Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng sau khi Anthropic công bố tài liệu IPO

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 26/10, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 146 điểm, tương đương 0,28%, đóng cửa ở mức 52.362 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên 7.677 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,82%, kết thúc với 26.169 điểm.

Các cổ phiếu ngành chip và những cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã tăng giá sau khi Anthropic công bố hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) – một sự kiện mà các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới vào lĩnh vực công nghệ đang có dấu hiệu chững lại.

Công ty AI đứng sau mô hình Claude này báo cáo doanh thu đạt 16,29 tỷ USD trong 6 tháng kết thúc vào tháng 6, tăng 1.304% so với mức 1,16 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Công ty dự kiến ​​niêm yết trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán “ANT”.

Những thông tin quan trọng khác về AI cũng góp phần thúc đẩy tâm lý ưa mạo hiểm của nhà đầu tư. Ngày 26/10, Meta Platforms (Facebook) cho biết đang lên kế hoạch huy động 95 tỷ USD để hỗ trợ các khoản đầu tư vào AI. Trong khi đó, CEO Elon Musk của SpaceX chia sẻ vào cuối tuần qua rằng công ty vệ tinh và tên lửa này đã hoàn tất thỏa thuận huy động trị giá 40 tỷ USD.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn đồng loạt tăng giá, với iShares Semiconductor ETF (SOXX) đi lên gần 3%. Cổ phiếu Nvidia tăng 2,4%, Micron tăng 3%, Broadcom tăng 2,3% và Advanced Micro Devices (AMD) tiến thêm 2,8%.

Ông Jay Woods, chiến lược gia thị trường trưởng tại Freedom Capital Markets, nhận định về Anthropic: “Thị trường rất cần điều này, cũng giống như cách nó cần SpaceX vậy. Đây là yếu tố củng cố niềm tin mạnh mẽ, và tôi dự đoán nhu cầu sẽ rất lớn vì mọi người đã chờ đợi và bàn tán về thương vụ này từ lâu rồi”.

Thông tin trên đã xoa dịu phần nào những lo ngại xoay quanh các khoản đầu tư vào AI – lĩnh vực vốn đã có dấu hiệu chững lại trong những tuần gần đây trước nỗi lo rằng việc tăng chi tiêu ồ ạt cho các trung tâm dữ liệu có thể không bền vững.

Trước đó, cả S&P 500 và Nasdaq Compsite đều ghi nhận chuỗi giảm điểm nhiều tuần liên tiếp. Nhóm cổ phiếu sản xuất chip hiện đang rơi vào thị trường giá xuống (bear market), với SOXX đã giảm khoảng 25% so với mức đỉnh. Riêng trong tháng 10, ETF này đã giảm 13%.

Các cổ phiếu trong lĩnh vực "neocloud" (điện toán đám mây chuyên biệt cho AI) đã tăng trở lại vào phiên 26/10, bất chấp việc tỷ phú Elon Musk nhận định rằng hơn 200 công ty trong ngành này đang đối mặt với nguy cơ "chết yểu". "Neocloud" là các công ty điện toán đám mây chuyên biệt, tập trung xây dựng và cho thuê cơ sở hạ tầng dành riêng cho trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu của CoreWeave tăng gần 2%, trong khi cổ phiếu của Iren tăng 2,1%.

Sự sụt giảm của giá dầu cũng góp phần thúc đẩy các chỉ số chính trên thị trường. Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 0,8%, chốt phiên ở mức 115,81 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI (West Texas Intermediate) giảm 1,7% xuống còn 101,57 USD/thùng. Trước đó, vào cuối tuần trước, giá dầu Brent đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 4, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng Mỹ và Israel có thể đang lên kế hoạch tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Phố Wall đang bước vào tuần cao điểm công bố báo cáo tài chính, với 163 công ty thuộc chỉ số S&P 500 chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý III. Các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả từ những "gã khổng lồ" công nghệ như Alphabet, Amazon và Microsoft, sau khi Meta công bố báo cáo gây lo ngại vào tuần trước.

Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi quyết định từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 28/10. Dựa trên giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang (Fed funds futures), thị trường dự báo có 90% khả năng các nhà hoạch định chính sách sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi mục tiêu hiện tại là 3,75% - 4%.