suất 1-2 lần nữa”, ông Welch nói. Với dự báo này, ông cho rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ tiếp tục tăng. Ông cũng nhận định giá dầu sẽ còn cao trong những tháng tới.

“Tôi không bi quan về thị trường chứng khoán, nhưng tôi thực sự cho rằng thị trường sẽ giằng co trong thời gian còn lại của năm nay”, ông Welch nói.

Dầu thô trượt giá phiên thứ ba liên tiếp khi thị trường tin rằng việc Saudi Arabia phải đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông-Tây do đường ống này bị tấn công sẽ không gây ra sự gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng như lo ngại ban đầu. Từ khi đường ống này bị tấn công vào hôm thứ Năm tuần trước tới nay, giá dầu đã tăng hơn 5%.

“Dòng chảy dầu thô từ Trung Đông vẫn duy trì ở mức mạnh đáng ngạc nhiên dù có sự gián đoạn ở đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia”, bà Natasha Kaneva - trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng JPMorgan Chase - nhận định trong một báo cáo. JPMorgan ước tính tổng lưu lượng dầu từ Trung Đông đạt trung bình khoảng 17 triệu thùng/ngày trong 10 ngày qua, thấp hơn khoảng 6 triệu thùng/ngày so với mức trung bình của năm 2025.

Theo bà Kaneva, hình ảnh vệ tinh cho thấy Saudi Arabia đã vận chuyển 2,8 triệu thùng dầu mỗi ngày qua eo biển Hormuz trong 6 ngày qua, so với mức chỉ 700.000 thùng/ngày trong tháng 8. Chuyên gia này cho biết tổng lượng xuất khẩu của nước này đạt mức trung bình động 10 ngày là 5 triệu thùng/ngày vào thứ Ba tuần này.

Tuy nhiên, bà Kaneva cảnh báo rằng Saudi Arabia khó có thể duy trì lâu dài mức xuất khẩu dầu như thế này. “Hiện tại, giải pháp thúc đẩy vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz để thay đường ống Đông-Tây của Saudi Arabia dường như đang phát huy hiệu quả, miễn là Iran cho phép điều đó tiếp diễn”, bà nhận định.

Bà Helima Croft, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets, cũng cho rằng những rủi ro đối với nguồn cung dầu thô và các sản phẩm dầu toàn cầu vẫn còn rất lớn. Bà nhận định rằng lực lượng Houthi đồng minh của Iran tại Yemen “nhiều khả năng vẫn nắm giữ nguồn cung máy bay không người lái và vũ khí cần thiết để thực hiện thêm các cuộc tấn công vào đường ống Đông-Tây cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng dọc theo Biển Đỏ”.

Công ty Rapidan Energy ước tính sự cố đường ống Đông-Tây sẽ hạn chế sản lượng và xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia ít nhất là cho đến cuối tháng 9. “Rủi ro về một sự gián đoạn lớn hơn vẫn đang hiện hữu, nếu sự cố đường ống kéo dài qua tháng 9, hoặc nếu Iran, lực lượng Houthi hay các nhóm thân Iran khác leo thang các cuộc tấn công,” Rapidan nhận định trong một báo cáo.