Chứng khoán Mỹ 'đỏ lửa' vì cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, giá dầu lên cao nhất 6 tháng

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Giá dầu thô tăng hơn 2% do lo ngại về khả năng Mỹ tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới.

Lúc đóng cửa, chỉ số Nasdaq sụt 2,86%, còn 25.473 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 6. Ở mức điểm này, Nasdaq thấp hơn khoảng 8% so với mức cao gần đây.

Chỉ số Dow Jones giảm 572,25 điểm, tương đương giảm 1,09%, còn 51.770,31 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1,82%, còn 7.580,07 điểm.

Mức giảm mạnh nhất rơi vào Nasdaq cho thấy áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu công nghệ. Trái lại, mức giảm ít nhất của Dow Jones trong số ba thước đo phản ánh việc nhà đầu tư chuyển vốn sang một số cổ phiếu phòng thủ.

Áp lực bán gia tăng trong phiên giao dịch buổi chiều khi các nhà đầu tư chốt lời vào thời điểm cuối tháng và chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ đầy căng thẳng ở Mỹ vào tuần tới.

Cổ phiếu Amazon giảm hơn 1% sau khi công ty công bố kết quả lợi nhuận và doanh thu quý 3/2026 thấp hơn kỳ vọng của Phố Wall.

Cổ phiếu Intel lao dốc gần 29% sau khi đưa ra triển vọng yếu kém cho quý hiện tại, với lý do thị trường máy tính cá nhân (PC) đang chậm lại. Doanh thu từ mảng máy tính cá nhân và AI của công ty đã giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 8,1 tỷ USD.

Cổ phiếu SanDisk cũng giảm 13%, dù kết quả kinh doanh quý tài chính đầu tiên của hãng vượt dự báo.

Cổ phiếu các nhà sản xuất chip nói chung cũng chịu áp lực lớn. Cổ phiếu Advanced Micro Devices (AMD) giảm gần 11%, còn Nvidia và Broadcom lần lượt giảm 4% và 5%.

Khi các nhà đầu tư rút vốn khỏi nhóm công nghệ, các lĩnh vực phòng thủ như hàng tiêu dùng thiết yếu và chăm sóc sức khỏe lại ghi nhận mức tăng. Cổ phiếu Walmart và Coca-Cola đều tăng hơn 1%, giúp hạn chế đà giảm của chỉ số Dow. Các thành viên khác thuộc chỉ số Dow là Merck và Amgen cũng chứng kiến giá cổ phiếu tăng trong phiên này.

“Tâm lý của nhà đầu tư đã thay đổi đôi chút, và chúng ta hãy chờ xem điều này có khiến dòng vốn đổi chiều một cách bền vững hay không”, nhà quản lý danh mục Keith Buchanan của công ty Globalt nhận định với hãng tin CNBC, đồng thời lưu ý rằng đây là một thị trường đang “xem xét kỹ lưỡng” và “đầy chọn lọc”.

“Năm ngoái là câu chuyện của niềm hy vọng về AI. Còn năm nay, vấn đề đặt ra là: xét trên thực tế, mọi thứ sẽ vận hành ra sao - chẳng hạn như làm thế nào để có vốn cho các dự án đó và ai sẽ là bên hưởng lợi về mặt kinh tế? Những câu hỏi này khó trả lời hơn nhiều”, ông nói, đồng thời cho rằng đang tồn tại những rủi ro đối với nền kinh tế thực “và thị trường cũng đã bắt đầu nhận ra điều đó”.

Góp phần làm gia tăng tâm lý tiêu cực trong phiên giao dịch cuối tháng, tờ báo Financial Times dẫn các nguồn tin cho biết công ty quản lý tài sản Blackstone đã thông báo với các nhà đầu tư rằng công ty AI Anthropic có thể sẽ không đạt được xếp hạng tín nhiệm ở mức đầu tư sau khi chính thức lên sàn. Hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic từng tạo đà cho nhóm cổ phiếu AI vào đầu tuần này, nhưng áp lực đã quay trở lại khi Phố Wall tiếp nhận thêm các báo cáo tài chính của các công ty công nghệ.

Hôm thứ Năm, cổ phiếu Alphabet giảm 13%, đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất từ trước đến nay sau khi công ty công bố kết quả lợi nhuận và doanh thu quý 3 thấp hơn kỳ vọng, cùng với dòng tiền tự do âm tới 9,07 tỷ USD.

