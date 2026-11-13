Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ sau khi CEO Nvidia từ chức gây chấn động ngành AI

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Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 189,4 điểm, tương đương 0,36%, xuống còn 52.297,09 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 26,98 điểm, tương đương 0,35%, xuống còn 7.592,4 điểm.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 100,1 điểm, tương đương 0,39%, xuống còn 25.366,09 điểm.

Nvidia thông báo ông Jensen Huang đã từ chức chủ tịch, CEO và thành viên hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức, và bổ nhiệm giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm thời.

Cổ phiếu Nvidia giảm 4,34% xuống còn 166,19 USD, sau khi giảm mạnh tới 14% ngay khi mở cửa. Nvidia dự kiến ​​sẽ công bố kết quả kinh doanh quý vào ngày 17-11 tới.

Trong khi đó, cổ phiếu Advanced Micro Devices tăng 5,86% và Broadcom tăng 5,54%, khi các nhà đầu tư tìm kiếm những cổ phiếu hưởng lợi từ sự xáo trộn lãnh đạo tại nhà cung cấp lớn nhất ngành công nghiệp AI.

"Số phận của Nvidia với tư cách là một công ty riêng lẻ là một chuyện, nhưng cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo này còn lớn hơn thế nhiều" - ôngJed Ellerbroek, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Argent Capital Management, cho biết.

Bà Stephanie Balaouras, Giám đốc nghiên cứu nhóm tại Forrester, cho biết việc ông Huang từ chức lãnh đạo Nvidia không chỉ là một phép thử đối với công ty mà còn đối với sự bùng nổ của ngành AI nói chung.

“Nếu Nvidia nhanh chóng ổn định dưới sự lãnh đạo mới, thì sự bùng nổ cơ sở hạ tầng AI sẽ chứng tỏ được khả năng phục hồi " - bà Stephanie nói.

“Nếu cổ phiếu, các mối quan hệ tài chính hoặc cam kết hệ sinh thái của hãng tiếp tục chịu áp lực kéo dài, điều đó sẽ càng củng cố thêm bằng chứng về sự mong manh của bong bóng AI".

Các nhà giao dịch tiếp tục dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, với thị trường ước tính khả năng tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào khoảng 91%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,1%, sau khi đóng cửa ở mức 4,98% vào cuối ngày 10-11 trước kỳ nghỉ lễ trên thị trường trái phiếu.

Giá dầu tăng mạnh sau khi bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Trump làm giảm triển vọng đạt được thỏa thuận với Iran trong thời gian ngắn sắp tới.

Giá dầu thô West Texas Intermediate chốt ở mức 88,74 USD/ một thùng, tăng 2,55%, trong khi giá dầu Brent chốt ở mức 95,82 đô la một thùng, tăng 3,3%.

Cổ phiếu của công ty điện toán đám mây AI Nebius giảm 16,84% sau khi công bố báo cáo quý, mặc dù doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Theo Xinhua