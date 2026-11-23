Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chỉ số đo lường mức độ biến động kỳ vọng của nhóm cổ phiếu công nghệ Nasdaq 100 đã vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2020.

Áp lực này xuất hiện sau hai cú sốc liên tiếp: việc ông Jensen Huang rời khỏi vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Nvidia và chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ, đẩy chỉ số này đứng bên bờ vực thị trường giá xuống.

Trước đó, trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, cả hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones đều đã bước vào vùng điều chỉnh - tức là giảm ít nhất 10% so với mức đỉnh lịch sử. Cũng trong phiên này, chỉ số đo lường mức độ biến động kỳ vọng trong 30 ngày tới của chỉ số S&P 500 (VIX - Cboe Volatility Index) đã đóng cửa trên ngưỡng 35 điểm, mức cao nhất kể từ năm 2025.

Phố Wall vốn đang phải đối mặt với nhiều rủi ro cốt lõi xoay quanh triển vọng của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo lịch, các sàn giao dịch tại Mỹ sẽ đóng cửa vào ngày 26/11 nhân dịp Lễ Tạ ơn và kết thúc phiên sớm hơn thường lệ vào ngày 27/11.

Bà Amy Wu Silverman, Giám đốc chiến lược phái sinh tại công ty chứng khoán RBC Capital Markets, cho biết thông thường, chỉ số VIX thường có xu hướng giảm vào tháng 11, đặc biệt là vào dịp lễ Tạ ơn. Do đó, việc VIX tăng hơn 85% tính từ đầu tháng đến nay là một điều khá trớ trêu. Bà lo ngại rằng cú sốc biến động này khó có thể sớm chấm dứt trong bối cảnh các cuộc điều tra liên quan đến Nvidia vẫn đang tiếp diễn.

Bên cạnh đó, cổ phiếu của công ty Anthropic PBC đã bắt đầu lên sàn vào tuần trước và khép lại phiên chào sân với mức tăng 17% so với giá phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) là 83 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, đến chốt phiên ngày 20/11, cổ phiếu của nhà phát triển chatbot Claude này đã quay đầu giảm 8,5%. Diễn biến kém khả quan của thương vụ IPO từng được giới đầu tư rất mong đợi này đã gây thêm áp lực lên toàn bộ thị trường chứng khoán.

Bộ phận giao dịch của tập đoàn tài chính Goldman Sachs đánh giá đợt bán tháo tuần trước đã mở ra cơ hội hấp dẫn để mua vào cổ phiếu Mỹ. Tuy nhiên, ngân hàng này lưu ý rằng một số lực cản lớn vẫn hiện hữu, trong đó có việc tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu của giới đầu tư nhìn chung vẫn đang ở mức cao, cho thấy thị trường vẫn thiếu đi sự "buông xuôi" trên diện rộng - một tín hiệu thường thấy để tạo đáy và kích hoạt một nhịp phục hồi thực sự bền vững. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán cũng có thể bị ảnh hưởng khi Fed có khả năng sẽ tiếp tục nâng lãi suất và triển vọng lợi nhuận trong tương lai từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI vẫn còn bỏ ngỏ.