Tháng 10 là một tháng đầy biến động đối với nhóm cổ phiếu AI, khi các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm tới mức chi tiêu của các doanh nghiệp cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Các “ông lớn” trong lĩnh vực điện toán quy mô lớn (hyperscaler) như Alphabet và Microsoft đều không nâng dự báo đầu tư cơ bản của họ.

Đồng thời, các "neocloud" - những công ty điện toán đám mây cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết cho các trung tâm dữ liệu AI - đang phải đối mặt với sự giám sát từ các nhà đầu tư liên quan đến mức nợ của họ. CoreWeave, công ty chứng kiến lợi suất trái phiếu tăng vọt trong tháng này, là ví dụ điển hình cho mối lo ngại này, khi cổ phiếu của công ty ghi nhận mức sụt giảm 37% trong tháng 10. Tương tự, cổ phiếu của Nebius cũng lao dốc gần 35% trong cùng tháng.

Quỹ Roundhill Memory ETF (DRAM) - tập trung vào cổ phiếu trong lĩnh vực bộ nhớ phục vụ AI như Micron và Seagate Technology - đã giảm 20% trong tháng 10, trong khi quỹ iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) cũng sụt giảm gần 17%.

Các nhà giao dịch cổ phiếu ở Phố Wall khép lại một tháng thua lỗ, với chỉ số Nasdaq giảm 5,3%, mức sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2025. Chỉ số S&P 500 giảm 0,9%, trong khi chỉ số Dow tăng 1,7%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao tháng 12/2026 tại thị trường London - hợp đồng hết hạn trong phiên này - tăng 2,76 USD/thùng, tương đương tăng 2,4%, đóng cửa ở mức 117,64 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 1/2027 tăng 2,63 USD/thùng, đạt 113,43 USD/thùng.

Giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 2,12 USD/thùng, tương đương tăng 2,08%, chốt ở mức 104,12 USD/thùng.

Cả tháng 10, giá dầu Brent tăng 13,6% và giá dầu WTI tăng 15,2%.

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu thô kể từ cuối tháng 4, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về khả năng leo thang cuộc của chiến tranh ở Vùng Vịnh sau khi Mỹ kết thúc cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11. Một vụ tấn công tàu chở dầu mới xảy ra ở eo biển Hormuz cũng làm gia tăng mối lo ngại về gián đoạn nguồn cung.

"Các nhà giao dịch sẽ tiếp tục theo dõi sát sao dòng chảy dầu từ Trung Đông cũng như khả năng leo thang căng thẳng từ phía Mỹ và các lực lượng đồng minh”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định với hãng tin Reuters.

Theo UKMTO, cơ quan an ninh hàng hải của Anh, vào ngày thứ Sáu, một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đã bị tấn công bởi loại thiết bị nổ gọi là “mìn dính”. Hiện chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công này.

Cùng ngày, đại sứ quán Mỹ tại Riyadh thông báo rằng do các rủi ro về an ninh, Mỹ sơ tán nhân viên ngoại giao của nước này và gia đình của họ khỏi Saudi Arabia bắt đầu từ ngày 23/10. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi liên tục thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu khác của Saudi Arabia

Trước đó, vào ngày thứ Năm, lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen tuyên bố đã tấn công một số mục tiêu ở Saudi Arabia, bao gồm nhà máy lọc dầu lớn Ras Tanura, nhà máy lọc dầu Rabigh và một cơ sở sản xuất tại Abqaiq thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco.

Nguồn tin là quan chức tiết lộ với Reuters rằng các nhà hòa giải từ Qatar đã quay trở lại Tehran trong ngày thứ Sáu, trong nỗ lực phối hợp nhằm đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Phó tổng thống JD Vance đã liên hệ với Iran để hỗ trợ quốc gia này tiếp cận các nguồn cung cấp y tế. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin ông Vance đã gửi thư cho quan chức an ninh cấp cao của Tehran nhằm thúc đẩy việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin rằng Tehran đã nhận được thư từ ông Vance nhưng chưa đưa ra phản hồi. Phía Iran khẳng định Tehran muốn Mỹ đáp ứng các điều kiện mà họ đặt ra, đồng thời nhấn mạnh rằng "bất kỳ lập trường nào đi ngược lại khuôn khổ này đều không thể chấp nhận được”.

Theo một báo cáo của Saxo Bank hôm thứ Năm, giá dầu có thể trở nên biến động hơn nữa trong vài tuần tới. Các nhà phân tích của ngân hàng Đan Mạch này nhận định ngay cả sau khi xung đột kết thúc, giá dầu thô có khả năng vẫn duy trì trong biên độ cao hơn, từ 70-90 USD/thùng, so với mức 60-70 USD/thùng trước khi chiến tranh xảy ra.